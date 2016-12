Foto: Ilustracija

U Republici Srpskoj je od 2009. do 2015. godine otvoreno 147 stečajnih postupaka nad privrednim društvima prerađivačke industrije.

U istom periodu zaklјučeno je 200 stečajnih postupaka, među kojima su i stečajni postupci koji su otvoreni prije posmatranog perioda, odnosno prije 2009., pokazuju podaci okružnih privrednih sudova u RS-u.



Stečajni postupci otvoreni nad privrednim društvima prerađivačke industrije traju od nekoliko mjeseci pa do sedam godina, a u prosjeku 3,2 godine.



Više od polovine stečajnih postupaka traje duže od godinu dana, a najduže traju nad privrednim društvima koja su organizovana kao akcionarska društva, u prosjeku više od tri godine, dok najkraće nad društvima s ograničenom odgovornošću, u prosjeku oko godinu dana.



Podaci Investiciono-razvojne banke RS-a pokazuju da je od početka privatizacije pa do kraja 2015. privatizovano 722 privrednih društava od čega 231 privredno društvo iz prerađivačke industrije, ili 92,4 posto od ukupnog broja preduzeća s državnim kapitalom iz ovog područja industrije.



Najveći broj privrednih društava privatizovan je u 2002. (54), zatim u 2003. (45), u 2004. (40) i u 2005. (25). Od 2006. do 2015. privatizovano je 29 firmi, navedeno je u Prijedlogu strategije i politike razvoja industrije RS-a za period 2016-2020, koji danas razmatraju poslanici Narodne skupštine RS-a.



