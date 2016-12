Foto: Ilustracija

Prema još uvijek nekompletnim rezultatima opsežne akcije kodnog naziva "Nekretnina", od 700 kontrolisanih pravnih subjekata u našoj državi, njih 500 je fiktivno i nalazi se većinom u vlasništvu državljana Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Libije.

Kompletni rezultati akcije "Nekretnina", koja je sprovedena na cijeloj teritoriji BiH, bit će poznati u srijedu, do kada bi i dva terenska centra trebalo da završe akciju.



Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić kazao je za Klix.ba da su dosadašnji rezultati pokazali ogroman broj nepravilnosti te da je od 700 pravnih subjekata njih 500 fiktivno.



"Da budem precizan, 499 subjekata nismo našli na pravoj adresi i radi se o fiktivnim firmama. Ove firme imaju uknjižene nekretnine", rekao je Ujić.



Istakao je da je mnogo i slučajeva u kojima se vlasnik uopće nije pojavljivao, već je preko notara registrovao firmu i dao ovlasti bh. državljanima da je vode.



Na pitanje koji strani državljani prednjače u kršenju zakona BiH, Ujić je odgovorio da je definitivno riječ o stanovnicima Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Libije.



"Kuvajtskih firmi ima najviše jer smo ih najviše i kontrolisali. I to negdje oko 270 pravnih lica. Stanovnici ovih zemalja dođu u turističku posjetu, osnuju pravno lice i dolaze do nekretnina", kazao je Ujić.



Istakao je da Služba za poslove sa strancima BiH radi svoj posao u skladu sa ovlastima i zakonima BiH, a da će u kontekstu rješavanja ovog problema morati imati i podršku drugih institucija.



"Mi ne možemo raditi istrage. Već vidimo da se u istragu uključila SIPA, a sve što bude vezano za poreske utaje mi ćemo dati poreskim organima", rekao je Ujić.



Naglašava da je svjestan činjenice da BiH trebaju turisti, ali da se svi zapitamo gdje idu prihodi od tih turista. Kako kaže, našoj zemlji potrebni su i strani investitori.



"Mi smo u akciji pronašli i ozbiljnih investitora koji zapošljavaju i po tristo ljudi. Služba za poslove sa strancima BiH jeste servis stranim državljanima, ali mi ne možemo dopustiti da neko dođe u našu državu i radi šta hoće", zaključio je on.



Podsjećamo, u okviru akcije "Nekretnina" sprovedene su kontrole na prostoru BiH, koje obuhvataju strane državljane te pravne subjekte koji su u njihovom vlasništvu.



Služba za poslove sa strancima BiH još od ranije vrši provjere legalnosti prodaje i kupovine zemljišta i nekretnina u BiH arapskim državljanima.



Prema važećim zakonima u BiH, arapskim državljanima nije omogućeno sticanje vlasništva u našoj zemlji zbog nepostojanja reciprociteta za stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u Bosni i Hercegovini.



U prijevodu to bi značilo da je u BiH domaćim zakonima onemogućena prodaja nekretnina stranim državljanima osim u slučajevima kada naša zemlja ima potpisane posebne bilateralne sporazume sa drugim zemljama, koji regulišu ovu oblast.



Ipak arapski državljani masovno koriste "rupe u zakonima" s obzirom na to da osnivaju firme preko kojih kupuju nekretnine. Naime, bh. zakonodavstvo ne sprečava strane državljane da u BiH osnivaju firme koje u svom vlasništvu mogu imati nekretnine.



Ova pogodnost često je korištena u poslovanju arapskih firmi u našoj zemlji, što i ne bi bilo sporno da te firme ne kupuju nekretnine poput kuća, stanova i vikendica koje su samo na papirima u vlasništvu firmi, a u praksi ih koriste arapski državljani kao privatno vlasništvo.



Biznis.ba / Klix.ba