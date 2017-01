Ismir Jusko

Ministar saobraćaja i komunkacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da se već sada osjećaju benefiti nakon potpisivanja Okvirne transportne strategije, jedinog dokumenta koji Bosni i Hercegovini omogućava da aplicira za sredstva Evropske investicione banke.

Novac se već koristi za izgradnju Koridora Vc, a što prema mišljenju resornog ministra nije dovoljno, jer bi se za izgradnju najznačajnijeg projekta u oblasti transporta trebali uključiti i privatni investitori.



Mnogi projekti sa zemljama regiona u ovoj godini trebali bi biti realizovani, jer je u interesu povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjedima.



RSE: Usvojena je Okvirna transportna strategija Bosne i Hercegovine. Bilo je jasno da Bosna i Hercegovina ne bi mogla jedan određeni period aplicirati za fondove Evropske unije. Šta ova strategija konkretno znači?



Jusko: Sami ste rekli da ne bi mogla aplicirati, ne jedan period, nego naredne dvije godine. Benefiti od usvojene Okvirne transportne strategije BiH na terenu su već vidljivi. Mi smo već sada potpisali 86 miliona koji će biti usmjereni za izgradnju dionica na Koridoru 5C i modernizaciji Luke Brčko. Naši projekti su takođe već u fazi da ih je Evropska komisija ocijenila pozitivno. Naših pet projekata, koji su isto vezani za Koridor 5C, u ovom momentu, bez Okvirne strategije uopšte ne bi bili aktuelni.



RSE: Najavljeni su značajni projekti koji će Bosnu i Hercegovinu povezati sa susjednim zemljama. Projekat izgradnje mosta kod Svilaja na rijeci Savi dugo je čekao na realizaciju. Šta se konkretno dešava sa tim projektom, kao i sa projektom izgradnje mosta na Savi kod Bosanske Gradiške?



Jusko: Kada je riječ o mostu kod Bosanske Gradiške – 6,8 miliona eura koja su bila gotovo u fazi da ćemo ih izgubiti su spašeni. Zajedničkim radom ovog Ministarstva i Ministarstva Republike Srpske mi smo uspjeli uvjeriti predstavnike Evropske unije, Evropske komisije, da mi nismo u ovom momentu krivi što ne možemo realizovati taj projekt.



Hrvatskoj strani treba oko 65 miliona eura da bi sa svoje strane započeli gradnju mosta u Gradišci i pristupnog puta. Oni su uvažili našu molbu i ta su sredstva spašena. Most Svilaj je čekao više od šest godina, sada je već u fazi gradnje. Pratimo sada realizaciju na terenu. Most Bratunac-Ljubovija u potpunosti se finansira od strane Republike Srbije. Sa naše strane su odvojena sredstva od oko 11 miliona KM (5,5 miliona eura) za izgradnju graničnog prelaza i ja vjerujem da će taj most biti gotov u 2017. godini.



Mi smo kolegama iz Crne Gore dali tri opcije za spojnu tačku između naše dvije zemlje. Crna Gora se odlučila za jednu od njih i već početkom godine definisaćemo projekt i za izgradnju mosta preko Tare i spoj Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom i naravno, brzom cestom povezati ove dvije zemlje. Nama je u interesu da radimo brze ceste i autoputeve gdje god možemo i kad imamo potencijalne investitore, da iskoristimo svaku moguću priliku.



RSE: Kada je riječ o saradnji sa drugim susjedom, sa Srbijom. Najavljena je izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd. Imate li ideju ili prijedlog koja je ruta najpogodnija za brzu cestu? U kontekstu povezivanja BiH i Srbije, u kojoj je fazi izgradnja pruge između dvije zemlje?



Jusko: Kada je u pitanju pruga, ja sam prije pet mjeseci, na samom početku svog mandata, razgovarao sa državnim sekretarom Republike Srbije i o aktiviranju linije Beograd-Sarajevo. Treba istaći jednu stvar, a to je da Ministarstvo komunikacija i prometa nije jedino koje je nadležno za transportnu infrastrukturu na području Bosne i Hercegovine. To su i entitetska ministarstva i u narednom periodu moramo sjesti i porazgovarati, ne samo oko pruge Beograd-Sarajevo, već imamo namjeru aktivirati pitanje i pruge kroz Unsko-sanski kanton, koja je isto za nas izuzetno bitna, a bitna je i za hrvatsku stranu.



