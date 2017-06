Bruno Bojić

Vlast sigurno shvata problematiku i aktivno je uključena u slučaj Agrokor. Pokušavaju naći najbezbolniji način za rješavanje ove situacije. Ne samo zbog Agrokora, nego i lošeg iskustva koje smo imali u prethodnom periodu sa firmama koje su opljačkale bh. građane, privrednike, proizvođače, dobavljače, tražim da se zakonodavnim okvirom definiše i zaštite svi naši dobavljači prije nego što budu prevareni, istakao je za Vijesti.ba potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Bruno Bojić.

VIJESTI.BA: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH još nije primilo zahtjev za sastanak sa povjerenikom hrvatske Vlade za "Agrokor" Antom Ramljakom. Kakva su Vaša očekivanja od ukoliko dođe do sastanka?



BOJIĆ: Mogu samo reći da nisam dobio nikakav poziv, ni od povjerenika Ramljaka, ni od Konzuma, niti od naših privrednika, da sudjelujem na tom sastanku. S tim u vezi, ogradiću se i neću dati nikakav komentar. Nije mi jasno da se po ovom pitanju postupilo mimo VTK BiH. Ovo je možda i način da kažem da nikakvu odgovornost neću snositi po tom pitanju.



VIJESTI.BA: Želite li reći da je VTK BiH izuzeta iz ovog slučaja? Zašto? Ko to radi - bh. ili hrvatska strana?



BOJIĆ: Ne mogu ništa komentarisati. Nije to pitanje vlasti BiH, koja zasigurno štiti interese naših provrednika i ne mogu reći ništa protiv toga. Onoliko koliko imamo snage, moći i informacija, zaista adekvatno djelujemo ka suzbijanju svakog eventualnog problema koji može nastati u ovom slučaju.



Ovdje se govori o sastanku između dobavljača, odnosno onih koji potražuju sredstva od Konzuma, odnosno Agrokorovih kćerki u BiH, i povjerenika Vlade Hrvatske. S obzirom na to da nisam dobio poziv, te da nemam nikakvu informaciju ni zvaničan zahtjev od bilo kojeg privrednika, nisam kompetentan niti sam u mogućnosti da kažem bilo šta, što bi remetilo neke odnose. Ispada da je sve u redu i ja se slažem sa tim.



VIJESTI.BA: Ministar Mirko Šarović tvrdi da je poseban fokus na pitanju realizacije namjere da se rebrendira Merkator, te da bi to bila najbolja izlazna stragetija kada je riječ o Konzumu. Dijelite li njegovo mišljenje?



BOJIĆ: S jedne strane, slažem sa se mišljenjem ministra Šarovića, a sa druge strane, neugodno je dati komentar na taj dio. Ne želim da se brending bilo koje kompanije diže niti srozava. Merkator je poslovao u BiH onako kako je poslovao i svi znamo kako je nastupao i radio. To što sada neuspjele akvizicije od strane Agrokora, kada je u pitanju Merkator u BiH, te vraćanje svega toga na početak, ne mogu komentarisati jer nisam dobio relevantne informacije od povjerenika Ramljaka, niti od bilo kog učesnika u tom dijelu.



Što se mene tiče, mogu dati ime trgovinama kako god žele. Ja samo želim da zaštitim naše dobavljače, naše proizvođače i naše pružatelje usluga, koji su pružali svoje usluge i davali proizvode Konzumu, odnosno Agrokorovim kćerkama u BiH.



VIJESTI.BA: Postoji li bojazan da će Agrokor izvući novac iz BiH prije nego što dugovi prema bh. dobavljačima budu izmireni?



BOJIĆ: Ne plašim se. Pozvao sam entitetske vlade da sudjeluju u tom procesu, te da jednostavno daju svoje predstavnike koji će kontrolisati odliv sredstava. Jasno sam na sastanku u Vijeću ministara BiH naglasio da se ne smije dozvoliti odliv sredstava ili bilo šta što će ugroziti poslovanje. Povjerenik Ramljak je dao saglasnost da vlade daju svoje predstavnike koji će pratiti finansijsko poslovanje Agrokorovih kćerki u BiH. S tim u vezi, mogu biti prvi koji će dati alarm da se postupilo krivo ili pravo u ovom slučaju. Ja nemam informacije o tome da li su entitetski premijeri dali svoje ljude da prate poslovanje.



VIJESTI.BA: Insistirate na donošenju adekvatnog zakonskog rješenja, kojim bi se regulisala ova problematika. Je li to bh. vlast ozbiljno shvatila? Činjenica je da zakona još nema.



Želim da učestvujem u donošenju takvog zakona, koji će dati takvo rješenje da onaj ko pokuša ili uradi prevarne radnje na bilo koji način snositi odgovornost zajedno sa kapitalom društva. Tada bismo imali pozitivan primjer. Svi u povezanom lancu i oni koji su upravljali firmom Tuš danas bi bili u zatvoru, njihova imovina bi bila konfiskovana i imali bismo naplaćena sredstva od strane naših privrednika.





Biznis.ba / Vijesti.ba