Izgradi li se Blok 7 Termoelektrane u Tuzli na način kako to planiraju federalne vlasti u saradnji sa kineskom kompanijom China Gezhouba Group Coupan, cijena struje u FBiH za domaćinstva će porasti za oko 30 posto. Tvrde ovo stručnjaci za energetiku.

Odustane li se, pak, od gradnje Bloka 7, FBiH će vrlo brzo morati uvoziti električnu energiju, što će također utjecati na porast cijene struje u ovom bosanskohercegovačkom entitetu.



Stručnjaci upozoravaju da je gradnja Bloka 7 u Tuzli neophodna, ali ne pod uslovima kako to planiraju federalne vlasti.



Kako stvari sada stoje, Kineska razvojna banka će Elektroprivredi BiH dati kredit za gradnju Bloka 7, i to u vrijednosti od 700 miliona KM. Rok otplate je 15 godina. Novac bi vraćala Elektroprivreda BiH. Sa parama bi Kinezi u BiH poslali i kineske kompanije koje bi gradile ovaj termoblok umjesto domaćih kompanija.



Ovakav ugovor između Elektroprivrede BiH i kineske kompanije China Gezhouba Group Coupan potpisan je u maju ove godine, na Sarajevo Biznis Forumu. Isti dan stručnjaci su ugovor proglasili nepovoljnim. Upozorili su da Elektroprivredi BiH treba partner za gradnju Bloka 7, a ne nepovoljan kredit.



Bivši direktor Elektroprivrede BiH Edhem Bičakčić smatra da je gradnja Bloka 7 na ovakav način preskupa i da treba tražiti druge modele finansiranja izgradnje Bloka 7.



- Gradnja Bloka 7 je neophodna. Zapravo, ovdje bi se radilo o zamjeni postojećih blokova, koji su izgrađeni prije 50-ak godina, i koji su dotrajali. Ne znam mnogo detalja oko ugovora, ali vidim da je ovakav način neprihvatljiv. Preskup. Ako ne bismo mogli vraćati kredit, Blok bi pripao Kinezima – kaže Bičakčić u komentaru za Patriju.



Još jedan bivši direktor Elektoprivrede BiH, Amer Jerlagić, smatra da ovakav način gradnje Bloka 7 nije dobar. Ako se Blok 7 izgradi kako su to zamislili iz Elektroprivrede BiH i China Gezhouba Group Coupan, smatra Jerlagić, megavat struje proizveden iz Bloka 7 morat će koštati minimalno 56 eura, kako bi proizvodnja bila rentabilna. Poređenja radi, cijena megavata struje na tržištu u BiH trenutno košta između 28 i 33 eura.



- Ko bi kupovao skupu struju od Elektroprivrede BiH. Niko osim građana – smatra Jerlagić.



Prvi tender za gradnju Bloka 7 raspisan je 2008. godine. Na njega je pristiglo 37 ponuda a najboljom je ocijenjena ponuda njemačke energetske kompanije EnBW, s kojom je Vlada Federacije BiH nakon toga potpisala Protokol o finansiranju i eksploataciji novog energetskog postrojenja u Tuzli.



Protokolom je bilo predviđeno da EnBW finansira izgradnju termobloka, pri čemu bi se proizvedena struja dijelila u omjeru 50:50 posto između EPBiH i EnBW-a.



Nakon što EnBW vratio uložena sredstva, termoblok u Tuzli ostao bi u stoprocentnom vlasništvu EPBiH. Ovaj ugovor nikada nije realiziran, a opet zbog političkih osporavanja. Mediji su pisali kako su gradnju Bloka 7 zaustavili iz SDA, kako bi na taj način srušili tadašnjeg predsjednika S BiH i člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, te njegovog ministra za energetiku Vahida Heću.



Na drugom tenderu za gradnju Bloka 7 iz 2010. godine pobijedila je švicarska energetska kompanija Alpiq. I ovaj tender je poništen.



Za gradnju Bloka 7 proteklih godina interesirale su se i svjetski poznate kompanije iz Japana Hitachi Ltd. i konzorcijum koji predvodi Toshiba Corporation.



No, ubrzo su odustali od ideje da ulažu u Tuzlu, jer su investiciju ocijenili kao neisplativom za njih. Za gradnju Bloka 7 u Tuzli interesirali su se i njemački SIEMENS, Cobra iz Španije, kompanija Cengiz iz Turske, AFAKO S.A. iz Poljske, Hrvatska elektroprivreda... Njihove ponude također su ocijenjene kao nepovoljne.



Gradnja Termolektrane u Tuzli počela je 1959. godine. Prvi blok završen je četiri godine kasnije, 1963. Kompletni radovi na izgradnji Termoelektrane Tuzla završeni su 1978. Novi blok 6 vrijedan 125 miliona maraka izgrađen je 2013. godine. Prethodno su ugašeni Blokovi 1 i 2. Plan je da se do 2027. godine ugase i blokovi 3, 4 i 5, jer su dotrajali, a da se u funkciju do tada pusti savremeni Blok 7. Radovi na izgradnji ovog bloka nisu počeli ni izbliza.







Biznis.ba / NAP