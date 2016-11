Fadil Novalić

Novalić zapošljavanjem kćerke u državnu agenciju kopa „vlastiti grob“. Opozicija zadovoljno trlja ruke, a Novalićeve partijske kolege, u to sam ubjeđen, još zadovoljnije. „Konačno, naš čovjek"- rekoše oni.

Imati pred sobom parlament koji se ne sastaje skoro po četiri mjeseca, imati obećanje od stotinu hiljada radnih mjesta koje je neko dao u ime tvoje funkcije i ne pitajući te da li je to realno, imati pred sobom potpuno uništenu ekonomiju i onakav ekonomski sistem u kojemu je sve drugo lakše nego otvoriti firmu i pokrenuti proizvodnju, tačnije uposliti one obećane radnike, jer se nekome zbog toga mora ispostaviti račun; Imati pred sobom kao glavni cilj rasterećenje rada i liberalizaciju tržišta (stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta) a biti primoran da zbog likvidnosti budžeta i inih sisavaca koji se na njemu održavaju, ponajviše iz one političke nomenklature koja te je na to mjesto postavila, donijeti zakon koji direktno udara na poslodavce i radnike, one koji stvaraju novu vrijednost; Imati u obavezi da račun polažeš takvoj neofeudalnoj kasti, pa tek onda pred građanima i javnosti; Imati pred pred sobom, tačnije iza sebe, čitavu jednu armiju socijalnih kategorija, onih kategorija koje to doista jesu i onih koje to radi mobilnosti partijske glasačke mašinerije trebaju biti i kojima se mora udovoljiti, sve to i daleko više od toga, znači imati premijersku poziciju u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kakvu ima Fadil Novalić.



Pored nezasite partijske mašinerije, te Meke kadrovnika i činovnika, Novaliću za vratom jaše i kratkovida opozicija u Federaciji BiH. Dio nje, SDP i DF rezolutno odbija Reformsku agendu, iako su kao što i sami vole reći pobornici tzv „njemačko britanske-inicijative“. Oni tome dokumentu spočitvaju Novalićevu navodnu samovolju. Prije par dana SDP je od SDA tražio smjenu Fadila Novalića. Nedavno su govorili da je Novalić marioneta u rukama SDA. Zaista je smješna takva logika. Zbog čega uopće SDP traži od SDA da ona „disciplinira“ Novalića kada je Novalić marioneta u rukama SDA ! Istina je jedino da SDA i doista displinira Novalića ali u obrnutom smislu od onog na koji to SDP shvata. Pored toga kod SDP-a i DF-a primjetno je odustvo bilo kakve pronicljivosti i razumjevanja za proces koji je otpočet. Oni tako samo zbog činjenice da je njegovom čelu Novalić kao kadar SDA, čitavi reformski proces koji nije izmislila SDA i koji u krajnoj liniji, politički gledano, najviše ide na štetu SDA (ukoliko bi i doista bio implementiran) negiraju i apriori kritikuju, bez suštine u sadržaju svoje kritike. Na isti onaj način na koji je SDA podmetala klipove Nikšićevoj vladi, za sve dobre poteze, zbog toga što vlast nije bila potpuno u njihovim rukama, tako i SDP danas, kritikom koja je generalizirajuća podmeće klipove Novaliću, čime nesvjesno pomažu SDA. To samo pokazuje da nijednoj ni drugoj partiji nije stalo da se reformski procesi koji su neminovnost,provedu, nego im je isključivo stalo do toga ko će obnašati vlast.



Jedinu izliku po tome pitanju, kada govorimo o opozicionom djelovanju, čini Naša stranka, za koju se barem može reći da shvata bitnost procesa koji se vode i oni se ruku na srce ne daju zaslijepiti time što ih vodi neko ko je član SDA. Tako je NS za razliku od SDP-a podržao Zakon o radu koji je koristan, i po kojem je državna administracija na većem gubitku nego radnici iz realnog sektora, a usprotivio se Zakonu o porezu na dohodak i doprinose koji ide direktno na štetu radnika i poslodavaca. Kod SDP-a i DF-a, bilo je obrnuto. To ukazuje na to da NS kao stranka sa daleko manjim kapacitetom bolje razumije reformske procese nego starija braća iz tzv „Ujedinjene ljevice“.



U tzv „Ujedinjenoj ljevici“ izgleda da ne shvataju koliko je bitno da Novalić provede suštinu Reformske agende. Zalud će im biti vlast u čiji su pohod osvajanja izgleda već krenuli. Ukoliko Novalić ne provede reforme, ta vlast doista će biti prevruć krompir u rukama „ljevice“. Svi oni koji su po raznim osnovama opravdano i neopravdano uvedeni u socijalna prava i državnu službu naklatit će im se na kosti, ukoliko ista zbog tzv „bolnih reformi“ morali dokinuti, tako da neće znati šta će sa vlašću koju su usvojili.



Od stepena provodivosti reformi koje su od općeg interesa ovisit će i njihova eventualna startna pozicija. Te reforme Novalićeva vlada u početku svog mandata usvajala je na jednom zavidnom nivou, sve do zadnjeg poteza o kojemu je u ovome tekstu već bilo govore i koji je u direktnoj suprotnosti sa Reformskom agendom. Da stvar bude gora, po samog Novalića, čiji se reformski kurs počeo gubiti u magli stranačkih interesa, sam Novalić zapošljavanjem kćerke u državnu agenciju kopa „vlastiti grob“. Opozicija zadovoljno trlja ruke, a Novalićeve partijske kolege, u to sam ubjeđen, još zadovoljnije. „Konačno, naš čovjek „ - rekoše oni. Ili možda i nije, ukoliko nova uposlenica Federalno- informatičke agencije, napusti položaj.







Piše: Alija Alijagić





Biznis.ba