Alumina

U kompaniji "Alumina" iz Zvornika uskoro će početi izgradnja pogona za proizvodnju silikagela, još jednog proizvoda iz oblasti alumosilikatne hemije.

Rukovodilac Službe za modernizaciju u Sektoru za razvoj "Alumine" Ljubomir Janković rekao je da će, neposredno uz objekat "Vodeno staklo", početkom naredne godine početi građevinski radovi na novom proizvodnom pogonu koji bi trebalo da obezbijedi godišnju proizvodnju od 800 do 1.000 tona silikagela koji ima primjenu u farmaciji i drugim industrijama.



Kompanija ovaj projekat realizuje u saradnji sa poznatom švajcarskom firmom "Zeohem", svojim dugogodišnjim poslovnim partnerom, saopšteno je danas iz Službe za odnose s javnošću kompanije "Alumina".



"Saradnjom sa `Zeohemom` u proteklom periodu, `Alumina` je stekla povjerenje ove švajcarske kompanije, tako da smo potpisali ugovor o dugoročnoj saradnji", naglasio je Janković i dodao da je ugovorom, između ostalog, predviđeno da bude napravljen pogon za proizvodnju silikagela.



Janković, koji je na čelu tima za realizaciju ovog projekta, kaže da su dogovoreni rokovi kratki, tako da su aktivnosti na pripremama za ovu investiciju intenzivne.



On kaže da se u Sektoru za razvoj kompanije "Alumina" ubrzano radi na projektovanju opreme, te da se nabavlja materijal, a uskoro će početi i izrada opreme u mašinskoj radionici kompanije.



"Planirano je da se krajem marta naredne godine prenese dio opreme iz Švajcarske, dok tokom maja očekujemo da završimo izradu, nabavku i postavljanje opreme za proizvodnju silikagela, a odmah zatim da počnemo i sa njegovom proizvodnjom", naveo je Janković.



On je dodao da je plan da se u "Alumini" proizvodi silikagel, dok bi "Zeohem" vršio njegovu doradu u svojoj fabrici koju će, kako je najavljeno, sagraditi pored fabričkog kruga "Alumine".



U novom proizvodnom objektu u "Alumini", pored pogona za proizvodnju silikagela, nalaziće se i proizvodnja specijalnih zeolita, koji su dio proizvodnog programa "Zeohema".



Tehnologiju i opremu za njihovu proizvodnju obezbijediće "Zeohem", a u okviru ovog proizvodnog pogona biće ostavljen prostor i za proizvodnju bemita.



"Silikagel je profitabilan proizvod.



Kao sirovinu za njegovu proizvodnju koristićemo naše vodeno staklo, što predstavlja finalizaciju ove proizvodnje, a ujedno i odvajanje od proizvoda koji u sebi sadrže aluminijum i zavisnosti od prerade boksita", pojasnio je Janković.



Direktor poslovne oblasti Proizvodnja i Marketing u kompaniji "Alumina" Radislav Filipović kaže da je ovo jedan u nizu investicionih projekata koji se rade u ovoj fabrici, posebno ističući saradnju sa "Zeohemom".



"Uporedo sa razvojem novih proizvoda, `Alumina` je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike, ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije, a posebno kada je riječ o nemetalurškoj primjeni glinice, kao i proizvodnje na bazi hidrata", naglasio je Filipović.



On kaže da je jedan od strateških partnera i švajcarska firma "Zeohem", sa kojom "Alumina" ima dugogodišnju uspješnu saradnju.



"Kroz ovakvo partnerstvo i poslovnu saradnju obezbjeđujemo tržište za narednih desetak godina, ne samo u proizvodnji silikagela i specijalnih zeolita, nego i postojećih proizvoda iz našeg proizvodnog programa koje plasiramo našem poslovnom partneru iz Švajcarske", istakao je Filipović.



Kompanija "Zeohem" kupila je zemljište u naposrednoj blizini "Alumine", gdje planira da izgradi novu fabriku do kraja sljedeće godine.



Plan je da upravo "Alumina" osigurava sirovine za novu fabriku švajcarske firme u Zvorniku.



