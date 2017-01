Alija Behram

Pred delegatima Doma naroda u četvrtak 02.februara, naći će se separat Prostornog plana za Koridor 5c, kako bi se prikrila i „odbranila“ očigledna hajdučija u pravnim procedurama, imajući u vidu da ne može biti gradnje Koridora 5c kroz Mostar i Hercegovinu bez javne rasprave o (prijedlogu) Prostornog plana, kojeg građani Mostara još nisu vidjeli, a kamoli da su iznijeli vlastiti stav o tako važnom dokumentu. Kako je moguće da neko insistira na gradnji Koridora 5c, a bez stava građana o tome i jasne saglasnosti lokalne zajednice ?

MOSTAR - Predsjedavajuća Doma naroda federalnog Parlamenta, Lidija Bradara službeno je (za četvrtak, 02.februara, u podne) zakazala nastavak sjednice Doma naroda, naprasno prekinute u prošli četvrtak, navodno, „usljed nedostatka kvoruma!“ Dobri poznavaoci zbivanja u federalnom Parlamentu sa podsmijehom su tog četvrtka popodne komentarisali brzopotezno „skrojeno“ osipanje delegata iz klupa Doma naroda, e da bi se „stekao zaključak“ kako ništa drugo – nego, eto, samo „uznapredovala viroza“, nije moglo omesti delegate da već poslije prvog čitanja usvoje amandmane koji se odnose – gle čuda, na fantomski, dakle – pravno nepostojeći Prostorni plan Koridora 5c.



Bilo kako bilo, posvađani federalni koalicijski dvojac SDA-HDZ, uz prešutni već unaprijed isposlovan blagoslov delegata SBB, definitivno je odlučan da popravi utisak u javnosti kako stvari u funkcionisanju vlasti i nisu tako sumorne i bez rezultata, pa će u naredni četvrtak učiniti sve kako bi – uprkos otvorenom osporavanju stručne i ukupne javnosti, obnarodovali svoju odluku o gradnji koridora preko urbane kičme Mostara i ravno posred dominantnih poljoprivrednih resursa od kojih živi više hiljada poljoprivrednika. Da se i ne govori o neminovnom devastiranju netaknutih prirodnih vrijednosti između ekološki još uvijek dobro očuvanih rijeka - Bunice, Bune i Neretve, sa brojnim pritokama na jugoistočnim obodima hercegovačkog centra.



Gospođa Bradara potrudila se, naravno, da delegatima – uz poziv za sjednicu 02.februara, stavi do znanja da su im već na raspolaganju i DVD sa kompletnim sadržajem „Prijedloga prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH za period od 2008-2028 (Čitati: Autocesta na koridoru 5c)“. Bolji poznavaoci situacije u federalnom Parlamentu tvrde kako će SDA i HDZ učiniti sve da već u četvrtak isposluju „zeleno svjetlo“ za gradnju Koridora i pored činjenice da Prostorni plan koridora 5c nikada nije usvojen u oba doma federalnog parlamenta.



Upravo je to i planirano kao taktika – pojašnjavaju pred ovim novinarom neki od upućenijih delegata Doma naroda. Tvrde kako je potpuno jasno da nije moguće ulagati niti amandmane na dokument koji nije prošao – oba doma ! Hajdučija u procedurama je, kako sami tvrde – namještena i očigledna, ali federalnoj koaliciji se žuri kako bi što prije mogli izaći pred kreditore i aktivirati tokove novca. To što će se na dnevnom redu naći - ne cjelina, nego tek separat Prostornog plana za pomenutu dionicu - što je samo po sebi nonsens i nedopustiv pristup, kreatore ovog rješenja izgleda neće omesti da pređu i preko činjenice da svakom usvajanju tako važnog dokumenta u pravilu mora prethoditi javna rasprava u svim zajednicama lokalne samouprave. A nje u Mostaru niti je bilo niti je ikada bila najavljena dok se, eto, neko drznuo da im kreira trasu međunarodnog koridora preko plastenika od kojih žive i - bukvalno, preko stolova za ručavanje !



Da li to znači da kreatori tako važne međunarodne putne komunikacije svjesno ignorišu, ne samo interes i mišljenje stanovništva na jugoistočnim obodima grada, nego svojim bahatim ponašanjem ignorišu interes i ukupnu volju svih 110.000 stanovnika hercegovačkog centra koji itekako žele da kažu posljednju riječ o cijelom projektu. Danas je trasa koja prolazi kroz jugoistočne dijelove grada razlog lokalnih nezadovoljstava i uzavrelosti, a – ukoliko izostane komunikacija sa narodom, sutra će to biti i trasa koja ide iznad urbane jezgre Mostara.



Dok federalni delegati kreiraju i brane vlastiti uskogrudi i sebični (čitaj:uskostranački) pristup kako da se „ispod žita“ po svaku cijenu isposluje zeleno svjetlo za nametnutu trasu Koridora 5c – pa šta košta da košta - zabrinuti stanovnici Blagaja, Hodbine, Lakiševina, Kočina, Gnojnica, Gubavice, Malog polja i Bune, ne mogu da se načude takvom bahatom i ignorantskom odnosu u kome sada otvoreno braneći sporni projekat prednjače čak i njihove dojučerašnje političke sda-perjanice, koje su sami doveli na pozicije vlasti.

Ali, kako su poručili i sa susreta sa medijima i novinarima prije neki dan u Malom polju, takva bahatost i osionost političarima bi se vrlo lako uskoro mogla obiti o glavu ukoliko krenu najavljeni otvoreni protesti građana, praćeni blokadama saobraćaja. I, naravno, tužbama – ovog puta, kako su poručili, najprije prema Ustavnom sudu BiH, a ukoliko bude trebalo – i u Strazburu.



