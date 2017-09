Kompanija "Alumina" iz Zvornika kupila je od litvanske Ukio banke potraživanja od 20 miliona eura prema pravnim licima povezanim sa "Aluminom" i "Birčem", rekao je advokat ove zvorničke kompanije Vladimir Milošević.

On je naveo da je "Alumina" ova potraživanja u iznosu od 20 miliona evra platila 30.000 evra, što predstavlja bankarske i provizijske troškove koje je Ukio banka imala prilikom prodaje, prenosi Srna.



Milošević je rekao na konferenciji za novinare da to dokazuje da ranije potraživanje Ukio banke nema bilo kakvu materijalnu vrijednost, odnosno da zvorničke kompanije apsolutno nemaju obavezu ili odgovornost po osnovu ovih potraživanja.



On kaže da samo cijena po kojoj je "Alumina" ovo platila govori o značaju tog potraživanja i za Ukio banku, ali i o realnom dugu kompanija "Alumina", "Birač" i svih povezanih lica.



"U suštini, ovim je Ukio banka potvrdila da nema nikakvih potraživanja, niti da uopšte postoji bilo kakva odgovornost `Birča`, `Alumine` i svih povezanih lica", naglasio je Milošević.



On je podsjetio da su ove činjenice iz "Alumine" u proteklih nekoliko mjeseci eksplicitno isticane, odnosno da sam dug od onih famoznih 155 miliona KM uopšte i ne postoji.



Milošević ističe da je "Alumina" pribavila svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa ovim, te da će odmah biti obaviješteni sudovi koji postupaju u predmetima "Alumine" i "Birča" od kojih će biti zatraženo da se donesu odluke o okončanju parničnih i izvršnih postupaka kako bi se konačno završila priča oko Ukio banke i lica koja su stekla neki vid potraživanja.



"Sve ovo je dokaz više da je ona famozna blokada računa `Alumine` od prije nekoliko mjeseci ustvari izvršena pod izuzetnom visokim stepenom sumnje, odnosno da je praćena određenim kontroverzama", rekao je Milošević.



Biznis.ba