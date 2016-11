Foto: Fena

Nakon što je dvadeset godina tražio zaposlenje, Alen Šaćirović postao je poslovođa u jednoj od najvećih bosanskohercegovačkih kompanija. On je jedan od oko 25.000 osoba koje su u proteklih godinu i po pronašle zaposlenje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- U kompaniji Bingo zaposlen sam od 15. februara 2015. godine, a posao sam tražio zadnjih 20 godina. Ovo zaposlenje mi znači puno zato što sam roditelj dvoje djece koja se školuju jedna ide na fakultet, jedna srednja škola. Sretan sam što sam našao posao preko biroa Tuzla i što mi je kompanija Bingo pružila šansu za rad - kazao je Šaćirović.



U Tuzlanskom, najmnogoljudnijem kantonu Federacije, u proteklom periodu, prema podacima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najčešće su zapošljavale kompanije iz realnog sektora, odnosno građevinskog, komercijalnog i proizvodnog sektora.



Industrije koje su iskazale najveći interes i potrebu za novim uposlenicima u proizvodnji su drvna, konfekcijska, obućarska, plastična i metalna.



Jedna od njih je i Lafat komerc iz Kalesije. Ova kompanija u godinu i po dana zaposlila je više od stotinu radnika.



- U Lafat komercu sam zaposlena od aprila 2016. godine. Pravni fakultet sam završila 2010. godine na Univerzitetu u Tuzli. Od tada sam aktivno tražila posao. Nisam imala priliku nigdje do sada raditi jedino sam završila pripravnički odnosno olonterski staž u MUP-u Kalesija - ispričala je Feni pravnica u Lafat komercu Adela Pjanić



Dodala je da nije imala priliku za neki drugi posao, ali joj sada pružena prilika te je kazala da je sada zadovoljna i da joj je zaposlenje puno pomoglo u životu u ekonomskom smislu jer ima porodicu zbog čega joj je sada mnogo lakše.



Prema podacima Poreske uprave FBiH, u periodu od aprila 2015. do oktobra 2016. godine, u Federaciji BiH zabilježen je porast od 26.219 zaposlena. Za Tuzlanski kanton to znači povećanje od 6,27 posto.





