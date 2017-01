Foto: AA

Nihad Imširović, direktor kompanije Klas d.d. Sarajevo iyjavio je da je izvoz u 2016. godini bio veći za 12 posto u odnosu na prethodnu, i to uglavnom zahvaljujući uspješnom izvozu brašna u Tursku.

“Od februara 2014. godine, kada je AS Group akvizirala prehrambenu industriju Klas d.d. Sarajevo, poslovni rezultati su sve bolji i bolji. Klas je u to vrijeme realizovao 55 miliona konvertibilnih maraka godišnjeg prihoda, a već 2015. bilježimo značajan rast prihoda od 81 milion KM, što je povećanje za skoro 50 posto. Prethodnu 2016. godinu završili smo još boljim poslovnim reultatima, što je jako pozitivan trend. U trenutku akvizicije Klas je brojao 900 uposlenika, a danas je taj broj 964, sa tendencijom daljeg rasta. Sve to govori da se u Klasu odvijalo i dešava dosta toga pozitivnog, počev od optimizacije i organizacije poslovnih procesa do unapređenja kvaliteta proizvoda i širenja asortimana, zapošljavanja mladih i kvalifikovanih uposlenika, rasta prometa“, kazao je Imširović u razgovoru za Anadolu Agency.







Direktor Klasa naglašava da kompanija izvozi na skoro sve kontinente, u više od 20 zemalja svijeta, među njima u Tursku, evropske države, Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu, zemlje CEFTA…



“Najznačajnija izvozna tržišta su Turska, Hrvatska, Crna Gora, Danska, Švedska, Švicarska i SAD-u. Klas godišnje može proizvesti ukupno 140.000 tona hrane, i svakako da ove kapacitete treba maksimalno iskoristiti za plasman robe izvan granica BiH. Imamo i asortiman interesantan za izvozna tržišta, s posebnim akcentom na tradicionalne bh. proizvode. Tu je i vrhunski kvalitet hrane koji obezbjeđujemo strogom primjenom međunarodno priznatih standarda upravljanja kvalitetom, kao što su ISO i HACCP, te sve značajniji Halal certifikat. Postoje neki nagovještaji plasmana na tržište Kine, Pakistana, Albanije, Mađarske.







Biznis.ba