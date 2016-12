Kompanija KING ICT ove godine slavi 10 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Proslava desetog rođendana održana je u Pivnici HS u Sarajevu, u društvu partnera, saradnika i korisnika usluga firme.



Ured KING ICT-a u Sarajevu osnovan je 2006. godine kao dio grupacije KING ICT, koja danas broji oko 350 zaposlenika i posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu. Kao i matična firma, KING ICT u Bosni i Hercegovini svoje je poslovanje od početka usmjerio na razvoj IT tržišta te isporuku naprednih informacijsko-komunikacijskih rješenja.



KING ICT danas ima više od 20 zaposlenika – inženjeri, tehničari, prodajni predstavnici, administratori – svi zajedno doprinose uspješnim realizacijama projekata.



U deset godina poslovanja firma je realizovala više od 100 sistem-integracijskih projekata s kojima je prisutna širom Bosne i Hercegovine u raznim djelatnostima: energetici, telekomunikacijama, finansijama, transportu, poljoprivredi, u privatnom i javnom sektoru.



Prvi veliki projekat bilo je rješenje za provjeru prisutnosti vozila na tehničkom pregledu. U 156 stanica isporučena je oprema i implementiran sistem koji identificiraju vozilo i verificiraju njegovu prisutnost na tehničkom pregledu.



Nakon ovog naprednog projekta uslijedio je još niz drugih u kojima je KING ICT isporučio rješenja koja su donijela niz pogodnosti firmama i ustanovama u privatnom i javnom sektoru - od modernizacije i informatizacije poslovanja, automatizacije administrativnih procesa, informacijske i fizičke sigurnosti do transparentnosti procedura u javnim institucijama.



Za TV stanicu Al Jazeera, BBI banku, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) i Federalni MUP izgrađeni su moderni data centri. Za Operativno-komunikacijski centar 112 instaliran je sistem videozidova i računarske opreme kao podrška sistemu 112. U nizu projekata tehničke zaštite je videonadzor raskrsnica u ZDK, kao i projekat videonadzora graničnih prijelaza za potrebe BIHAMK-a.



Za VSTV je realiziran još jedan projekat - implementiran je DLP sistem, dok je za Centralnu izbornu komisiju (CIK) isporučena aplikacija za prikaz izbornih rezultata. Platforma za nadzor uređaja i sigurnost IT sistema je implementirana za JP Autoceste FBiH.



Za Policiju Brčko distrikta isporučeno je rješenje ePolicija, a za firmu Opresa rješenje e-kiosk. U Elektroprivredi HZHB implementiran je DMS sistem, u Croatia osiguranju Ljubuški rješenje za upravljanje ljudskim resursima, a u ArcelorMittal Zenica rješenje SAP ERP.



Za Graničnu policiju razvijen je i implementiran softver za kontrolu graničnih prijelaza u BiH.



U poljoprivrednom sektoru je kreiran Registar poljoprivrednih gazdinstava za entitetska ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a potom je za Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja isporučen Fitosanitarni informacioni sistem, nakon čega su za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH razvijeni i implementirani softver za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi i internet portal Farmer.



Više projekata realizovano je za kompaniju Eronet (IAM, ESB, RM, firewall sistem…).



Svi navedeni projekti samo su mali dio uspješnih saradnji sa korisnicima i partnerima.



KING ICT je tokom godina poslovanja stekao značajna partnerstva s renomiranim međunarodnim tehnološkim kompanijama. Upravo ta partnerstva ubrajaju se u najvažnije potvrde kompetentnosti u isporuci kompleksnih rješenja.



A o kompetentnosti govore i nagrade. Na nedavnoj godišnjoj konferenciji Microsofta BiH - Partner dan 2016, KING ICT je dobio nagradu za najbolje implementirano rješenje na MS tehnologiji u BiH u protekloj godini. Radi se o implementaciji Data Warehouse i BI rješenja u Elektroprivredi BiH.



Osim što je nosilac Microsoft Gold statusa, od 1.11. 2016. KING ICT je jedini HP partner s Gold statusom u Bosni i Hercegovini. Među partnerima firme su i APC, Cisco, IBM, Check Point, Oracle, SAP, VMware i dr., ukupno više od 35 međunarodnih ICT kompanija.



"Uspjeh kompanije na IT tržištu ne bi bio moguć bez zadovoljnih korisnika. Više od 300 firmi i organizacija iskazalo nam je povjerenje u proteklih deset godina i na tome im zahvaljujemo. Uz vrijedne zaposlenike i partnere, oni su važan točak koji pokreće KING ICT u rastu i razvoju. U prvih deset godina mnogo smo postigli svi zajedno. Želimo i dalje biti jedan od pokretača razvoja IT tržišta Bosne i Hercegovine, a to možemo jedino zajedničkim snagama, kao i do sada", kazao je Adis Pobrić, direktor KING ICT-a BiH.



