Foto: Ilustracija

Iako je BiH najmanje zadužena zemlja u regionu s ukupnim dugom koji je krajem juna iznosio 11,9 milijardi KM, prema ocjeni ekonomskih stručnjaka njeni građani najlošije žive.

"Jednostavno ću to objasniti: BiH loše stoji kada je u pitanju bruto domaći proizvod, odnosno proizvodnja i izvoz, iako je tu prisutan minus iznad 35 posto, ta zemlja nije povoljna za investiranje. Ako su vam tekući računi konstantno u minusu, niste povoljni za ulaganje. Zato je BiH najmanje zadužena. Da imamo dobru poziciju nas bi inostrane banke odmah zadužile, to bi učinile za jedan dan", rekao je "Nezavisnim" Vjekoslav Domljan, ekonomski analitičar, i dodao kako stanovnici BiH najlošije žive u regionu.

Ukupno stanje bruto domaćeg duga u odnosu na domaće proizvode je 45 posto, dok minus na tekućem računu BiH od 1995. godine konstantno raste iznad podnošljivih šest posto pa i do 10 posto.

Mirsad Isaković, ekonomski stručnjak i poslanik u Predstavničkom domu bh. parlamenta, koji je tražio od Vijeća ministara da parlamentu dostavi informaciju o zaduženosti, kaže da je BiH na opasnoj granici zaduženja.

"Nažalost, u samom budžetu državnih institucija BiH naše zaduženje iznosi preko 47 posto. Iduće godine bićemo zaduženi preko 50 posto našeg budžeta, a to znači da ćemo svaku drugu KM koju zaradimo davati za otplatu duga", ističe Isaković, koji objašnjava da, nažalost, BiH silne kredite nije potrošila u investiranje u infrastrukturu i zapošljavanje, čime bi imala osnovu da vraća kredite i da se opet zadužuje.

"Ako kredite koristimo za krpanje rupa u budžetu, od općinskih do državnog budžeta, onda ćemo doći u poziciju da vraćamo ono što smo se zadužili, a da od toga nisu napravili novu vrijednost", upozorio je Isaković.

Tvrdi da su svi zaduženi previše, opštine, kantoni, entiteti, država. "To mi liči na onu priču o penzioneru koji ima penziju 300 KM, a uzima kredit od 3.000 KM. Nije to veliki kredit, ali je rata 100 KM na 300 KM penzije ogromna. Znači, penzioner ne može živjeti od 200 KM. Tako vam je i sa državom, nije uložila gdje treba i neće imati od čega vraćati i ponovno se zaduživati. Zagovornik sam zaduženja, ali pod uslovom da to zaduženje posluži stvaranju nove vrijednosti", rekao je Isaković i dodao da je rast bruto društvenog dohotka u BiH ispod jedan posto.

"Dakle, kako ćemo vraćati kredite ako nemamo rast BDP-a, a zadužujemo se još više", rekao je Isaković. Prema podacima Ministarstva finansija i trezora, vanjski dug BiH sa 30. junom iznosio je 8,36 milijardi, a unutrašnji 3,56 milijardi KM. Od toga, FBiH dužna je 5,2 milijardi KM, RS 3,07 KM, distrikt Brčko 20,56 miliona KM, a Institucije BiH 54,29 miliona KM vanjskog duga, dok je unutrašnji dug FBiH 1,3 milijardi KM, RS 2,2 milijardi KM i distrikta Brčko 4,33 miliona KM.

Ova informacija, koju je juče na svojoj sjednici usvojilo Vijeće ministara, bit će proslijeđena parlamentu BiH, koji će na jednoj od narednih sjednica o ovome raspravljati. Dragan Čović, član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, novinarima je u ponedjeljak rekao da je BiH najmanje zadužena zemlja u regionu.

Vanjska zaduženost u regionu

BiH - 8,36 milijardi KM

Hrvatska - 44 milijarde eura

Srbija - 25 milijardi eura

Bivša Jugoslavija (ukupno) - 145 milijardi eura



Biznis.ba / NN