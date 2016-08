U Tuzli je u utorak u funkciju pušten prvi dio projekta visokosofisticiranog skladišnog prostora za potrebe Pivare Tuzla, koji se nalazi u Gornjoj Tuzli, finansiran iz vlastitih sredstava.

Pivara Tuzla je u projekat koji podarzumijeva savremenu tehnologiju, te uvođenje robota u proizvodnji, do sada uložila 3 miliona KM, a u toku ove godine će uložiti još jedan milion KM.



Direktor preduzeća Pivara Tuzla Fahrudin Salihović kazao je da će skladište uveliko olakšati dalje uspješno poslovanje kao i obavljanje pratećih funkcija u procesu proizvodnje u Pivari Tuzla.



Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je zahvalio preduzeću Pivara Tuzla za nove investicije i pozvao građane da u većoj mjeri podrže domaće proizvođače i investitore.

"Jako nam je važno da imamo ovakve bh firme, koje proizvode bh proizvode i da to naša trgovina razumije. Važan nam je bh patriotizam, jer smo svjedoci tih kobajagi firmi, osnuju firmu i nikoga ne zaposle, ništa ne proizvode, e da bi kupili nekretnine oko Sarajeva i drugih gradova. To nije dobro za BiH, to nije zakonito, tu se krše principi reciprociteta. Suprotno je Ustavu i zakonu BiH, u pitanju je naš grunt. Poželjni su svi investitori, pa i strani, samo pošteno, samo razvoj, samo zapošljavanje. Zato kažem da je vrijeme za ekonomski patriotizam“, izjavio je gradonačelnik Imamović.



Biznis.ba