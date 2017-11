Eldar Dizdarević

Početkom ove sedmice u Mostaru je održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, na kojoj je zaključeno, kako prenose mediji, da se hitno sagledaju efekti povećanja akciza na duhan i predlože izmjene zakona da se uspori dinamika povećanja akciza.

Kako je navedeno u obrazloženju, vlasti Bosne i Hercegovine zabrinute su konstantnim rastom crnog tržišta do kojeg je doveo stalni porast poreskih opterećenja na duhan i duhanske prerađevine, što je rezultiralo time da su se brojni konzumenti cigareta okrenuli crnom tržištu, što je u konačnici stvorilo uslove za ekspanziju tržišta rezanog duhana.



Upravni odbor UIOBiH stoga bi trebao do kraja ove godine dobiti analizu efekta povećanja akciza na duhan na osnovu koje će raditi na izradi zakonskih amandmana, a u smjeru usporavanja dinamike povećanja akciza na duhan, što bi potom bilo upućeno u parlamentarnu proceduru u toku iduće godine. Smatra se da je od 2012. godine BiH izgubila 600 do 700 miliona KM budžetskih prihoda zbog prevelikog opterećenja na duhan i općenito zbog rasta crnog tržišta.



Nekoliko dana prije toga na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gostovao je američki ekonomista Arthur Laffer koji je studentima, kako prenose mediji, govorio o funkcioniranju poreskog opterećenja u odnosu na prihode države u predavanju pod nazivom “Siva ekonomija u BiH i njene implikacije na privredu”. Laffer je, kako se navodi na stranici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za političku ekonomiju, kao i jedan od najutjecajnijih ekonomista posljednjih decenija te jedan od glavnih arhitekata svjetskog ekonomskog poretka u kojem danas živimo.



Ukratko, Laffer je svima u BiH poručio slijedeće. Svi porezi su loši, ali određeni porezi su lošiji od drugih. Najmanje štetan porez je onaj koji je nizak, fiksan i zasnovan na široj osnovi. Ako hoćemo da se borimo protiv sive ekonomije, najbolji način su niski porezi. Niski porezi povećavaju naplatu i u konačnici čine neisplativim ulaziti u rizik varanja države. Previsoki porezi pak varanje države čine nužnim. Imamo ogromne poreze. Pošto oporezujemo ljude koji rade i dajemo novac ljudima koji ne rade, nemojmo biti iznenađeni ako se poveća broj ljudi koji ne rade.



No, nas u ovom tekstu ipak najviše interesira ono što je Laffer poručio o porezima (odnosno akcizama) na duhan. Duhan je štetan po zdravlje i zaista zaslužuje da se na njega uvede poseban porez, kaže on. No, uvesti toliki porez na njega da se uništi domaća industrija, smanje budžetski prihodi od duhana i ojača crno tržište, kao što je urađeno u BiH, to je zapravo - čista glupost. Koja je logika, naprimjer, da autoput gradimo od povećanja akcize na gorivo? Možda političari misle da će se narod odjednom više voziti tim putevima ako bude plaćao skuplje gorivo!?



Dakle, jedan od najuticajnijih ekonomista današnjice bh. politiku povećanja akciza na duhan smatra čistom glupošću, pri čemu, s druge strane, čak i takvo rigidno tijelo kakvo je UIO danas konstatira da je takva poreska politika pogodovala razvoju crnog tržišta i gubitku između 600 i 700 miliona KM budžetskog prihoda. Idemo sada, poštovani čitatelji, da pronađeno ključnog krivca za ovu glupost koja nas je ojadila za 600 do 700 miliona KM. Odgovor je na to pitanje krajnje jednostavan i jasan - isključivi krivac je MMF (Međunarodni monetarni fond), odnosno potom i bh. političari koji su prvo dopustili da im ova institucija nameće stavove, a potom i ucjenjuje, a zatim, kao drugo, koji su predano provodili sve mjere ekonomske politike MMF-a i Svjetske banke, što, nažalost, uporno i predano i danas rade (pogledati, naprimjer, Reformsku agendu, op. a). Da cijela stvar bude još tragičnija, čak su i mediji na vrijeme, znači, prije uvođenja akcize čiste gluposti, upozoravali ovdašnju vlast kako su ta rješenja besmislena, loša i pogubna za privredu BiH. Tako je, naprimjer, potpisnik ovih redova unazad pet godina nekoliko puta na ovom istom mjestu u Oslobođenju pisao o tome.



Sjetimo se da MMF svojevremeno nije htio isplatiti tranšu kredita bh. vlastima sve dok se ne usvoje nove, povećane akcize na duhan i duhanske prerađevine. Pošto bh. vlasti ne znaju generisati nove prihode, nego se znaju samo zaduživati, one su taj prijedlog MMF-a, naravno, objeručke prihvatile i podigle iznos akcize. U Oslobođenju smo već tada, prije gotovo četiri godine, napisali da je takva ideja obična budalaština te da će doći do pada prihoda i razvoja crnog tržišta. No, nažalost, nije bilo sluha za naše riječi. Ali realnost i stanje na terenu su ubrzo potvrdili da smo bili u pravu. Prvog mjeseca primjene novih stopa akciza na duhan prihodi od tih akciza pali su za 6,9 miliona KM i to za samo mjesec! A MMF je pri tome uporno najavljivao da će se prihodi naglo povećati. Na našu žalost, do danas je taj manjak narastao, kako smatraju u UIO, na 600 do 700 miliona KM!



A zapravo nema nikakve velike pameti u svemu tome. Zaista nam ne trebaju najutjecajniji ekonomisti današnjice da nam kažu da smo napravili glupost, koja se, budimo realni, mogla predvidjeti još i prije pet godina, baš onako kako smo mi to u Oslobođenju i učinili. Šta se, ustvari, desilo? Građani BiH, koji zadovoljstvo i životnu radost pronalaze u duhanskom dimu, prije najavljenog poskupljenja skupili su priličnu zalihu cigareta po starim cijenama, a potom su, kada su se istrošile zalihe, jednostavno prešli na tradicionalnu škiju, na motanje rezanog duhana kojeg su kupovali na crnom tržištu. Rezultat? Razvoj crnog tržišta i manjak u budžetu od 600 do 700 miliona KM! Ta bi se faktura trebala ispostaviti MMF-u (i Svjetskoj banci).



I šta na kraju reći? Bh. izvršna i zakonodavna vlast, nažalost, već decenijama bespogovorno sluša sve što predlažu MMF i Svjetska banka, zaboravljajući pri tome da je u svijetu odavno poznato da se u ove institucije zapošljavaju trećerazredni ekonomisti, koji se nisu uspjeli zaposliti nigdje drugdje. U tim ih institucijama dočekuju raširenih ruku jer im upravo takvi i trebaju - oni koji ne razmišljaju svojom glavom i koji bez pitanja izvršavaju sve što se od njih traži. BiH, nažalost, tim i takvim ljudima već decenijama prepušta u ruke sudbinu svoje ekonomije i privrede te se zbog toga danas zaista ne trebamo čuditi što imamo visoke poreze, niske poreske prihode, najveću stopu nezaposlenosti u Evropi, ogromne rupe i gubitke u budžetima te na kraju divljački razorenu i privredu i ekonomiju. Zbog toga se zaista danas ne trebamo čuditi kada neki od najutjecajnijih svjetskih ekonomista makroekonomsku i fiskalnu politiku BiH ocjenjuju kao čistu glupost, jer, ruku na srce, ona to zaista i jeste.



Piše: Eldar Dizdarević



Biznis.ba / Oslobođenje