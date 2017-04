Foto: Klix.ba

Velika indijska privredna delegacija učestvovat će ove godine na Sarajevo Business Forumu koji se održava 22. i 23. maja u glavnom gradu BiH. S ambasadorom naše zemlje u Indiji Sabitom Subašićem, koji je prošle sedmice u Sarajevo doveo delegaciju privrednika iz Mumbaija, razgovarali smo o odnosima BiH i Indije, ali i o bh. diplomatskoj mreži generalno.

S obzirom na to da je Subašić u proteklom periodu otvorio pet počasnih konzulata BiH na potkontinentu, pitali smo ga šta BiH i njena diplomatija dobijaju time.



"Bh. diplomatija je mala s veoma ograničenim resursima. Tražeći način kako da premostim ovu činjenicu, prije odlaska na destinaciju u svom programu koncipirao sam da je jedini način da koliko-toliko 'pokrijemo' ogroman region Indije i susjednih zemalja uspostavljanjem mreže počasnih konzulata. Počasni konzulati su, dakle, besplatan i izvanredan instrument kojim se mogu donekle premostiti i nadomjestiti ove manjkavosti u našim diplomatskim kapacitetima. Dakle, u protekle tri godine smo otvorili dva počasna konzulata u Indiji (Mumbai i Kolkata) i tri u zemljama koje pokrivam kao nerezidentni ambasador, u Nepalu, Bangladešu i Šri Lanki. Ovih pet ljudi su veoma utjecajni i snažni poslovni ljudi na međunarodnom nivou. Oni su veoma posvećeni ambasadori BiH u svojim sredinama. Veoma sam sretan da bh. diplomatija sada u zemljama koje pokrivam ima snažne oslonce u počasnim konzulima, koji su, eto, nedavno imenovani", rekao je Subašić.



Ambasadora smo pitali i u vezi s imenovanjem Muzaffera Cileka za počasnog konzula BiH u Bursi, a kojeg je on imenovao. Riječ je o jednom od najuspješnijih industrijalaca i najvećih dobrotvora u Turskoj.



"Tačno i ponosan sam na to. Gospodin Cilek je biznismen najvišeg ranga, veliki čovjek i veliki Bosanac. Otkako je imenovan za počasnog konzula, on je dao nemjerljiv doprinos BiH", kazao je Subašić.



Ipak, Subašić smatra da se institucija počasnog konzula u BiH koristi veoma rijetko uprkos svim pozitivnim efektima koje donosi.



"Ne razumijem razloge zbog kojih se koristi veoma malo jer se besplatno dobija veoma mnogo. Mi recimo imamo ukupno 16 počasnih konzula od kojih sam ja doveo sedam. Naše susjedne zemlje imaju 70-80 počasnih konzula i to obilno koriste", kazao je Subašić.



Prošle sedmice u glavnom gradu BiH boravila je delegacija indijskih privrednika, a među njima i počasni konzul naše zemlje u Mumbaiju Suhas Mantri.



"Gospodin Mantri je počasni konzul u Mumbaju (država Masharastra). Nakon samo nekoliko mjeseci od njegovog imenovanja doveli smo poslovnu delegaciju iz Indije od nekih dvadesetak ljudi i to je najveća poslovna delegacija koja je ikada posjetila BiH. Delegacija se sastoji od poslovnih ljudi koji imaju internacionalne biznise, fabrike, kako u Evropi, tako i daljem svijeta", rekao je Subašić.



Na pitanje kakvi su utisci članova indijske delegacije, Subašić smatra da su veoma pozitivni s obzirom na to da su kazali kako su otkrili prelijepu zemlju s gostoljubivim ljudima i velikim potencijalima za biznis. On kaže da su indijski biznismeni pokazali veliki interes, ali da sada moramo svi zajedno raditi da se ta pozitivna atmosfera konkretizira.



Subašića smo pitali i o školi koju je otvorio u Nepalu, a za koju je sredstva odoborilo Vijeće ministara BiH.



"Vijeće ministara BiH je odobrilo sredstva za pomoć narodu Nepala nakon zemljotresa i dali su mi zadatak da nađem lokaciju da se izgradi škola, kao konkretan bh. doprinos. Uspjeli smo to uradit sa distance od nekih 1.500 kilometara na vrijeme i bez bilo kakvih poteškoća. Imali smo prelijep svečani čin otvaranja. Moram da kažem da smo to uspjeli uz svesrdnu pomoć Shahila Agrwala, veoma uglednog biznismena i našeg novopečenog počasnog konzula u Kathmanduu. Imamo tamo sada lijep simbol prijateljstva BiH i Nepala", kazao je Subašić.



Ambasador ističe da se u odnosu Indije spram BiH može uraditi dosta toga i da su mnogi procesi već u toku.



