Predstavnici zagrebačke INA-e, koji su većinski vlasnici „Energopetrola“, doći će naredne sedmice u Sarajevo kako bi s Vladom Federacije usaglasili i konačno potpisali dokument kojim odustaju od arbitraže na osnovu tužbe za dokapitalizacije ove kompanije, saznaje „Dnevni avaz“.

Čelnici INA-e u Sarajevo stiže krajem naredne sedmice, što nam je jučer potvrdio i Suvad Osmanagić, savjetnik premijera FBiH Fadila Novalića. Osmangić kaže da čelnici „Energopetrola“ i dalje žele kupiti Vladin udio od 22 posto, ali i udio od malih dioničara kako bi postali stopostotni vlasnici.



No, pojašnjava da cijena koju su ponudili nije realna i da se o njoj ne može razgovarati.



- Riješit ćemo sva otvorena pitanja i sve nedoumice. Nama je važno da, nakon što su nam dali usmeno obećanje da odustaju od arbitraže, to konačno i potpišemo. Mislim da smo blizu toga – kaže Osmanagić.



Konzorcij INA-MOL tužio je Vladu FBiH po osnovu sudskih sporova koje je preuzeo dokapitalizacijom iz marta 2006., zahtijevajući da tužbe koje su podnijeli radnici “Energopetrola” mora nadoknaditi aktuelna vlada. Bilo je riječi o potraživanju 64 miliona KM, ali je Vlada FBiH to osporila.



Biznis.ba / Avaz