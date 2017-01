Foto: Oslobođenje

U 2016. Milkos se vratio na tržište Evropske unije, prvenstveno u Hrvatsku, a u ovoj godini očekuju da će uspjeti doći i do Njemačke, Belgije i Austrije.

Godina iza nas bila je teška ne samo građanima nego i privrednicima i poljoprivrednicima, a rijetki su uspjeli da im i pored toga ona bude uspješna. Jedna od takvih firmi je i sarajevska mljekara Milkos, a najvažnije što se njima desilo u prethodnoj, 2016, jeste dobijanje dozvole za izvoz u Evropsku uniju, čime im je omogućeno da svoje proizvode plasiraju na to veliko tržište, nakon što je taj izvoz kompanijama iz BiH bio zabranjen.



Efekti Vladinih mjera



- Počeli smo sa izvozom u Hrvatsku, jer nam je to bilo najznačajnije izvozno tržište, gdje smo prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju izvozili 50 posto svog ukupnog izvoza. Cilj nam je da ove godine povećamo izvoz i u druge zemlje EU, a u fazi smo pregovora sa jednom kompanijom koja se bavi distribucijom za tržište Njemačke, Belgije i Austrije, kazao je u razgovoru za Oslobođenje Adin Fakić, direktor Milkosa.

Mlijeko se vratilo na police EU - Milkos nam sprema nove proizvode



Međutim, proteklu godinu obilježili su i nelikvidnost, kašnjenje plaćanja poticaja i nemogućnost naplate koja je i izazvala tu nelikvidnost na tržištu BiH, stoga Fakić očekuje da u ovoj godini zažive efekti koji bi trebalo da nastanu nakon određenih mjera koje je Vlada preuzela i koji bi im omogućili da plasiraju robu na tržište i da na vrijeme naplate.

- Jedna od karakteristika je i kašnjenje plaćanja poticaja od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, koji su kasnili i po dvije godine. Stoga se nadamo da će Ministarstvo naći mogućnosti da u ovoj godini redovno plaća i finansira obavezu koju ima prema poljoprivrednicima, a upoznati smo i sa informacijom da je u igri nekoliko modaliteta kojim bi se obezbijedili prihod i redovno plaćanje. Veoma je bitno da se to rješenje nađe i zbog okruženja koje nas očekuje u 2017. godini, a to je da je BiH kao potpisnik Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju već polako počela da otvara svoje granice za bescarinski uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz EU, koji su do sada bili zaštićeni carinskom politikom kako bi bio osiguran normalan rad i razvoj bh. poljoprivrednika i mljekara, kazao je Fakić, te podsjetio da stupanjem na snagu izmijenjenog SSP-a u BiH možemo očekivati jeftinije mliječne proizvode, te povećanu konkurentnost.



Bh. farmeri tako postaju nekonkurentni kolegama iz Evropske unije zbog niza mjera koje su poduzete u EU, ali ne i u BiH, tako da su farmeri iz zemalja EU korak ispred naših, na čemu će se u narednom periodu morati dosta raditi.



- Nastavićemo i dalje da sarađujemo sa naučnim institucijama, sa Poljoprivrednim i Veterinarskim fakultetom, te sa srednjim školama iz Sarajeva, Živinica i Kalesije, da na taj način edukujemo djecu i studente, a trudimo se i da zapošljavamo nove kadrove koji će ojačati postojeće. Dakle, radimo sve što možemo i što treba kako bismo ostali konkurentni i izborili se za mjesto koje nam pripada, poručio je.



Sok od jabuke



Milkos je za ovu godinu pripremio i čitav niz novih proizvoda. Radi se o proizvodima koji će, kako je kazao Fakić, prvi put biti viđeni na ovom prostoru a da ih proizvodi domaća mljekara. Za sada ne želi govoriti o čemu se radi jer je konkurencija na tržištu velika, pa ne žele da neko kopira njihovu ideju, što se dešavalo ranije, ali nam je obećao da ćemo među prvima saznati o čemu se radi.



- Prošle godine smo imali nekoliko novih proizvoda, kao što su ajran i pavlaka sa biljnom masnoćom koja ima nizak sadržaj holesterola koji su zabilježili veliki uspjeh. Treba znati da je Milkos podijeljen na dvije radne jedinice, jedna je proizvodnja mlijeka, a druga je proizvodnja vode i sokova i, osim što smo već plasirali na tržište našu prirodnu izvorsku vodu Ella, radimo i na razvoju novih sokova, a ove godine nas očekuje jedan novi proizvod direktno sa naše farme Spreča, gdje imamo voćnjak od 15 hektara jabuke. Dakle, plan je da pravimo prirodni sok od domaće jabuke koja je uzgojena na organski način na farmi Spreča, kazao je Fakić na kraju razgovora za Oslobođenje, te dodao kako Milkos ima zaista velike planove za ovu godinu i da će se kretati u smjeru još veće stabilizacije, boljeg plasmana na tržištima zemalja Evropske unije, plasiranja novih proizvoda i još boljeg pozicioniranja na domaćem tržištu.



Biznis.ba / Oslobođenje