Dio imovine Tvornice transportnih uređaja (TTU) Tuzla danas je u petom krugu slobodne prodaje za šest miliona KM dobio novog vlasnika, potvrđeno je Klix.ba. Kupac imovine je nedavno formirano privredno društvo TTU Energetik d.o.o. Tuzla, a iza kojeg se nalaze Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EP BiH) i Rudnik mrkog uglja Banovići.

Ovom prodajom su, između ostalog, bili obuhvaćeni hale za proizvodnju reduktora i teške opreme, pjeskara i dogradnja pjeskare, kotlovnica, restoran, gradilišna baraka, ambulanta te skladišta goriva, maziva i gotovih proizvoda, a EP BiH i Rudnik mrkog uglja Banovići su kao osnivači TTU-a Energetik izdvojili šest miliona KM.



"Zdravi dio TTU-a danas je prodan za šest miliona KM. Prema riječima stečajne upravnice Alise Bijedić i direktora TTU Energetik Almira Zulića, novac od prodaje imovine, odnosno negdje blizu 5.700.000 KM namijenjeno je za uvezivanje radnog staža radnicima, ali ne i za isplatu zaostalih plata", kazao je za Klix.ba predsjednik Sindikata radnika TTU-a Mehmed Terzić.



Dodaje i da će, prema trenutnim obećanjima, u TTU Energetik biti zaposleno 75 radnika.



"Obećanje je i da će prilikom odabira uposlenika prednost imati prijašnji radnici TTU-a, a koji nisu ispunili uslove za odlazak u penziju", rekao je Terzić.



Ističe i da trenutno problem predstavlja činjenica da radni angažman neće dobiti svi uposlenici, odnosno njih 150, kako je to bilo obećavano prošle godine.



"S jedne strane mi možemo biti zadovoljni jer je došlo do prodaje imovine, a s druge nam je problem što neće svi radnici biti angažovani kako je to obećavano u mjesecima prije. Sutra će biti održan zbor radnika na kojem ćemo zvanično zauzeti svoj stav kada je riječ o prodaji imovine, ponovnom pokretanju proizvodnje, upošljavanju i slično", nastavio je Terzić.



Novi vlasnik u kupljeni dio imovine trebao bi ući 10.januara iduće godine.



Biznis.ba / Klix.ba