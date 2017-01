Aerodrom Banja Luka

Prema Investicionom programu koji je usvojila Skupština akcionara, Aerodromu Banja Luka je odobren zajam od sedam miliona KM kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS). Ulaganja po osnovu Investicionog programa će biti realizirana tokom 2017. potvrdio je Feni direktor preduzeća Aerodromi Republike Srpske Aerodrom Banja Luka Miroslav Janjić.

To podrazumijeva izgradnju savremenog kargo skladišta okvirne bruto građevinske površine planiranog objekta 1.300 m², a skladište obuhvata prostore namijenjene za robu koje zahtijevaju posebne sanitarno higijenske uvjete te prostore za univerzalnu robu, odnosno onu koja ne zahtijeva poseban tretman.



- Ulaganja će biti usmjerena i na proširenje aerodromske zgrade, putničkog terminala s dodatnih 354 m² (proširenje dolaznog gejta, povećanje kapaciteta sanitarnih čvorova, povećanje broja kancelarija,) te nabavku aerodromske opreme, sistem za osvjetljavanje i obilježavanje poletno-slijetne staze, spojnica, stajanke i tehničke platforme, vertikalni kargo utovarivač, kargomanipulativnu opremu- istakao je Janjić.



Ta ulaganja u infrastrukturu i opremu podižu standarde pružanja usluga u vazduhoplovstvu na značajno viši nivo.



- To nam otvara nove mogućnosti u razvoju kargo i putničkog saobraćaja. Željeli bismo se pozicionirati kao značajan kargo centar u regionu i šire - dodao je.



Mišljenja je da postoji realna osnova za takve pretpostavke prvenstveno zbog dobre strateške pozicije Aerodroma Banja Luka.



- Mi smo otvoreni za sve vrste saradnje pa tako i s low cost kompanijama, iako naše opredjeljenje jeste razvoj "tradicionalnog" redovnog linijskog putničkog saobraćaja i robnog, odnosno kargo saobraćaja - kaže Janjić.



S Aerodroma Banja Luka saobraća let Beograd - Banja Luka - Beograd tri puta sedmično, a prevoznik je Air Serbia.



S Međunarodnog aerodroma Banja Luka u 2016. je ostvareno 1.480 letova, a prevezeno je 21.316 putnika.



Biznis.ba / FENA