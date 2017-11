Foto: Screenshot

Fabrika namještaja Konjuh iz Živinica, koja je više od godinu dana u stečaju, uskoro bi mogla dobiti novog strateškog partnera. Naime, stečajni upravnik kompanije objavio je oglas o prodaji imovine usmenim nadmetanjem, u ukupnoj vrijednosti od oko 52 miliona maraka. Nadmetanje će se obaviti 4. decembra u Općinskom sudu u Tuzli, nakon čega će se znati više o sudbini ovog nekadašnjeg giganta.

Imovina Konjuha je podijeljena u tri lota. Prvi lot su proizvodno-poslovni objekti unutar kruga tvornice, kao i stalna sredstva , tj. mašine, oprema, postrojenja i sitan inventar. Ukupna cijena prvog lota je 47,5 miliona maraka. Drugi lot je autobaza čija je cijena oko 1,29 miliona KM, a treći je fabrika stolica s cijenom od oko 3,4 miliona maraka.



- Mi bismo sigurno s prodajom povezati radni staž za sve zaposlene radnike, a od ukupne cijene zavisi dalja raspodjela. Problem je što su pojedini radnici stekli uslove za penzionisanje a mi raspoloživih sredstava za uplatu tih doprinosa, sve do prodaje imovine, nemamo – rekao je stečajni upravnik Fabrike namještaja „Konjuh“ Živinice Hajrudin Kunalić.



Fabrika namještaja „Konjuh“ Živinice trenutno zapošljava oko 30 radnika. Radnici očekuju da bi eventualna prodaja mogla pokrenuti kompletnu proizvodnju kao i uvezivanje radnog staža.



- Taj radni staž je nama najbitniji, svim radnicima. Trenutno uvezivanje radnog staža čeka 50 radnika koji su ispunili uslove za penziju ali imate vi još oko 600 ljudi kojima nije uvezan staž ali ne ispunjavaju uslove za penziju - istakao je predsjednik Sindikata Fabrike namještaja „Konjuh“ Mujo Gavranović.



Konjuh svoju staru slavu pokušava oživjeti manjim, pojedinačnim narudžbama. Mašine su očuvane, a narudžbe dolaze iz zemlje i inostranstva.



- Opremamo opštine, privredne subjekte, ali to nije kontinuirana proizvodnja već ide od jednog do drugog slučaja – kazao je Kunalić.



Usmeno nadmetanje za prodaju imovine obavit će se 4. decembra u Općinskom sudu u Tuzli.





Biznis.ba / FENA