Već skoro pune dvije godine bh. privrednici su neumorni u svojim zahtjevima prema vlastima da se konačno izmjene sporne odredbe oko plaćanja PDV-a. U tome nisu usamljeni. Podržavaju ih predstavnici iz nevladinog sektora, pa čak i pojedini iz vladinog. Ali konkretne promjene još uvijek izostaju.

Sve je počelo okruglim stolom održanom u Sarajevu u martu prošle godine, kada je Institut za razvoj mladih KULT, osluškujući potrebe privrednika, okupio stručne sagovornike na temu prijedloga za plaćanje PDV-a po naplaćenim umjesto izdatim računima. Tada je struka rekla da bi uvođenje ovakvog modela bilo opravdano, izvodivo i najviše pravično prema privrednicima. Stručno obrazloženu inicijativu za ovakav model, a podržanu potpisima preko 30.000 privrednika u BiH, Institut je uputio prema Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru u junu 2016. godine. Predloženo je da privrednici plate PDV državi tek kada i oni naplate svoje račune od kupaca za proizvode koje su prodali i usluge koje su pružili. I to oni privrednici koji godišnje ostvaruju do maksimalno jedan milion KM. Sve to po uzoru na susjedne Hrvatsku i Srbiju i 22 zemlje članice Europske unije. Odgovor nikada nije pristigao.



Privrednici su se na ovu temu nastavili okupljati na poslovnim forumima u Tuzli, Bijeljini, Tešnju, ali i drugim bh. gradovima i sredinama. Uskoro je pitanje plaćanja PDV-a postalo neizostavna rubrika u dnevnoj štampi i web portalima, učestao prilog na televiziji i radiju i svakodnevna tema poslovne zajednice. Na svojoj važnosti, problem PDV-a je dobio kada je u martu ove godine poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH gosp. Saša Magazinović uputio poslaničko pitanje prema Upravi za indirektno oporezivanje, njenom Upravnom odboru i Vijeću ministara BiH. U junu je odgovor Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje razočarao privrednike, navodivši da sistem plaćanja PDV-a po naplaćenim umjesto izdanim računima nije trenutno provodiv zbog, uglavnom, tehničkih i administrativnih ograničenja.



Poslije toga, pokušalo se iznaći kompromisno rješenje. Balans - kojim će biti zadovoljni i vlasti i privrednici. Takoreći, izlaženje u susret privrednicima. A to je pomijeranje roka za plaćanje PDV-a sa desetog na posljednji dan u mjesecu i smanjenje dnevne zatezne kamatne stope sa 0,04 posto na 0,02 posto. BiH je najstrožija u Europi po pitanju roka. Ovaj rok je znatno duži u ostalim zemljama, pa čak se odnosi i na duži obračunski period nego što je to mjesec dana kao u BiH. Opet je upućeno poslaničko pitanje - drugo.



U septembru 2017. godine stigla je lijepa vijest za privredu. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH gosp. Denis Zvizdić javnim saopćenjem izrazio je podršku inicijativi, odnosno zadužio Upravu za indirektno oporezivanje da u izmjenama Zakona o PDV-u koje su u toku, uvrsti i zahtjeve privrednika koji se odnose na rok i kamatnu stopu.



Međutim, nešto više od mjesec dana poslije toga, Vijeće ministara BiH je negativno odgovorilo na drugo poslaničko pitanje. U odgovoru, između ostalog, stoji da ovakva inicijativa nije prihvatljiva iz nekoliko razloga kao što su nužnost promjena zakonskih i podzakonskih akata, promjena poslovnih procesa u administraciji, ugroženo izmirenje obaveza UIO prema poreskim obveznicima u vidu povrata sredstava, ugroženo finansiranje međunarodnih obaveza tj. servisiranje inostranog duga, troškovi uvođenja ovakvog sistema naplate PDV-a…



Time je nastala jedna zbunjujuća situacija, te se postavlja pitanje koliko je ovakva odluka Vijeća ministara BiH ishitrena, a koliko je bilo ishitreno javno saopćenje predsjedavajućeg, s obzirom da je riječ o dva potpuno kontradiktorna stava. Upravo iz tog razloga, važno je insistirati na utemeljenosti stavova institucija i predstavnika vlasti na stručnim analizama, dokazima, argumentima i činjenicama. Odluke moraju biti stručno obrazložene.



Danas će biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se očekuje razmatranje izmjena Zakona o PDV-u. Izmjene bi dalje trebale biti upućene prema Vijeću ministara BiH.



Utakmica još uvijek nije izgubljena.



Piše: Ajka Baručić



Autorica je iz Instituta za razvoj mladih KULT



Biznis.ba / Oslobođenje