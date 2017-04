U „Željeznicama FBiH“ na pomolu je afera teška 6,7 miliona maraka, a odnosi se na naprasni nestanak velikog dijela imovine ovog javnog preduzeća. Riječ je o opremi s velikog projekta remonta pruge na relaciji Konjic - Čapljina, koji je proveden u proteklim godinama, saznaje "Dnevni avaz".

Naš list došao je u posjed dokumentacije koja govori o otuđenju ove imovine, odnosno šina, betonskih konstrukcija, kolosiječnog pribora, skretnica, stubova, konzola.



Čin Komisije



Sve ovo prezentirano je na nedavnom sastanku dijela Uprave „Željeznica“ s inžinjerima i drugim uposlenima sektora za građevinske poslove ovog javnog preduzeća. Inženjeri, koji su potpisani na aktu koji nam je dostavljen, od Uprave su tražili da nadležnom tužilaštvu bude podnesena krivična prijava za pljačku „Željeznica FBiH“, pri čemu je kao najodgovornija osoba naveden Himzo Kovačević, direktor infrastrukture ŽFBiH - Područje Mostar.



U priloženoj dokumentaciji istaknuto je da je nakon otuđenja ove imovine sredinom decembra izvršen pritisak na Komisiju za rashodovanje i kasaciju da potpiše odluku kojom se navedeni materijal tretira kao da je rashodovan. No, kako je istaknuto, zbog činjenice da on ne postoji, Komisija je odbila da potpiše odluku.



Nastanak zablude



Dalje se ističe da je nakon niza aktivnosti Uprava „Željeznica“ dovedena u zabludu te je u konačnici 21. decembra 2016. došlo do odluke o rashodovanju navedene opreme od 6,7 miliona KM, a koju je potpisao aktuelni generalni direktor „Željeznica FBiH“ Enis Džafić. Ova odluka također je u posjedu našeg lista. Prozvanog Kovačevića jučer smo u više navrata pokušali dobiti, ali se on nije javljao na naše pozive.



Vršilac dužnosti izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfo Robović potvrdio nam je da su mu sve navedene informacije predočene na sastanku koji se desio 6. aprila. Istakao je, međutim, da se o svemu tome može očitovati tek kada dobije određene informacije.

Džafić: Tražio sam očitovanje



Generalni direktor „Željeznica FBiH“ Enis Džafić rekao nam je da se remont desio u periodu kada je na čelu kompanije bio Nedžad Osmanagić.



- Kada sam uknjižavao ovu prugu, tražio sam od sektora infrastrukture, od Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, napismeno da se očituju. Imam dokaze da sam to tražio kao predsjednik Uprave, jer je bilo određenih nedostataka u tom projektu. To mi, međutim, nikad nisu dostavili. Mislim da je ovo predmet i istrage Tužilaštva u Sarajevu - kazao nam je Džafić.



Biznis.ba / Avaz