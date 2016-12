Ajka Baručić

Svjetski ekonomski forum je BiH po kapacitetu da zadrži talent postavio na 134. mjesto, a po kapacitetu da privuče talent na 135. mjesto od ukupno 138 posmatranih zemalja.

Često se pojedinim bosanskohercegovačkim statistikama dodjeljuje epitet poražavajućih. Onda termin kao takav prenose mediji, izgovaraju ekonomski i politički analitičari i ponavlja svako ko se nađe u prilici da javno govori o nekom problemu.



Poražavajuće statistike o nezaposlenosti stanovništva. Poražavajuće statistike o nezaposlenosti mladih. Poražavajuće statistike o poslovnom okruženju. Poražavajuće statistike o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine.



Zašto se ovim statistikama pridodaje riječ tako negativne konotacije i težine?! Zato jer odražavaju kontinuitet nazadovanja tokom određenog vremenskog perioda. Zato jer našu zemlju postavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na zemlje regiona, Europe ili svijeta. Najbolji primjer je stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine starosti koja je kontinuirano rasla od 2008. do 2015. godine, odnosno od 47,5% do 62,3%. Istina, desio se blagi pomak u 2016. godini, pa ona prema preliminarnim podacima ankete o radnoj snazi objavljenoj u julu iznosi 54,3%. Još rastužujuće previsoka. Čak tri puta viša od prosječne stope nezaposlenosti mladih u zemljama Europske unije.



Drugi primjer su statistike o emigracijama mladih, i to visokoobrazovanih mladih. Podaci Svjetske banke pokazuju da je stopa emigriranja visokoobrazovanih pojedinaca iz BiH 23,9%, pri čemu je 11,1% medicinske struke, što je jedna od vodećih stopa u svijetu.



Svjetski ekonomski forum je BiH po kapacitetu da zadrži talent postavio na 134. mjesto, a po kapacitetu da privuče talent na 135. mjesto od ukupno 138 posmatranih zemalja. U provedenom istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT u 2013. godini, 60% mladih u Federaciji BiH se izjasnilo da želi otići iz BiH kako bi pronašli posao vani, u perspektivnijim i ekonomski bogatijim zemljama, a kao razloge odlaska navode korupciju, nezaposlenost, loš životni standard i besperspektivnost.



Poražavajuće su statistike i o poslovnom okruženju u BiH. Ovogodišnji izvještaj Svjetske banke o lakoći poslovanja kaže da je BiH na 81. od 190 zemalja svijeta. Čak bilježimo i nazadak dva mjesta na ljestvici u odnosu na prošlu godinu. Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma je Bosnu i Hercegovinu po konkurentnosti njene ekonomije rangirao tek na 107. mjesto od 138 zemalja širom svijeta, daleko od Švicarske, Singapura i Sjedinjenih Američkih Država koje su zauzele prva tri mjesta liste, ali i od susjednih zemalja, poput Hrvatske na 74., Albanije na 80. i Srbije na 90. mjestu.



Nije čudno da su statistike o mladima i statistike o privredi zapravo koordinirane. Jedno ne ide bez drugog. Mladi odlaze iz BiH jer su nezaposleni, a nezaposleni su jer privreda ne stvara nova radna mjesta. Ne stvara, jer privreda ne raste i ne razvija se. Zašto?!



Zato jer je opterećena i jer je guši štošta. Guše je silni parafiskalni nameti, previsoki porezi i doprinosi na plate, zakašnjeli budžetski poticaji. Guši je rok za plaćanje poreza na dodanu vrijednost. Deseti u mjesecu. Obaveznih 17% državi, pa i kada privrednik još uvijek nije od kupca naplatio svoje prodate robe i usluge. Poraženi mladi. Poražena privreda. Poraženo društvo. Je li vlast poražena?! U svojim naporima da riješi ove probleme?! Je li prihvatila poraz?! Je li “digla ruke”?! Vrijeme će pokazati. Odnosno, statistike će pokazati.



Piše: Ajka Baručić



(Autorica je iz Instituta za razvoj mladih KULT)



Biznis.ba / Oslobođenje