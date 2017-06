S obzirom na to da je trend putovanja u svijetu u porastu, Sarajevo polako ali sigurno postaje sve primamljivija turistička destinacija, kaže Čaluk.

Ljetna sezona je u Sarajevu počela s prvim toplijim danima. Na Baščaršiji se mogu čuti svi svjetski jezici i što je još važnije, vidjeti mnoga zadovoljna lica. Ranijih godina je mjesec ramazan predstavljao zatišje, međutim, zbog organizacije iftara na zanimljivim i atraktivnim lokacijama, te činjenice da brojni ugostiteljski objekti taj mjesec rade do zore, veliki broj turista je Sarajevo obilježio na svojoj listi destinacija za odmor.



Statistika



- Prema statistici koju imamo, kao i prema statistici Zavoda za statistiku FBiH, turisti koji najčešće dolaze u Sarajevo su uglavnom iz regije, kao i iz Turske, Italije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Njemačke. Broj smještajnih kapaciteta koje imamo na raspolaganju u bh. metropoli za sada je dovoljan, ali i to zavisi od mjeseca, odnosno sezone, rekao nam je Faruk Čaluk iz Turističke zajednice KS-a.



Problem turizma u Sarajevu je što se turisti ne zadržavaju, odnosno u Sarajevu su samo kao na jednoj prolaznoj stanici.



- Prosječan broj dana koje turisti provedu u Sarajevu je dva. Nadamo se da će se taj broj uskoro povećati. S obzirom na to da je trend putovanja u svijetu u porastu, Sarajevo polako ali sigurno, zajedno sa cijelom regijom, postaje sve primamljivija turistička destinacija. Sve ono što Sarajevo nudi, od historije i kulture, preko sve boljeg noćnog života, polako penje glavni bh. grad na ljestvici destinacija koje je obavezno posjetiti za veliki broj svjetskih putnika. Uz dobru promociju i prilagođavanje Sarajeva kao kvalitetne destinacije, ovaj trend će se, sigurni smo, nastaviti i u narednim mjesecima i godinama, ističe Čaluk i dodaje da bogata historijska i kulturna ponuda, dobre cijene, kvalitetna kuhinja, ljubazni domaćini, kao i dobar provod, sigurnost grada, Sarajevo stavljaju u vrh evropskih destinacija koje sve više turista želi posjetiti.



Iskustva



- Sigurni smo da će i ova godina donijeti veliki broj posjeta našem gradu, a svi oni koji dođu ili će se vratiti ponovo ili će svojim pozitivnim iskustvom uvjeriti svoje prijatelje da i oni posjete Sarajevo čim prije, zaključio je Čaluk.



Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija BiH, smatra da je i Sarajevo dio potpuno neuređenog sistema kada je turizam u našoj zemlji u pitanju, te da se ništa nije promijenilo u posljednjih 30-ak godina. Nažalost, još se radi na zastario način, nijedan svjetski turoperator nije uvrstio Sarajevo u jednu od svojih destinacija.



- Naše atrakcije su uglavnom nedostupne, neobilježene, neuređene, kulturni turizam koji je najveća šansa trenutno u BiH je apsolutno neiskorišten. Naš problem je i saobraćajna neuvezanost, nemamo parkinge za velike autobuse i veliki broj automobila. Preplitanje nadležnosti, općina, kantona, entiteta dovelo nas je do ovoga, istakao je Bibanović, naglasivši da je uprkos tome Sarajevo još atraktivna destinacija zbog svoje bogate kulturno-historijske baštine.

Općina Stari Grad je jedna od rijetkih koja je dio svojih kapaciteta stavila na raspolaganje turizmu. Od februara 2014. na Baščaršiji je turistima i ostalim posjetiocima stavila na raspolaganje Info-press centar.



- Od jula 2014. u Info-press centru vodi se evidencija posjeta turista. Do danas je objekat posjetilo 16.890 turista. Najveće posjete bilježe se u vrijeme održavanja značajnih događaja u gradu, poput Sarajevo Film Festivala, posjete pape Franje Sarajevu itd., objasnila nam je Almedina Porča, šef Sektora za odnose s javnošću Općine Stari Grad i naglasila da je radno vrijeme centra od ponedjeljka do subote, u toku ljetne turističke sezone od 7.30 do 19, a zimi od 7.30 do 16 sati.



Pohvale



Prema podacima Info-press centra Općine Stari Grad, turisti se najviše zanimaju za posjetu kulturno-historijskim objektima, zatim gastronomsku ponudu, posjetu olimpijskim planinama, te za red vožnje gradskog saobraćaja, kao i međunarodnih linije autobuskih stanica, te Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

- Turisti su posebno oduševljeni gostoprimstvom i ljubaznošću ljudi koje susreću u našem gradu, a do sada nismo zabilježili primjedbe, što može potvrditi veliki broj pohvala u knjizi utisaka, zaključila je Porča.



