Predsjednik kompanije “Swisslion Takovo” Rodoljub Drašković u travnju ove godine otvorit će tvornicu dječije hrane ''Juvitana'' u Trebinju, a realizaciju nekoliko važnih projekata najavio je i u drugim hercegovačkim općinama.

Drašković je izjavio Srni da će uskoro biti završena priprema pogona za dječiju hranu, te da bi do ožujka trebala biti završena i ispitivanja ovih proizvoda, koji su najviše razine zdravstvene ispravnosti i kvalitete.



On je najavio da planira i realizaciju novog projekta proizvodnje dječije kozmetike, konfekcije i higijenske zaštite.



Drašković ističe da će u ovoj godini investirati i u druge hercegovačke općine, naglašavajući da je već angažirao stručne timove koji su zaduženi za idejne projekte.



''Postoje dvije oblasti kojima ću posvetiti pažnju, a to su razvoj industrije u Bileći i razvoj agro-industrijskog kompleksa u Popovom i Dabarskom polju, gdje imam namjeru izgradti agro-industrijski kombinat koji će sa svojim finalnim proizvodima osvajati tržišta ne samo regije nego i cijelog svijeta” naveo je Drašković.



On kaže da će dinamika investicija zavisiti od gospodarskog, ali i političkog ambijenta u Hercegovini, naglašavajući da sve relevantne institucije i akteri moraju pruiti maksimum ekonomskom razvoju ove regije i shvatiti da iseljavanje više ne može biti tolerirano i opravdano.



Drašković navodi da u svom desetogodišnjem iskustvu na tržištu u Hercegovini nije imao problema sa kvalitetnom radnom snagom i da će takvu poruku poslati i na investicijskoj konferenciji koja će prema najavama biti održati u Trebinju u travnju..



“Pozvat ću sve poslovne partnere i ozbiljne ljude iz biznisa kako bi se upoznali sa ovim ambijentom i potencijalima. Poslovni i gospodarski ambijent u Trebinju i Hercegovini je vrlo povoljan jer je Hercegovina otvorena za investitore i nosi, kako gospodarski, tako i potencijal sa aspekta ljudskih resursa”, kaže Drašković.



Što se tiče Srbije, Drašković navodi da u tu zemlju godišnje investira više od 10 milijuna eura, a da je u ovoj godini planiran projekt revitalizacije srpskog tržišta i gospodarski rast od oko 20 posto



Biznis.ba / Bljesak.info