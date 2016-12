T. C.

Prestižna priznanja koja su godinama dodjeljivana goraždanskim privrednicima za razvoj privrede, primjene novih tehnologija i otvaranje novih kapaciteta te zapošljavanje, samo su jedan od dokaza da se nalaze među najboljim u BIH ali i šire.

Posljednje u nizu priznanja je za goraždansku kompaniju "Pobjeda Rudet" i njenog generalnog direktora Muhameda Hubanića koji su proglašeni najkompanijom i najmenadžerom za 2016 u BiH. Za BPK Goražde priznanja predstavljaju veliki značaj, potvrđeno je i na prijemu za Hubanića koji su priredili kantonalni zvaničnici.



Generalni direktor "Pobjede- Rudet"Muhamed Hubanić je ovom prilikom istakao da su ova priznanja rezultat rada i ranijih rukovodnih struktura firme, kao i svih njenih uposlenika. Istovremeno je ukazao na značaj podrške projektima koje kompanija "Pobjeda-Rudet" ostvaruje u saradnji s kantonalnim i federalnim nivoom vlasti, te izrazio nadu da će se ova saradnja nastaviti.



"Imamo stalne kontakte i sa Vladom i sa Ministarstvom i iznalaze se rješenja kako pomoći privredi. Razgovarali smo i o 2017. godini, o revolving sredstvima koja će biti podržana od strane Kantona, tako da je to za nas kao privredu jako veliki podsticaj da krenemo u ozbiljnije investicije",kazao je Hubanić.



Hubanić podsjeća da su priznanja ostvarena u kategoriji "Najmenadžeri i najkompanije u malom, srednjem i velikom biznisu u BiH" za vrhunski kvalitet proizvoda i usluga, kontinuiranu modernizaciju i razvoj proizvodnje, te ukupne rezultate poslovanja.



Premijer BPK Goražde Emir Oković izrazio je spremnost u podršci privrednicima i to ne samo u okviru njihovih ovlasti nego i pomoći na većim nivoima vlasti za otklanjanje poteškoća koje imaju. On je podsjetio na ranije uspjehe ovdašnjih privrednika i priznanja za dobre poslovne rezultate koja su prethodnih godina dodijeljena firmama "Ginex" i "Bektoprecisa" te kazao da novoosvojena priznanja ponovo govore u prilog tradiciji i kontinuitetu privrednog razvoja na ovom prostoru.



Ministar za privredu Meho Mašala ističe da će resorno ministarstvo kroz svoje planove i programe, nastaviti s pružanjem podrške lokalnoj privredi.



"Proizvodni kapaciteti i privreda na ovom prostoru bilježe kontinuiran rast i izuzetne uspjehe i konkurenti su na svjetskom tržištu. Na nama je da napravimo sinergiju zajedno sa njima i da im budemo potpora da se taj rast i razvoj nastave. Mi ćemo, svakako, učiniti značajne napore i u tom pogledu imamo par projekata koje planiramo u 2017. godini, u vidu obezbjeđenja povoljnih finansijskih sredstava, u vidu dodjele grantova i učešća u finansiranju projekata koji su značajni za razvoj infrastrukture i industrijskih postrojenja", smatra Mašala.



Najavljeno je da će Vlada BPK-a Goražde svoje aktivnosti usmjeriti na stvaranje što povoljnijeg ambijenta za razvoj privrede i privlačenje novih investicija, dok je u toku sljedeće godine na prostoru BPK-a planirana realizacija Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja koji se realizuje putem Svjetske banke. Što se tiče planova kompanije "Pobjeda-Rudet" u 2017. godini oni uključuju otvaranje transportne kapije, nastavak uređenja parking prostora te realizaciju završne faze tretmana otpadnih voda.





