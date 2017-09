Adam Šukalo

Kad padne ovaj režim bit će ustanovljeno koliki je stvarni deficit u budžetu Republike Srpske.Napad vladajuće koalicije i predsjednika SNSD na nezavisnu instituciju je uzrok i iz tog ugla treba rješavati ovaj slučaj.

Ovaj slučaj je podrivanje ustavno-pravnog poretka i to je krivično djelo. Milorada Dodika treba procesuirati u skladu sa Krivičnim zakonikom RS ili ćemo svi zajedno biti saučesnici u istom nedjelu, kazao je u razgovoru za Vijesti.ba, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo.



VIJESTI.BA: Nakon što je glavni revizor u RS-u Duško Šnjegota podnio ostavku iz opozicije su kazali da je Šnjegota postupio kukavički i bez hrabrosti i da je očito bio pod pritiskom. Vi često ističete da je opoziciji potreban drugačiji pristup. Da li je za opoziciju dobro što se njena kritika svela na pomanjkanje hrabrosti kod Šnjegote, ako su u pitanju pritisci? Može li jedan čovjek nositi toliki teret?



ŠUKALO: Da je bio pod pritiskom to je jasno, međutim tema "Šnjegota" je posljedica i ne bi trebala biti u prvom planu. Napad vladajuće koalicije i predsjednika SNSD na nezavisnu instituciju je uzrok i iz tog ugla treba rješavati ovaj slučaj. Ovaj slučaj je podrivanje ustavno-pravnog poretka i to je krivično djelo. Milorada Dodika treba procesuirati u skladu sa Krivičnim zakonikom RS ili ćemo svi zajedno biti saučesnici u istom nedjelu!



VIJESTI.BA: Koliki je stvarni deficit u budžetu RS-a i ko to sada pouzdano zna?



ŠUKALO: To niko ne zna. Kad padne ovaj režim to će biti ustanovljeno. Ovaj režim je stvorio klasičnu piramidalnu prevaru i da građani RS zatraže sva svoja ostvarena prava da budu isplaćena u roku koji je zakonom previđen nastao bi kolapas i bježanija režimlija koji su sistemskom korupcijom uništili privredno-finansijski sistem RS.



VIJESTI.BA: Hoće li po Vašem mišljenju vladajuća koalicija u RS-u opstati do narednih izbora. Vidimo da se DNS skoro svaki put na neki način ogarađuje od SNSD, a tako je bilo u zadnjem slučaju vezano za izvještaj glavnog revizora?



ŠUKALO: Naravno da ce opstati.DNS se ne ograđuje već svojim "stavovima" trguje da dobiju jos koju funkciju za svoje partijske uhljebe i funkcinere koji trebaju učestvovati u pljački preko namještenih tendera kojim izvlače javni novac u privatne džepove a jedan dio za kupovinu glasova na izborima.



VIJESTI.BA: Predsjednik RS-a jučer je kazao da je referendum veliko dostignuće. Prije nekih dvadeset dana najavio e referendum o NATO-u, pa iz nekog raloga stao sa tom pričom. Zašto dalje ne insistira na njoj. Obećao je narodu referendum o NATO-u?



ŠUKALO: Tema NATO integracija je nametnuta tema i ima za cilj isključivo skretanje pažnje javnosti sa životnih i realnih problema svakog građanina u BiH koji živi od svoje plate i vlastitog prihoda. Treba organizovati referndum u Republici Srpskoj i postaviti sledeće pitanje: Da li ste za izmjenu Ustava RS u vezi nezastarivosti krivičnog gonjenja krivičnih djela koja su nastala u procesu privatizacije i krivičnih djela ratnog profiterstva.



Razgovarao: Nihad Hebibović



Biznis.ba / Vijesti.ba