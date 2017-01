Ajka Baručić

Podaci Svjetske banke pokazuju da je stopa emigriranja visokoobrazovanih pojedinaca iz BiH 23,9%, pri čemu je 11,1% medicinske struke, što je jedna od vodećih stopa u svijetu.

Bosna i Hercegovina je i 2016. godinu ispratila ne znajući tačno koliko je mladih ljudi napustilo. Koliko ih je otišlo u inostranstvo zbog zaposlenja ili dodatnog školovanja, a koliko je njih kupilo kartu u jednom smjeru? Bosna i Hercegovina ne zna koliko je “mozgova izvezla” ni u 2015., 2014., 2013. i prethodnim godinama, a ne zna ni kakav će biti “izvoz” u 2017. Pretpostavke su da će i u narednoj biti dobar, vođeni procjenama iz prošlih godina, vođeni statistikama koje nekako preračunavaju međunarodne organizacije, te vođeni osvrtom na učestale slučajeve emigracije mladih u našim bližim sredinama – porodicama i krugovima prijatelja.



Ponekad se čini da su nam ovi podaci o izvozu i ponajbolji?! Porazno je ne znati, a još poraznije dopuštati masovan i kontinuiran odlazak najdragocjenijeg potencijala zemlje. Zašto je porazno ne znati?! Pa, jedna zemlja ovaj podatak mora da zna, da bi adekvatno reagovala, donosila odluke, programe i mjere za rješavanje ovakvog problema. I još važnije, da bi efekte svojih programa mogla da izmjeri - je li zaustavljen ili barem usporen trend “odliva mozgova” ili nije. I zato jer “ne znajući”, zemlja djeluje i “maćehinski” prema svojim mladima. Kao da su njeni mladi tuđa briga.



A možda i jesu – pokazuje nam to briga Njemačke, Austrije, Švicarske, daleke Amerike…, koje prepoznaju sposobnosti naših mladih ljudi, daju im prilike, nagrađuju njihove rezultate i u konačnici takvim ambijentom im vraćaju dostojanstvo. Ono koje im je surovo oduzeto u matičnoj zemlji. Jer ustvari nepružanjem prilike mladom čovjeku da radi, bude ekonomski neovisan od roditelja, uči kroz rad, bude dio poslovne zajednice i time aktivan član društva - oduzima mu se dostojanstvo.



Do kada će nam neznanje biti opravdanje?! Izgovor?! Kakve su ustvari statistike o “odlivu mozgova” kojima raspolažemo?!

Podaci Svjetske banke pokazuju da je stopa emigriranja visokoobrazovanih pojedinaca iz BiH 23,9%, pri čemu je 11,1% medicinske struke, što je jedna od vodećih stopa u svijetu. Svjetski ekonomski forum je BiH po kapacitetu da zadrži talent postavio na 134. mjesto, a po kapacitetu da privuče talent na 135. od ukupno 138 posmatranih zemalja. Izvještaj UNDP-a “National Human Development Report 2002” pokazuje da je BiH u periodu 1991. - 2001. napustilo oko 92.000 mladih ljudi. Podaci Instituta za razvoj mladih KULT pokazuju da je od kraja rata do 2013. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 150.000 mladih ljudi.



U provedenom istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT u 2013. godini, 60% mladih u Federaciji BiH se izjasnilo da želi otići iz BiH kako bi pronašli posao vani, u perspektivnijim i ekonomski bogatijim zemljama, a kao razloge odlaska navode korupciju, nezaposlenost, loš životni standard i besperspektivnost.



Ovaj podatak nije novina, jer je upravo prvo istraživanje o emigraciji mladih u poslijeratnom periodu proveo UNDP i kreirao izvještaj 2000. godine pod nazivom “National Human Development Report on Youth”. U izvještaju stoji da 62% mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu ukoliko bi im se za to ukazala prilika. Dakle, već 2000. godine vlasti, društvo i javnost su dobili jasan i alarmantan signal o problemu, na što su im mladi sami ukazali. Vidimo da su aspiracije mladih ljudi u BiH desetak godina poslije skoro identične, a u međuvremenu, brojni su ih i realizirali.



Iako ograničene, neraspoložive po svim godinama, zasnovane na procjenama i anketiranjima, ove statistike su itekako korisne i daju određenu sliku stanja. Nažalost, rastužujućeg stanja. Hoće li se negativni trendovi nastaviti i u 2017. godini?! Koliko će “mozgova izvesti” BiH u 2017. godini?!

(Autorica je iz Instituta za razvoj mladih KULT)



Biznis.ba / Oslobođenje