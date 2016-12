Vildana Selimbegović

2018. je - ma kako se činila blizu - dovoljno daleko za raznorazna pregrupisavanja, ali i jačanje blokova i za Europu, i onih načelničkih, i onih građanskih.

Na onoj jahorinskoj raspravi o stazama i mogućnostima (združene) ljevice, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je skrenuo pažnju na dva procesa koja se odvijaju u Bosni i Hercegovini: jedan je manje-više svima poznat i prepoznat, riječ je o stvaranju eurobloka u koji nemali broj domaćih analitičara svrstava i nekadašnje SDA-ovce koji su pobijedili bivšu partiju i postali načelnici općina, a drugi je tako zazvonio da je Nerzuk Ćurak odmah izbacio naslov koji sam ja ukrala za ovu kolumnu. Dakle, riječ je o sljedećem: po Imamovićevim saznanjima, privrednici iz cijele Bosne i Hercegovine, suočeni sa ekonomskim stanjem u zemlji i političkom nebrigom, dogovaraju se da na naredne izvore izađu sa sopstvenom zajedničkom listom. Ono što je Imamović apostrofirao ističući i podatak o uspješnim firmama u BiH, jeste da među privrednicima (još) nema niti jednog iz Sarajeva, ali ih ima iz oba entiteta. I nije ih malo.



Nije malo ni eurobloka, štaviše, čini se da raste, no da ne bi bilo zabune, valja ga raščlaniti na elemente ili makar pokušati definirati šta predstavlja Blok za Europu a šta tek prave nezavisni načelnici. Blok za Europu je, bar zasad, dio državnih parlamentaraca okupljenih oko podrške BiH na europskom putu ili - kako to objašnjava Senad Šepić, njegov idejni tvorac i zagovornik - nagovještaj novog pristupa zajedničkog rada institucija u BiH, civilnog društva, nevladinih organizacija, medija i akademske zajednice i sve skupa je bazirano na opredijeljenosti za reforme u okviru procesa pristupanja BiH Europskoj uniji. Formirano tijelo je, objašnjava Šepić, nadstranački savez u parlamentima BiH, cilj mu je izgradnja partnerstva i zajednička platforma jer u EU ide društvo, a ne pojedinci.



Koliko se to odnosi na BiH, zorno ilustrira i činjenica da je paralelno s jačanjem Bloka za Europu slabilo Šepićevo bitisanje u SDA, da bi već čuvena SDA četvorka posljednjih dana postala tema broj jedan u priči ima li BiH uopće većinu na državnom nivou. Pri čemu se zanemaruje, recimo, da koliko god već pominjani Šepić, Šemsudin Mehmedović, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović imali primjedbe na SDA i bahatost kreatora njezine politike, apsolutno nemaju dilema da je ponašanje Milorada Dodika i SNSD-a zapravo definicija bahatosti spram BiH. Kako god, možda je u ovom času najprecizniji odgovor na pitanje o većini da je na državnom nivou ima taman onoliko koliko i na federalnom, a tu je negdje i ona u Republici Srpskoj: ne treba, naime, zaboraviti da je prije nepune dvije sedmice izvještaj o bankama iz 2015. u NSRS-u pao zato što novokomponovana poslanica liderskog SNSD-a nije umjela pritisnuti za, ali je uspjela pritisnuti protiv. Elem, izvještaj je pao iako se Dodik nadao da će proći, tim prije što je u njemu Bobar banka pomenuta na jedva nekoliko redova, a ne treba baš neko ekstra pamćenje za prisjećanje koliko je domaćeg jada isplivalo na površinu ove 2016. kada se počelo odmotavati bankarsko klupko korupcije i kriminala u RS-u, u kome je još nezavršena priča i Bobar banka.



Banke su i jedan ako ne i najvažniji razlog Dodikovog interesa za pravosuđe u BiH: opet najviše zbog vlastitih briga, da ne kažem strahova od ozbiljnije posvećenosti poslu kako državnog Tužiteljstva, tako i Suda BiH, ali i Ustavnog suda o kome posljednjih dana Dodik i Dragan Čović ponovo najavljuju zajednički prijedlog zakona. Baš na tom sastanku Dodik je, pričajući o svom prijateljstvu s liderom HDZ-a, iskoristio priliku da novinarima da do znanja kako on HDZ ne vidi kao dio većine u Parlamentu BiH, što Čović nije naročito demantirao. Valjda i zato što je i njemu samom dojadilo da priča o većini - onoj federalnoj - kao čvrstom koalicijskom savezu dok je i vrapcima na grani jasno da zbivanja u Federaciji najmanje liče na uzajamno, partnersko-partijsko dogovaranje.



Nakon četiri mjeseca pauze, federalni Parlament intenzivno zasjeda i ima još nepune dvije sedmice do kraja godine kada će opet biti na provjeri: visokom predstavniku Valentinu Inzku i ambasadorima Vijeća za implementaciju mira Čović i Bakir Izetbegović su obećali do Nove godine rješenje baš svih uzajamnih problema, uključujući i zakazivanje izbora u Mostaru, što bez sumnje znači i dogovor o izmjenama Izbornog zakona. Ni najveći optimisti u ovom času ne nadaju se da će rok biti ispoštovan, čak se u kuloarima sve glasnije pominje i eklatantna ucjena oko usvajanja federalnog budžeta i skupa s njim rješavanja finansiranja Stoca. Hrvati su za, Inicijativa za Stolac protiv, a lideru SDA valja donijeti odluku: zamjeriti se (opet) koalicijskom partneru ili pak otvoriti još jedan unutarstranački front? Nije nimalo nevažno: SDA i SBB sve manje govore o bošnjačkom jedinstvu, a sve više o međusobnim razlikama.



Vlast se, dakle, klima na svim nivoima, pri čemu je ona državna - šta god o tom Dodik govorio - najstabilnija. Što ne mora da znači da - ukoliko SDA i HDZ ne nađu zajednički jezik - i ona neće doći u pitanje, čak i ako na radost SDA završe pregovori sa četvorkom iz Kluba. Kako god, ovim tempom ubrzano grabimo ka krizi koja bi mogla potrajati sve do narednih izbora. A 2018. je - ma kako se činila blizu - dovoljno daleko za raznorazna pregrupisavanja, ali i jačanje blokova i za Europu, i onih načelničkih, i onih građanskih. Ko će biti najveći gubitnik, već je jasno: privreda stagnira, obećane reforme koje će konačno rasteretiti realni sektor nikako da dođu na red, cijene rastu, a para je sve manje. S te strane gledano, privrednici oba entiteta imaju odveć dovoljno razloga da se ujedinjuju i prave svoje liste. Da se konačno neko bavi onim od čega se živi, jer nas je iskustvo naučilo da vodeći političari i predobro žive, namećući svoje politike podjela kao matrice od kojih samo oni vide korist. Kako god to zvučalo, zajedničku i to poveliku, a sve preko leđa podijeljenih naroda, entiteta, kantona, iscrtavajući svoje linije politike. Možda je i vrijeme i prilika za linije života.