Bez ta dva ministarstva i bez saglasnosti i jednog zajedničkog, timskog rada, ovo Ministarstvo nije u mogućnosti da realizuje neke globalne planove, odnosno planove koji su vezani za povezivanje država na taj način. Kada je u pitanju brza cesta Beograd-Sarajevo, to je ideja koja je bila pokrenuta od ministra Rasima Ljajića i ministra Mirka Šarovića.



Nakon toga smo se sreli ministrica Zorana Mihajlović i ja, porazgovarali smo o tome. Nama je u interesu da se povezuju zemlje, ne samo Bosna i Hercegovina sa Srbijom, nego sa svim našim susjedima. Napravili smo jedno zajedničko pismo koje će vrlo brzo biti upućeno turskom investitoru koji je izrazio želju da finansira ovaj projekt. Nakon što dobijemo povratnu informaciju od strane turskog investitora, mi ćemo krenuti sa projektovanjem. U ovom momentu nisu precizno definisane rute, ali nakon povratne informacije, opet moramo sjesti s našim entitetskim kolegama i precizno definisati rutu.



RSE: U kojoj je fazi najvažniji projekat u Bosni i Hercegovini kada je riječ o transportu – naravno radi se o Koridoru Vc? Kakvi su planovi i da li su osigurana sredstva za nastavak izgradnje?



Jusko: Obezbjeđeno je već 86 miliona za dvije etape koje će biti kod mosta Svilaj kod Gračanice i modernizacija Luke Brčko. Ovih pet projekata koji su već ocijenjeni pozitivno od strane Brisela, i oni su 'u igri', a posebno bih htio istaći da oslanjanje samo na sredstva Evropske investicione banke i Evropske komisije nije stabilan sistem finansiranja Koridora Vc. Ja to potenciram od samog početka svog mandata – da je privatno-javno partnerstvo, odnosno uvođenje potencijalnih investitora u Bosnu i Hercegovinu za nas jedan od najvećih prioriteta.



I akcize su itekako bitne, ali privatno-javno partnerstvo bi u ovom momentu bio jedan od najbržih načina izgradnje, ne samo Koridora Vc već i brzih cesta. Ovo Ministarstvo nema mogućnost raspisivanja međunarodnog tendera, to rade entiteti. Ja vjerujem da će oni u najskorije vrijeme raspisati međunarodni tender i krenuti sa pravljenjem Koridora Vc putem nekog od investitora. To rade sve naše kolege u regiji i to se pokazalo kao stabilan sistem.



Ako bismo samo očekivali sredstva od Evropske investicione banke i Evropske unije, Koridor Vc ne bi bio završen ni za 15 ili 17 godina. Nama je u interesu da što prije Koridor bude završen. To je koridor koji povezuje Budimpeštu, preko Osijeka, znači čitavom dužinom Bosne i Hercegovine sa Pločama. Tim Koridorom će biti puno onih koji prevoze terete i robe i BiH je u interesu što prije da ima završen Koridor, jer će Bosna i Hercegovina postati bogatije nego što je to trenutno.



RSE: Puno je toga započeto u 2016 godini, šta se od projekata i planova treba dovršiti u 2017. godini? Za koje ste projekte osigurali sredstva, a za koje tek trebate da nađete novac?



Jusko: Krenuću redom. Usvojen je jedan od najvažnijih dokumemenata, a to je Okvirna transportna strategija. Potpisao sam Odluku da 67 ljudi ide na edukaciju na dvije godine. Nakon toga ćemo imati u potpunosti kontrolu neba u BiH iznad 10 hiljada metara. Time će Bosna i Hercegovina na godišnjem nivou inkasirati 30 miliona KM (15 miliona eura).



Završena je prva faza digitalizacije. Pušten je testni signal u oblastima Sarajevo, Banja Luke i Mostara. Počela je izgradnja mosta na Savi kod Svilaja, gdje je usvojen pravilnik o radnom vremenu, koji se posebno odnosi za vozače tereta i ljudi. Usvojena je dogovorena Strategija o digitalizaciji, sa prelaskom na DVB na DVB -T2 signalu za digitalizaciju. To je moderniji sistem koji neme gotovo niko u regionu.



Obavljeni su razgovori sa velikim brojem investitora. U završnoj fazi je usvajanje Zakona o sabraćaju. Za sve navedeno su osigurana sredstva, posebno za proces digitalizacije. Ostalo je sada na kolegama sa entiteskog nivoa da raspišu međunarodne tendere i tražimo investitore za Koridor Vc.



