Foto: Arhiv

Bosanskohercegovačka industrija namještaja MS&WOOD („Majstori i Drvo“) predstavila se na ovogodišnjem 54. Međunarodnom sajmu namještaja u Beogradu svojom Primum collection 2016.

-Nakon internacionalnog uspjeha Primum collection 2016 sa kojom je MS&WOOD osvojio najviše nagrade i ocjene na prestižnom sajmu u Kelnu, Triennalu umjetnosti i dizajna u Milanu, te na sajmu u Parizu, odabrali smo podijum Međunarodnog sajama u Beogradu kako bi i regionalnom tržištu predstavili jednu od najnagrađivanijih kolekcija namještaja iz Bosne i Hercegovine - izjavio je direktor kompanije MS&WOOD Muhamed Pilav.



Više puta nagrađivani namještaj koji se proizvodi u Fojnici izazvao je ove godine pažnju svjetskih arhitekata, dizajnera enterijera i vlasnika salona luksuznog namještaja. Namještaj vrhunskog kvaliteta MS&WOOD pod etiketom “create in B&H” već je sastavni dio ponude salona namještaja u New Yorku, Parizu, Južnoj Koreji, Maroku, itd.



MS&WOOD zapošljava 300 radnika, godišnje proizvodi 500.000 stolica, koje izvozi u 40 zemalja svijeta. Plan je da do 2020. godine dostigne proizvodnju jedan milion komada namještaja godišnje. U planu je zapošljavanje dodatnih 50 radnika, a iduće godine MS&WOOD će u novu opremu investirati milion eura.



Sajam u Beogradu je najvažniji događaji u jugoistočnoj Evropi u sferi dizajna, proizvodnje i distribucije nameštaja. Na izložbenom prostoru od 55.000 m2 učestvovuje 520 izlagača iz 45 zemalja, a očekuje se više od 85.000 posjetilaca, saopćeno je iz Uprave MCM.



Biznis.ba / FENA