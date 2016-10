Foto: Arhiv

Svjetska banka s ciljem povećanja rentabilnosti predlaže potpuno ukidanje putničkog željezničkog saobraćaja, priznaje direktor Željeznica RS-a.

Direktor JP Željeznice Republike Srpske Dragan Savanović saopštio je da će do kraja novembra kancelarija Svjetske banke u BiH predstaviti svoj prijedlog restrukturiranja ovog javnog preduzeća. Podsjetio je da se na izradi programa restrukuriranja počelo raditi još tokom 2015. godine, te da je u tom procesu veliku pomoć pružila i Svjetska banka.



- Prijedlog uprave je da se mora mijenjati Zakon o Željeznicama, restrukturiranje obaveza i prema Vladi Republike Srpske i prema bankama za ostala dugovanja. Drugo će biti unutrašnja reorganizacija, razdvajanje poslova infrastrukture od poslova operacija, pridruživanje infrastrukturi poslova za upravljanje saobraćajem, rekao je Savanović za RTRS. Pojasnio je da bi tokom restrukturiranja određeni broj djelatnosti trebalo izdvojiti iz ŽRS-a, kako bi nastavile da samostalno posluju.



Tehnološki višak



No, ključna dva segmenta odnose se na smanjenje broja radnika i sasvim izvjesno ukidanje putničkog željezničkog saobraćaja. Savanović je naveo da je prema sistematizaciji radnih mjesta urađenoj ranije, a koja je još na snazi, predviđeno da Željeznice RS-a zapošljavaju 5.900 radnika, ali da ta kvota nikada nije bila popunjena.



“Mi smo posljednjih godina broj radnika sa 3.400 sveli na 3.130, a nakon restrukturiranja konačan broj zaposlenih bio bi 2.833. Prema njegovim riječima, višak zaposlenih pokušat će se riješiti penzionisanjem, ali će bez posla ostati i oni koji nemaju adekvatnu stručnu spremu za rad u ŽRS-u, kao i radnici koji budu proglašeni tehnološkim viškom.



Kako bi se omogućila rentabilnost poslovanja, potvrdio je Savanović, Svjetska banka je predložila u potpuno ukidanje putničkog saobraćaja. - Mi nismo za to. Ali moramo biti realni i priznati da su troškovi veliki, a putnika sve manje pa je putnički saobraćaj samo trošak, naglasio je direktor ŽRS-a.



Da se Svjetska banka zalaže za ukidanje putničkog saobraćaja, potvrdila je i tokom razgovora s novinarima u Banjoj Luci Tatiana Proskuryakova, direktorica Ureda Svjetske banke u BiH. Kazala je da je BiH siromašna zemlja koja sebi ne može dozvoliti finansiranje putničkog saobraćaja i da željeznice moraju da se fokusiraju na teretni saobraćaj koji donosi dobit.



U izjavi za Oslobođenje Zlatko Marin, predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS-a, rekao je da sindikati ovog preduzeća još nisu zvanično upoznati s pravcima u kojima će ići restrukturiranje.



- Rečeno je da će nam do 1. novembra biti dostavljena sistematizacija radnih mjesta, a očekujemo da ćemo nakon toga znati i šta su naredni koraci poslovodstva, kazao je Marin.



Istakao je da je prijedlog za sindikate ŽRS-a o ukidanju putničkog saobraćaja neprihvatljiv, ali da ih to i ne čudi, jer se godinama na tome svjesno radi.



- Niko nije investirao u obnovu kompozicija i radio na tome da putovanje vozovima bude prihvatljivo kao prije rata. No, za brojne građane, a pogotovo same radnike ŽRS-a koji na posao dolaze željeznicom, to će značiti veliki problem, naglasio je Marin. Naveo je da su nakon donošenja novog Zakona o radu RS-a sindikatima ruke doslovno vezane.



- Jedino što ZOR dozvoljava su štrajkovi upozorenja, dok je organizovanje generalnog štrajka kršenje zakona. A i naša iskustva iz ranijih generalnih štrajkova pokazala su da ni tim vidom sindikalne borbe ne možemo utjecati na odluke poslovodstva i Vlade kao vlasnika Željeznica RS-a, dodao je Marin.

Halid Brčanović, predsjednik Saveza sindikata željezničkih radnika u Federaciji BiH, kazao nam je da sindikati ove djelatnosti nisu upoznati sa sadržajem programa restrukturiranja željeznica u tom entitetu.



Ko bolje posluje?



- Znamo samo da je Svjetska banka uradila svoju analizu stanja u Željeznicama FBiH i da je ona upućena Vladi Federacije na razmatranje, kazao je Bračanović.



Istakao je da ukidanje “putničkog saobraćaja na prugama Federacije BiH nije realno i uvjeren sam da do toga neće doći”. Naime, on smatra da federalne željeznice posluju bolje od onih u RS-u, pa da stoga ista pravila u restrukturiranju ne mogu važiti za jedne i druge.



Ono što je, ipak, izvjesno jeste da će se entitetske vlade u procesu restrukturiranja javnih preduzeća više rukovoditi mišljenjem Svjetske banke doli radnika i sindikata. A da se scenarij ukidanja putničkog saobraćaja u BiH mogao preduprijediti, da je bilo političke volje, najbolje govori primjer Unsko-sanskog kantona. Unska pruga već deceniju ne prevozi putnike, a posljednja linija Bihać - Sarajevo ukinuta je prije sedam godina. Krivac se tražio u maćehinskom odnosu Federacije prema USK-u, Sarajeva prema Bihaću, krivila se kompanija Željeznice FBiH. Ali, otkako su pitanje Željeznica FBiH aktualizirale i Svjetska banka i SIDA, mogućnost da cjelokupna infrastruktura Federacije ponovo bude u funkciji na cijelom teritoriju zainteresovala je i Krajišnike. U planu je navedeno nekoliko scenarija za restrukturiranje željeznica, naveo je pomoćnik ministra za željeznički i vodni transport Ismet Demirović. Konačni cilj je da se oživi željeznička kičma privrede u BiH, no za sada, kako smo već naveli, isključivo bazirana na teretnom saobraćaju.



Prva pruga u Bosni i Hercegovini puštena je u saobraćaj 24. decembra 1872. godine. Bila je to pruga normalnog kolosijeka od Banje Luke do Dobrljina (101,6 kilometara) u opštini Bosanski Novi. Neposredno po aneksiji BiH od Austro-Ugarske monarhije 10. septembra 1878, u Derventi je osnovana prva direkcija bosanskohercegovačkih željeznica, pod nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica.



Prvih dana decembra bh. javnost konačno bi trebala biti upoznata kakva sudbina čeka željezničke kompanije u našoj zemlji. A svi se samo možemo nadati da neće biti ružne simbolike, pa da 144 godine otkako je prvi voz prevezao putnike u BiH, ne budu prugama putovali oni posljednji.







Biznis.ba / Oslobođenje