Od male radionice i zanatske radnje, preko elektrogradnje i trgovine do u konačnici prerade drveta i proizvodnje u kojoj je zaposleno 324 ljudi.

Tako se u najkraćem može opisati razvojni put preduzeća "Elgrad" iz Teslića, a koje već 17 godina uspješno posluje u ovoj oblasti i predstavlja bitan faktor kako za lokalnu zajednicu, tako i za industriju RS.



U početku ova firma se bavila samo prorezom trupaca, ali se poslovanje širilo, pa danas proizvode namještaj od punog drveta, furnir, spojene ploče, biogorivo, briket i pelet, koji su svoje tržište našli u dalekim zemljama poput Kine i Japana, te zemljama zapadne Evrope.



Prema riječima direktora Đorđa Gajića, poslovni rezultati bolji su iz godine u godinu, što pokazuje i konstantan rast prihoda, koji je prošle godine prešao cifru od 15 miliona maraka.



"Naša misija je da stvaramo proizvode visokog kvaliteta koji podliježu standardima evropskog i svjetskog tržišta, a naša najveća vrijednost su naši zaposleni i dugogodišnje iskustvo stvarano povezivanjem standarda svih kultura i potreba društva. Poslovanje razvijamo konstantnim unapređenjem i usvajanjem novih tehnologija i proizvodnih procesa, a kroz transparentan odnos s partnerima i kupcima", kaže Gajić.



Vizija preduzeća je zadržati vodeću poziciju na domaćem tržištu, ali i poboljšati položaj na inostranom.



"Jačamo proizvodnju strateškim razvojem i rastom proizvodnog procesa kroz nove tehnologije, povećanjem konkurentnosti naših proizvoda na ino-tržištu i uvođenjem novih radnih mjesta. Pružamo priliku mladim edukovanim ljudima da ostanu u svojoj zemlji i da na svoj način doprinose razvoju društva i unapređenju postojećeg stanja", priča on.



Kao i svi drvoprerađivači, i ovaj ima problem s nedostatkom sirovine. Iako je RS bogata drvnim šumskim sortimentima, "Šume RS", tvrdi Gajić, ne poštuju ugovore i ne obezbjeđuju dovoljne količine pa su prepušteni sami sebi. To automatski dovodi i do problema u proizvodnji, gdje se obaveze prema kupcima ne mogu ispoštovati, a ne može se ni raditi u punom kapacitetu.



"Takođe, problem je nedostatak nekvalifikovane radne snage, jer uglavnom kod nas se zapošljavaju neobučeni radnici, koji kada steknu iskustvo i potrebna znanja odlaze na inostrano tržište rada", kaže on. Smatra kako bi se pomoć nadležnih ogledala prvenstveno u obezbjeđenju dovoljne količine drvnih sortimenata, ali i u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, poreskim olakšicama, reorganizacijom školstva.



Planovi za budućnost su razvojno orijentisani pa preduzeće planira i dalje povećavati svoje proizvodne kapacitete za preradu drveta, povećati stepen finalizacije proizvoda od drveta i usvajati nove proizvode kroz nove tehnologije.



Navedeno će, smatraju oni, imati za posljedicu povećanje ukupnog prihoda preduzeća, povećanje broja zaposlenih radnika i povećanje dobiti preduzeća.





O projektu



Projekat "50+" pokrenuli su "Nezavisne novine" i Privredna komora Republike Srpske, a u okviru Projekta promocije domaće proizvodnje "Naše je bolje".



On će trajati tokom 2017. godine, a planirano je kontinuirano predstavljanje uspješnih preduzeća koja posluju u našoj zemlji, a zapošljavaju 50 i više radnika.



Cilj projekta je predstaviti što više pozitivnih primjera privatnog preduzetništva, kako bismo podstakli investicije i razvojne programe i kako bi javnost bila upoznata s poslovnim mogućnostima, proizvodnim asortimanom ili uslugama koje pružaju domaće kompanije. Projekat su podržali grad Prijedor i opština Derventa.





Profil



Naziv: "Elgrad" d.o.o.



Sjedište: Donji Ranković, Teslić



Osnovano: 1991.



Djelatnost: Prerada drveta



Broj zaposlenih: 324



Kontakt: www.elgrad.rs.ba, 053/459-020



Biznis.ba / NN