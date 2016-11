Fabrika duhana Sarajevo

U Informaciji o stanju u Fabrici duhana Sarajevo (FDS) koja se danas nalazi pred Zastupničkim domom Parlamenta FBiH, a koju potpisuje premijer FBiH Fadil Novalić, stoji da je FDS u 2009. godini ostvario 104 miliona KM prometa, a 2015. godine svega 39 miliona KM.

Što se tiče 2016. godine, Vlada FBiH navodi da prvih šest mjeseci 2016. godine pokazuju da se trend pada nastavlja jer je promet iznosio tek 16 miliona KM.



"Dalji rast cijena cigareta po osnovu akcizne politike od 0,15 KM + PDF godišnje, imat će još intenzivnije utjecaje na pogoršanje poslovanja FDS-a te se može očekivati još progresivniji pad prihoda", piše u Informaciji.



Dodaju da je pritisak konkurencije izuzetno visok, posebno vodećeg konkurenta Philipa Morrisa koji ima skoro deset puta veći promet od FDS-a.



"U istom periodu kada FDS bilježi drastičan pad prometa, konkurenti, a posebno Philip Morris, bilježe značajan rast", navodi se u Informaciji.



Vlada FBiH napisala je u informaciji i da je konkurencija na tržištu transakcija u duhanskoj industriji visoka.



"Od 2013. godine FDS nije u mnogućnosti pokrivati troškove iz operativnih prihoda (prometa), već to čini iz prihoda nezavisnih djelatnosti. Procenat učešća takvih prihoda se sa 30. juna 2016. godine popeo na čak 17 posto od ukupnih prihoda, dok je do 2009. godine bio znatno ispod pet posto", ističu iz Vlade FBiH.



Kako kažu, bitno je naglasiti da se ovdje najčešće radi o prihodima obračunskog, a ne gotovinskog karaktera, što znači da je rizik nelikvidnosti izuzetno veliki. Dodaju da FDS ima suvlasništvo u 10 privrednih društava od kojih većina posluje sa gubitkom, a ukupan efekat FDS-a u ovih deset društava je više od 8 miliona KM gubitaka u 2015. godini.



"Posebno je bitno naglasiti da sa 39,9 posto vlasništva ne postoji mogućnost kontrole donošenja odluka od Vlade FBiH, kako u samoj FDS, tako ni u privrednim društvima u kojima je FDS suvlasnik", kažu iz Vlade FBiH.



Oni dodaju da ne stoje navodi da se prodajom imovine i vlasništva FDS-a mogao ostvariti bolji efekat po Vladu FBiH.



"Niti postoji efektivna kontrola, niti su društva u vlasništvu u takvom finansijskom stanju da se mogu brzo i kvalitetno unovčiti. Posljedično, čak i u slučaju saglasnosti dioničara, Vlada može ostvariti samo manje od 40 posto tako dobivenih vrijednosti", rekli su iz Vlade FBiH.



U informaciji piše i da se rasprodaja imovine, prvenstveno nekretnina, kao koncept prodaje primjenjuje kod kompanija gdje osnovni biznis ne može naći kupca.



"Kako to još nije testirano na tržištu u slučaju FDS-a, prodaja nekretnina i imovine nije logičan prvobitni izbor. Također, imajući u vidu da je značajan procenat FDS-a u suvlasništvu radnika, nije logično očekivati njihovu podršku i glasove za takav scenarij", piše u Informaciji.



Zaključuju da optimalan scenarij jeste prodaja strateškom partneru koji će izvršiti koncentraciju vlasništva i preuzeti upravljanje, sanirati finansijsko stanje te nastaviti osnovni biznis i zadržati radnike.



