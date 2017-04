Adnan Smailbegović

S obzirom na to da je očigledno da Reformska agenda i poduzete mjere nisu polučile očekivane rezultate, tražimo da se pristupi detaljnoj analizi ekonomskih problema te da se pokrene proces povećanja PDV-a, poručio je u izjavi za „Avaz“ predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Pristupiti obazrivo



Ovaj prijedlog, prema mišljenju Smailbegovića, ima smisla zato što je u prijedlogu novog zakona o PIO predviđeno da se penzije isplaćuju iz budžeta, a istovremeno nisu osigurana realna sredstva za njihovo pokrivanje.



- Također, moraju se smanjiti doprinosi na zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenost, a održivost fondova osigurati kroz povećanje PDV-a. Ovom poslu treba pristupiti vrlo obazrivo, povećanje PDV-a ne bi trebalo biti veće od 2,5 do 3 posto, a koliko će zaista biti, utvrdit će se nakon detaljnih analiza - kaže Samilbegović.



Obrazlažući ovakav stav Udruženja, kazao je da je za oporavak bh. ekonomije ključno povećanje stope zaposlenosti.



- Moguće rješenje je da se doprinosi i porezi na plaće smanje i tako učine rad jeftinijim, što će povećati njegovu potražnju, odnosno poslodavce potaknuti na otvaranje novih radnih mjesta. Sigurno bi došlo i do povećanja plaća, a samim tim potrošnje i kupovne moći stanovništva - smatra Smailbegović.



Dodao je da bi se smanjenjem doprinosa, a povećanjem PDV-a postigao neutralan efekt prema građanima.



Zdravstveno osiguranje



- Fondovi penzionog i zdravstvenog osiguranja dovedeni su u nezavidnu poziciju i bore se s dugovima. Prema određenim analizama, njima nedostaje od 600 do 700 miliona KM, a ta nedostajuća sredstva bi se mogla nadomjestiti povećanjem PDV-a. Ako bi sredstva od PDV-a punila fondove zdravstvenog osiguranja, stvorio bi se osnov da svi bh. građani dobiju zdravstveno osiguranje - mišljenja je Smailbegović.



On naglašava da, iako povećanje PDV-a svima zvuči kao još jedan udar na standard građana, uz smanjenje doprinosa, to bi zaista moglo imati višestruke pozitivne efekte.



- Domaći proizvođači mogli bi smanjiti cijenu rada, što bi dovelo do pojeftinjenja proizvoda. Kompanijama koje izvoze u inozemstvo PDV je neutralan, jer im se vraća, ali smanjenjem doprinosa na plaće oni bi imali dodatna sredstva koja bi investirali u proizvodnju i zapošljavanje - kazao je Smailbegović.

Povećan interes za domaće proizvode



- Povećanje stope PDV-a bi se odrazilo samo na uvoz, jer bi se cijene na uvozne proizvode povećale. Ali, s druge strane, to bi značilo da su uvozni proizvodi skuplji od domaćih, zbog čega bi se povećala zastupljenost i kupovina domaćih proizvoda, a samim tim bi se ojačala bh. privreda - istakao je Smailbegović.

Brojka



2,5 do 3 posto predviđeno povećanje PDV-a



600 do 700 miliona KM potrebno za normalno funkcioniranje Fonda PIO i zdravstvenog osiguranja



Biznis.ba / Avaz