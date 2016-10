Budući izgled Bingo City centra

U tuzlanskom naselju Kreka prije nešto više od godinu dana počela je izgradnja objekta Bingo City Centar. Radovi se privode kraju, a savremeni objekat površine 40.000 kvadratnih metara na tri etaže građanima će u punom sjaju biti dostupan od 11. novembra ove godine, za kada je i zakazano svečano otvaranje.

Ovaj centar slovi za prvi i najveći Bingov objekat ovakve vrste u našoj zemlji, a pod njegovim okriljem djelovat će blizu 50 različitih trgovina.



"Vodeći se savremenim potrošačkim trendovima koji teže da kupcima omoguće da više različitih potreba namire na jednom mjestu, ali i činjenicom da je Tuzlanski kanton slabo pokriven ponudom tržnih centara, pokrenuli smo novu investiciju - Bingo City Center. Moderni potrošač danas je daleko osvješteniji nego što je to nekada bio, ima sve manje vremena za sebe, svoju porodicu i prijatelje, što nas je ohrabrilo u namjeri da pokrenemo investiciju zvanu 'Bingo City Center'. Riječ je o premium tržnom centru na koji je dugo čekao čitav TK i koji će svojom raznovrsnom ponudom omogućiti svojim posjetiocima da tu ostvare svoje želje", kazala je za Klix.ba rukovoditeljica Službe marketinga kompanije Bingo Tatjana Paunoski.



Pored Bingo Plus hipermarketa sa bogatim i drugačijim asortimanom, objekat će činiti još i velika igraonica za djecu, nekoliko restorana sa bogatom gastronomskom ponudom, kuglana Brunswick, ali i Cinestar kino sa pet dvorana, čije će svečano otvaranje biti upriličeno u decembru ove godine.



Kako su istakli iz kompanije Bingo, pod krovom spomenutog centra kupcima će na rasplaganju biti i asortimani poznatih regionalnih i internacionalnih brendova, kao što su Zara, Sport Vision, Koton, Terranova, Top Shop, Mona, Office Shoes, Deichmann, Tom Tailor, dm, kao i mnogi drugi.



"Skoro 50 trgovina različitih kategorija će biti prisutno u Bingo City Centru. Nastojali smo pokriti sve segmente savremenog života, od odjeće, obuće, aksesoara, ponude za djecu, kozmetike, multimedije, domaćinstva do zabave u vidu kina, kuglane i restorana", istakla je Paunoski te dodala da očekuju da Bingo City Centar bude ne samo mjesto kupovine, već i mjesto gde će građani dolaziti na druženja sa članovima svojih porodica i prijateljima, u konačnici mjesto gdje će se uvijek dobro zabavljati i ugodno osjećati.



U okviru svečanog otvaranja ovog objekta bit će upriličen cjelodnevni zabavni program za sve posjetioce, popusti i muzička iznenađenja, a jedan od trentno najpopularnijih pjevača regiona Amel Ćurić, kako su istakli iz Binga, postarat će se da otvorenje centra bude spektakularno.



"Bingo City Centar je zasigurno za nas veliki poduhvat, kako sa stanovišta same investicije, tako i sa stanovišta znanja, resursa i ekspertiza koje smo u njega uložili, ali i poduhvat za koji smo zasigurno spremni jer je pokrenut u trenutku kada već imamo apsolutnu lidersku poziciju na tržištu kada je retail segment u pitanju. Izgradnjom tržnog centra smo napravili iskorak u širini ponude koju pokrivamo i želimo da on bude samo prvi u nizu. Za sam projekat angažovano je 2.500 ljudi, od projektanata, izvođača radova, kompanija za održavanje, upravljanje, do marketinga i PR-a", naglasila je Paunoski.



Biznis.ba / Klix.ba