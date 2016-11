Foto: Biznis.ba

Air New Zealand je proglašena najboljom aviokompanijom u svijetu četvrtu godinu zaredom. Među deset najboljih su Qantas, Singapore Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, Etihad Airways, All Nippon Airways, Eva Air i Lufthansa.

Etihad Airlines je dobio nagradu za najbolju prvu klasu u avionima, dok je prvu nagradu za ekonomsku klasu osvojio Singapore Airlines. Virgin Atlantic odnio je titulu za najbolju bizinis klasu, a Emirates je nagrađen jer nudi najbolje iskustvo tokom leta.



Nagrade za najbolju aviokompaniju, najbolje kabine svih klasa, najbolju zabavu, ugostiteljsku uslugu i kabinsko osoblje dodijelila je stranica Airlineratings.com. Da bi bile među deset najboljih, kompanije moraju pokazati inovacije kada je u pitanju udobnost putnika i moraju dobiti sedam zvjezdica za sigurnost.



Kompanija Air New Zealand je četvrti put nagrađena zbog inovacija koje se primjenjuju za vrijeme leta, finansijskog poslovanja, brige za okoliš i mladog osoblja.



"Air New Zealand je tokom naše analize zauzela prvo mjesto po skoro svim kriterijima, što je izniman uspjeh", kazao je urednik stranice Geoffrey Thomas.



Drugo mjesto je zauzela aviokompanija Qantas, treće Singapore Airlines, četvrto je pripalo Cathay Pacificu iz Hong Konga, a Virgin Atlantic je zauzeo petu poziciju. Među deset najboljih su i British Airways na šestom mjestu, Etihad Airways na sedmom, osmi je japanski All Nippon Airways, zatim slijedi tajvanska kompanija Eva Air, a deseto mjesto pripalo je Lufthansi.

Biznis.ba / Klix.ba