"Turizam je, naprimjer, velika šansa BiH na velikom indijskom tržištu. Indijci su veoma zahvalni turisti, a mi smo za njih manje otkrivena destinacija. Treba nam malo više koordinacije da prihvatimo mnogo veći broj indijskih turista nego sada. Onda, kada dođu i kada vide, sigurno će mnogi od njih odlučiti da se vežu za BiH i otvore poslove", rekao je Subašić.



Subašić nam je kazao da je imidž bh. ambasade u Indiji veoma dobar, odnosno da je naša ambasada veoma cijenjena i prepoznatljiva po raznim projektima.



"Vjerovatno sam dosta prisutniji u indijskim medijima od mnogih drugih ambasadora i oni to primjećuju. Često imam priliku da kažem nešto lijepo o BiH i svaku priliku koristim da uradim", kazao je Subašić.



On ističe da je indijski turizam ogromna šansa za BiH te da su Indijci u fazi traženja novih destinacija. Vjeruje da je naša zemlja jedna od destinacija u kojoj će sve češće boraviti indijski turisti.



Kako kaže, Indija je zemlja izvanredne kuhinje u kojoj postoji veliki broj vegeterijanaca koji su veoma osjetljivi na hranu na zapadu.



"Smatram da bi bilo veoma profitabilno za ljude u hotelijerstvu ukoliko bi što prije otvorili restorane indijske kuhinje. Nama bi bilo puno lakše jer bismo mogli reći da u Sarajevu, Mostaru ili Banjoj Luci postoje indijski restorani. Postojanje indijskih restorana je veoma važno za dolazak indijskih turista u BiH", kazao je Subašić.



Ispričao nam je i kako stanovnici Indije često putuju na mjesta na kojima se snimaju bolivudski filmovi, u čemu vidi potencijalne mogućnosti i za unapređenje turizma.



"Ako bi neka scena bila snimljena na Starom mostu u Mostaru imali bismo veliki pritisak indijskih turista koji bi dolazili da vide tu destinaciju. Mnoge zemlje u svijetu investiraju u tom pogledu, u smislu da privole ljude da dođu u njihovu zemlju", rekao je Subašić.



U tom kontekstu spomenuo je da je prije nešto više od mjesec dana u Bollywoodu sreo najveću filmsku zvijezdu u Indiji Shahrukha Khana koji je prije nekoliko godina bio u grupi najutjecajnijih ljudi u svijetu.



"Indijski turisti idu tamo gdje on snima filmove. Shahrukh Khan mi je rekao da je itekako spreman da dođe u BiH. Za njegov dolazak potrebna je priprema, počevši od toga da mu se pošalje pozivnica i da se osigura odgovarajući doček u našoj zemlji. On je više od filma. On je svojevrstan simbol Indije. Moj prijatelj Imtiaz Ali jedan je od najpoznatijih bolivudskih producenata koji je prije dvije godine sa mnom bio u BiH i učestvovao na SFF-u. On je spreman pomoći u vezi s ovom posjetom. Moramo svi raditi na ovome", dodao je ambasador Subašić.



Otkrio nam je da je prošle sedmice u BiH boravio indijski biznismen koji je u fazi traženja lokacije na kojoj će izgraditi fabriku traktora.



"Stvari se mijenjaju i postoji interes za BiH. Ljudi shvataju da je naša zemlja dobra lokacija koje daje puno poslovnih prednosti. Ovdašnji poslovni ljudi imaju u vidu i činjenicu da ćemo mi jednog dana biti članica Evropske unije", rekao je Subašić.



Na kraju razgovora dotakli smo se i nedavno objavljenih informacija da je Subašić otuđio novac za vize četvorici mladića iz Bangladeša. Subašić ovakve tvrdnje negira ističući kako je riječ o apsolutno lažnim i neutemeljenim tvrdnjama.



"Apsolutno ne postoji elementarna osnova za optužbu i, da ponovim, riječ je o gnusnoj laži. Anonimno pismo bangladeških aplikanata, koje je 'procurilo' iz Ministarstva vanjskih poslova BiH u medije, uopće ne postoji. Ne postoje ni bangladeški aplikanti koji su napisali to anonimno pismo. Postoji, međutim, falsifikat anonimnog pisma koje je maštoviti i opasani falsifikator kreirao da mi našteti i da me diskredituje. On ima svoje razloge za to, a nadležne strukture u MVP-u su upoznate i znaju suštinu događaja, jer sam ih već duže vrijeme upozoravao na probleme s kojim se suočavam", kazao je Subašić.



Istakao je da je već počeo poduzimanje radnji kako bi se ispravila užasna nepravda koju su "konstruktor i njegov vanjski saradnik" nanijeli njegovom ugledu.



"Bojim se da je Ministarstvo vanjskih poslova postalo opasna sredina u kojoj se isplativije baviti ovakvim nemoralnim i bolesnim kreacijama, nego suštinom, zdravim diplomatskim zanatom, što nam je sušta potreba", zaključio je Subašić.





Biznis.ba / Klix.ba