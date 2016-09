Foto: Ilustracija

Razdoblje stezanja remena za većinu stanovništva je na izmaku.

Dolaze loša vremena za manjinu, za najbogatije slojeve i bankare. Taj iznenađujući i dalekosežni zaključak nameće se iz najnovije, septemabrske studije Deutsche Banka, u kojoj se tvrdi da je “svijet na prekretnici”, piše Novi list.



Prošlih 35 godina bile su raj za bankare i financijski imućne ljude, ali s tim razdobljem je gotovo. Političari se pripremaju za zaokret, pa je pred nama razdoblje represije nad kapitalom i financijskim sustavom, koje može potrajati “tri sljedeća decenija, a možda i duže”, prema riječima Jima Reeda, stratega Deutsche Banka.



Taj bankar nije sretan zbog predstojećeg povijesnog zaokreta, ali upućuje na to da političari nemaju drugog izlaza. Svjetsko je gospodarstvo nakon krize iz 2008. zaglibilo i više ne može dosegnuti prijašnje visoke stope gospodarskog rasta – dijelom zbog starenja stanovništva i smanjivanja radno sposobne populacije. Politički zaokret se priprema zbog negativnih posljedica globalizacije, zbog siromašenja običnih ljudi na Zapadu te produbljivanja imovinskih nejednakosti.



To je dovelo do brojnih pobuna stanovništva na izborima, do jačanja ekstremizma i populističkih stranaka. Političari moraju gasiti tinjajući požar. Moraju “kompenzirati ljude koji se osjećaju prikraćenima”, smatra strateg iz njemačke banke, jedne od najvećih u svijetu.



Plaće će stalno rasti



Prema Reedu, mnogo toga okrenut će se naopako. Za obične ljude je najpovoljnija vijest da će plaće stalno rasti, i to u realnim iznosima. Vlade će se boriti za viši nominalni rast bruto domaćeg proizvoda. Blago će ojačati inflacija, ali cijene nekretnina rast će sporije od povećavanja plaća i potrošačkih cijena. Vjerovnici, koji su posudili novac državama putem obveznica, moraju se pomiriti s dugoročnim gubicima.



Profiti korporativnog sektora bit će niži, a porezi tvrtkama i bogatim ljudima će se povećati. Reed predviđa sve veću kontrolu država nad kapitalom, odnosno ograničavanje njegove slobode kretanja preko državnih granica. Predviđa nastavak pada međunarodne trgovine, jačanje zaštite domaćih gospodarstava, kao i ograničavanje migracija stanovništva.



Drugim riječima, Deutsche Bank predviđa da će države i njihove vlade posegnuti za mjerama koje su već viđene u modernoj povijesti između 1945. i 1980. Tih 35 godina nakon Drugoga svjetskog rata neki ekonomisti nazivaju “zlatnim razdobljem kapitalizma” i čovječanstva. Tada je gospodarstvo raslo najbržim tempom u modernoj povijesti – i to u korist svih, a ne samo manjine. Socijalne su se razlike smanjivale. Materijalno su napredovali svi slojevi, u slozi i socijalnom partnerstvu.



Međutim, od početka osamdesetih godina – dolaskom Margaret Thatcher i Ronalda Reagana – došlo je do preokreta. Usporedo s globalizacijom ojačao je neoliberalizam. Kapital je dobio gotovo neograničenu slobodu kretanja po svijetu u potrazi za višim profitima. Tokom tih 35 godina širenja slobodnog tržišta, uloga države u ekonomiji se smanjivala.



Zarade kapitala su rasle, plaće zaposlenih su stagnirale, a socijalna država i egzistencijalna sigurnost ljudi su potkopane. Budući da su dohoci većine stanovništa relativno padali, a i države su morale rezati svoje izdatke, većina se morala više zaduživati, kako bi održala životni standard.



Sličan rast dugova dogodio se i u Hrvatskoj. Prema američkom ekonomistu Kennethu Rogoffu, zaduženost u svijetu danas je skočila na najvišu razinu u posljednja dva stoljeća, pa je treba osjetno smanjiti.



Vjerovnicima dolaze loši dani, a dužnicima bolji



Mnogi ekonomisti i poduzetnici i dalje po inerciji ponavljaju stare priče – da nema drugog izlaza osim stezanja remena, za prezadužene države i za stanovništvo, jer će inače bankrotirati. No, Reed smatra da su ta vremena prošla. Bankrota će biti sve manje, jer će vlasti poduzimati mjere represije nad kapitalom, kako bi smanjile dugove država, građana, pa i samih poduzeća.



Stoga će središnje banke nastaviti monetarno popuštanje, odnosno tiskanje novca. Sve više tog novca vjerojatno će završiti u državnim proračunima, kako bi se države djelomice riješile ovisnosti o privatnom kapitalu i bankama. Reed najavljuje da će se smanjiti zarade na burzama, a najgore će proći oni koji novac posuđuju državama.



“Jedno je gotovo sigurno. Kamate na državne obveznice bit će negativne od ovog trenutka, pa sljedećih nekoliko desetljeća, procjenjuje Reed. “Otvoreno govoreći, najrealističniji scenarij u novoj eri jest da će vlasnici obveznica doživjeti gubitke, postupno i realno”.



One koji ne vjeruju u takav razvoj događaja strateg njemačke banke podsjeća na konkretne povijesne podatke. Tokom 35 godina nakon Drugog svjetskog rata prinosi na obveznice država na Zapadu redovito su bili realno negativni. Gotovo svi vjerovnici, koji su kupovali državne obveznice, imali su lagane i neprekidne gubitke, jer je stopa inflacije često bila viša od kamata.



Pojednostavljeno, Reed predviđa da vjerovnicima dolaze loši dani, a dužnicima bolji. Potonjima će se postupno smanjivati teret dugova, zbog rastuće “financijske represije” koju taj strateg već primjećuje na svim stranama svijeta. Reed nigdje ne kaže da će banke i najbogatiji slojevi pasti na prosjački štap. Iz njegove se analize može zaključiti da će financijski sektor i bogata manjina doživjeti smanjenje zarada. Završen je njihov banket koji je trajao 35 godina, ocijenili su neki mediji u svijetu, kad su prenijeli ove prognoze iz Deutsche Banka.



Biznis.ba / DW