Neki od najvećih svjetskih proizvođača robe široke potrošnje proizvode halal kreme za lice i šampone za Indoneziju uoči stupanja na snagu novog zakona o označavanju na tom golemom tržištu, a sve to u sklopu širih nastojanja da povećaju opskrbu rastuće muslimanske populacije, a prodaja na zapadnim tržištima im opada.

Kompanije Unilever, Beiersdorf i L'Oreal nalaze se među multinacionalnim kompanijama koje prilagođavaju svoje prodajne lance svjetskom tržištu s većinski muslimanskim kupcima u Indoneziji, prenosi Večernji list.



Zakon, prvi takve vrste u Indoneziji, zahtijeva da se hrana od 2017. godine obilježava s oznakom halal, kozmetika od 2018., a lijekovi od 2019. godine.



U spomenutim kompanijama ističu da će potražnja za halal kozmetičkim proizvodima ili onima usmjerenim na specifične probleme, kao što su kosa prekrivena velom, jačati kako bude rasla muslimanska srednja klasa. Napominju da bi Indonezija mogla utjecati na druge zemlje poput Malezije, gdje su halal proizvodi proizvedeni lokalno ili u malim firmama također popularni.



Halal certifikat je službeno priznanje da je proizvod proizveden u skladu s muslimanskim šerijatskim zakonom. To znači da ne smije sadržavati tragove svinjetine, alkohola ili krvi te mora biti proizveden na fabričkoj liniji koja nije kontaminirana.



Proizvođači kozmetike i toaletnih potrepština kažu da je taj teret više administrativan nego financijski te na poštivanje halal kriterija gledaju kao otvaranje novih izvora prihoda.



"To će nam omogućiti poslovanje u pojedinim dijelovima svijeta", rekao je Dirk Mampe iz njemačke hemijske kompanije BASF, koja prodaje sastojke za toaletne potrepštine proizvođačima od kojih 145 ima halal certifikat.



Rekao je i kako halal sastojci nemaju oznake visokih cijena.



"Postoji trend sve veće potražnje halal proizvoda te raste važnost mogućnosti njihove dostave", navodi Mampe.



Više od 1,5 milijardi ljudi širom svijeta su muslimani, što je oko četvrtina svjetske populacije.



Procjenjuje se da halal kozmetika čini 11 posto globalnog halal tržišta čija je vrijednost 2015. godine premašila 1.000 milijardi dolara, pokazuju podaci Deloitte Tohmatsu Consulting. Kompanija za istraživanje tržišta TechNavio očekuje da će rast prodaje halal proizvoda za ličnu njegu do 2019. godine dosegnuti 14 posto godišnje te nadmašiti šire tržište.

Biznis.ba