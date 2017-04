Radnici Dite, nakon što ju je kupio Bingo, poručili kako nikada nisu sumnjali u opstanak fabrike, te da su svi spremni raditi još i više kako bi tu dočekali i penzije.

Nakon godina protesta na ulicama i dvije godine rada u stečaju radnici tuzlanske Fabrike deterdženata Dita konačno su mirni – radnici koji su pred penziju sigurni su da će u svojoj Diti dočekati penziju, a oni pred kojima je gotovo čitav radni vijek sretni su jer će ga imati gdje provesti.



Radni elan



Nakon što je kompanija Bingo dala ponudu od 7,6 miliona KM, koju je Općinski sud Tuzla dan kasnije i prihvatio, iz Binga je uslijedila i poruka da će svih 75 radnika zatečenih u fabrici dobiti ugovore na neodređeno.



U vremenu kada je neizvjesnost da će radnik dočekati penziju normalna, a mogućnost da će je dočekati u nekoj od fabrika u tuzlanskoj industrijskoj zoni ravna čudu, priča o Diti gotovo da je nestvarna. Međutim, 75 radnika koji su radili u stečaju i koji će za Bingo nastaviti proizvoditi dobro poznate proizvode nijednog trenutka nisu gubili nadu.



Ejub Nuhanović, glavni rukovodilac glavne komandne table, u Diti je radio 38 godina, a do penzije su mu ostale tek dvije. Penzionisanje na njegovom radnom mjestu bio mu je jedini cilj.



- Nikada nisam sumnjao u to da ćemo uspjeti. Naravno, čovjek bude nesiguran na trenutke, ali svi smo uvijek duboko u sebi znali da će fabrika uspjeti. Pa kako bismo drugačije ušli u ovakav projekat spašavanja fabrike, rada za minimalac u jako teškim uslovima da nismo vjerovali? Nije bilo druge nego uspjeti i prodati fabriku, kazao nam je Nuhanović.



Nuhanović, iako ima još dvije godine do penzije, i dalje je u punoj radnoj snazi, sa radnim elanom tek uposlenog mladića. Upravo ovo je, smatra on, ono što je Ditu održalo na životu.



- Ima radnika koji su se davno predali, ali mi ovdje nismo, mi smo spremni ostati do kraja, do penzije, pogotovo kad se Bingo obavezao na nastavak proizvodnje, s kojim će sigurno doći i povećanje proizvodnje, ali i primanja, dodao je Nuhanović.

Iako su radnici tokom svake naše ranije posjete izgledali kao da su u punoj snazi, atmosfera nakon objavljene kupovine Dite je osjetno drugačija. Nestalo je neizvjesnosti i straha da neće uspjeti proizvesti dovoljno ili da će narod prestati kupovati Arix i 3DE.



- Svaki dan ne znate šta jutro nosi, hoćemo li uspjeti proizvesti dovoljno, hoće li sve mašine biti ispravne, hoćemo li uspjeti pokriti platu i ponosni odnijeti zarađeni novac kući ili ćemo morati prodavati mašine. Uvijek je postojao taj strah, ali nismo se predavali. Sve se to sad isplatilo, kazao nam je Amir Saburović, radnik na pakovanju praškastih i tečnih deterdženata.



Simbol radničke pobjede



I njemu je do penzije ostalo nešto više od 20 mjeseci i dok smo razgovarali nije mogao suzdržati oduševljenje činjenicom da će uskoro dobiti posao na neodređeno.



Podsjećamo, Dita je u stečaj otišla u martu 2015. godine i tada su je svi otpisali, s obzirom na to da je dotad bila praksa da se iz stečaja ne izlazi. Međutim, dolaskom stečajnog upravnika Hajrudina Kunalića i čvrstom odlukom radnika da kroz stečaj, sa malo repromaterijala što je ostalo, nastave proizvodnju, Dita je postala simbol radničke pobjede i istrajnosti i dokaz da stečaj nije smrt preduzeća, nego šansa za oporavak.



Biznis.ba / Klix.ba