Miroslav Janjić

Do kraja godine ćemo napraviti glavni i prateće objekte za kargo-saobraćaj, najavio je direktor Aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić.

Borba za svakog putnika i prevezenu tonu robe odavno je postala svakodnevnica ljudi koji rukovode aerodromima u BiH. Međunarodni aerodrom Banja Luka jedan je od onih koji su imali viziju da će prosperirati sa kargo-saobraćajem, ali se ispostavilo da im je u prošloj godini konkurencija uzela poslove. Direktor ovog aerodroma Miroslav Janjić smatra da će uspjeti da vrati korisnike kargo-saobraćaja na ovu destinaciju, ali i da će poboljšati stanje u putničkom saobraćaju.



Kakvi su planovi Međunarodnog aerodroma Banja Luka kad je u pitanju kargo-saobraćaj?



- Poznato je da je kargo-saobraćaj jedno od naših strateških opredjeljenja. Ne želim da ulazim u analize sposobnosti drugih u BiH i okruženju, ali sam spreman da, sa tog stanovišta, razvijam ovu vrstu saobraćaja.



Doprinos



Do kraja godine će biti napravljen objekat namijenjen za kargo-saobraćaj. Naravno, uz to će biti završeni i ostali prateći objekti kako bi sve doveli na visok kvalitet. Očekujem da će kompletan establišment i sve institucije koje se naslanjaju na aviosaobraćaj da nađu način da daju svoj doprinos tom razvoju, u skladu sa svojim mogućnostima i onim što u poslovnom svijetu treba da definiše neku oblast.



Kako teku pregovori sa Turkish Airlinesom o izvozu mesa u Tursku preko ovog Aerodroma?



- Mi smo u kontaktu već duže vrijeme. Oni imaju interes da se potpišu potrebni ugovori i sporazumi kako bi krenuo taj saobraćaj sa Aerodroma Banja Luka. Ako se ne pojave neke prepreke, mi smo spremni da već sutra pokrenemo aktivnosti i počnemo da radimo na kargo-saobraćaju za Tursku. Ne radi se o nekim tajnama, nego o procedurama koje su karakteristične za vazdušni saobraćaj. One se uzajamno usavršavaju i dogovaraju i oni kažu da postoji potreba da koriste Aerodrom za određene svrhe, a na nama je da kažemo cijenu, uvažavajući sve standarde koji vladaju u toj oblasti. To je, u najkraćem, sadržaj pregovora sa ovom kompanijom i tu nema nikakve tajnovitosti.



Da li Banjalučki aerodrom ima neke komparativne prednosti u odnosu na tuzlanski koji je prošle godine preuzeo taj posao?



- Ako govorimo o izvozu svježeg mesa za Republiku Tursku, Banjalučki aerodrom sigurno ima prednosti. Da nije toga bilo, mi ne bismo prvi pretprošle godine ušli u taj posao te vrlo jasno pokazali i dokazali, količinom i kvalitetom, da možemo i znamo da radimo taj posao. Ono što slijedi jeste podizanje kvaliteta usluga. Očekujemo da će sve to biti dogovoreno i ne vidim nijedan razlog da to ne bude tako.



U novogodišnjem programu jedne TV kuće imali smo priliku da vidimo ismijavanje Aerodroma Banja Luka što se tiče putničkog saobraćaja. Ima li planova da se nešto promijeni u toj oblasti kako iduće godine ne bi bilo ismijavanja, nego pohvala?



- Ne bih da ulazim u slobodu medija, njihovu etičnost i profesionalnost. Neka oni stoje iza toga i pred javnosti odgovaraju za takve postupke. Što se mene lično tiče, opredjeljenje stoji kao i ranije. Potencijal koji imamo sigurno je dobar i nemamo namjeru da ga se odreknemo. Za sada nismo zadovoljni ovim segmentom poslovanja. Učinićemo sve da putnički saobraćaj dobije značajniji potisak u našim aktivnostima i da ga obezbijedimo svima koji imaju potrebu ne samo u Banjoj Luci nego i u regiji. Imamo nekih planova o kojima sada ne bih da govorim.



Da li su pregovori sa kompanijom SeeAir prekinuti i da li je definitivno da oni ne dolaze na Aerodrom?



- Ne bih rekao da je sve definitivno završeno. Da ne bih bio neozbiljan, reći ću samo da su pregovori u toku.



Destinacije



Ne znam da li je neko rekao da se pregovori prekidaju, znam da to nisam izjavio. Ako se traže neka dodatna objašnjenja, ne znači da su pregovori i završeni.



Ima li planova da se na neki drugi način pokrenu nove putničke aviolinije sa Aerodroma Banja Luka?



- S obzirom na to da imamo povećanje broja putnika, to znači da se traže i druge destinacije. Ne bih sada o konkretnim sadržajima jer ništa nije definitivno dogovoreno. Imamo jasne pretpostavke i jasne ciljeve u putničkom saobraćaju koji će dati sasvim drukčiji pogled na Aerodrom.



Biznis.ba / Oslobođenje