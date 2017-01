Senad Olovčić

Porsche Centar Sarajevo je već godinu i po glavni distributer za vozila Volkswagen koncerna, a zastupa putnička i privredna vozila VW, Audi, SEAT, Škoda i Porsche. Direktor Porschea BH Senad Olovčić u razgovoru za Klix.ba ističe zadovoljstvo zbog povećanja prodaje novih automobila, napominjući da je za zadržavanje tog trenda potrebna stimulacija države.

Kako ocjenjujete poslovnu godinu iza Vas. Kojim segmentima ste najviše zadovoljni, a gdje postoji prostor za dodatno unapređenje?



Zadovoljni smo 2016. godinom iz dva razloga. Ovo je naša prva puna poslovna godina i Porsche BiH bilježi stabilnu prodaju na tržištu BiH koje je na naše zadovoljstvo u porastu od 27 posto. Mi smo uspjeli zadržati naš tržišni udio koji je konstantan već duži niz godina i iznosi više od 40 posto od prodaje novih vozila u BiH. Škoda je lider u prodaji novih vozila na tržištu BiH, ali svakako ne smijemo zanemariti činjenicu da je progres i stabilnu prodaju zabilježio VW, kako putnički, tako i komercijalni program. Audi skupa s markom Porsche drži stabilno tzv. "Premium segment", dok Seat bilježi također značajne rezultate iskazujući svoj potencijal kroz odnos"uloženo-dobiveno". Također je značajno spomenuti naše postprodajne aktivnosti koje imaju za cilj dati podršku našoj prodaji, a prije svega našim kupcima, kako bismo osigurali adekvatan lanac snabdijevanja rezervnim dijelovima, odnosno usluga na najvišem mogućem nivou.



Uvijek ima i postoji mjesta za napredak u poslu kada je riječ o odnosu s kupcima, te stoga mi kao menadžment kompanije postavljamo nove i veće ciljeve, kako za sebe, tako i za naše saradnike te prodajno-servisnu mrežu u BiH.





Koliko je Porsche BiH u 2016. godini uvezao automobila u BiH?



Naša procjena je da će ukupno tržište prodaje novih vozila u BiH biti blizu 8.500 vozila, što bi bio neki porast od 27 posto u odnosu na 2015. godinu. Porsche BiH će u prvoj punoj poslovnoj godini isporučiti blizu 3.500 vozila do kraja 2016. godine, što govori da smo shodno prethodnim godinama zadržali našu lidersku poziciju u prodaji novih automobila. Naša obaveza jeste i ostaje da ukazano povjerenje naših kupaca opravdamo kroz naše redovne i dodatne usluge kako bismo osigurali prostor za daljnji napredak i djelovanje na tržištu koje se i pored ekonomske krize lagano oporavlja.



Kako je na poslovanje kompanije Porsche BiH utjecala odluka Vijeća ministara BiH da se od 1. aprila 2016. godine u BiH mogu uvoziti automobili koji imaju minimalno Euro 4 standard?



Svakako pozitivno, s obzirom na to da imamo rast uvoza novih vozila u BiH u 2016. god. No, i dalje ćemo ne samo mi, nego i drugi uvoznici, kroz naše udruženje pri Komori Federacije BiH raditi na ovom pitanju. Prvi korak je učinjen prelaskom uvoza sa EU 3 na EU 4. Ipak smo i dalje svjedoci da se u BiH uvoze vozila sumnjivog kvaliteta s "potencijalom" manipuliranja, kako prema krajnjim kupcima, tako i prema državi. Odgovorni na državnom i drugim nivoima, ako ne sada sigurno će se u budućnosti morati ozbiljno zabaviti ovim problemima, jer isti odnose znatna finansijska sredstva iz budžeta BiH koja su, kako znamo, prijeko potrebna.



Neophodno je stimulisati uvoz novih vozila iz najmanje dva razloga. Prvi, nova vozila nisu zagađivači zraka kao rabljena, čiji je vijek korištenja većinom dotrajao. Potrebno je različitim tzv. EKO testovima stimulisati vozila koja na tehničkim pregledima imaju ugrađenu bolju i kvalitetniju ekološku opremu. Vrlo jednostavno, po ugledu na naše susjedne zemlje, recimo Hrvatsku, uvesti tj. stimulirati registraciju savremenijih vozila sa manjim dažbinama. Stavke koje se plaćaju danas prilikom registracije apsolutno ne tretiraju ovu problematiku. Direktna posljedica toga jasno je enormno zagađenje svih naših većih gradova u BiH.



Da li je afera s ispušnim plinovima kod Volkswagenovih automobila utjecala na poslovanje Porschea BiH?



Tzv. "Diesel Gate" afera koja je potresla VW koncern i imala određen negativan utjecaj generalno na VW koncern se nije odrazila na našu ukupnu prodaju u BiH. Kako zakonska legislativa uvoza novih vozila u BiH ni u jednom dijelu nije bila prekršena (vozila su bila normi EU 5 i više), a i zahvaljujući povjerenju kupaca na našem nivou, u BiH smo uspješno apsolvirali ovu temu.



Da li je zabilježen porast uvoza novih automobila u posljednjih godinu dana?



Došlo je do porasta prodaje novih vozila od otprilike 27 posto u odnosu na 2015. godinu. Ova činjenica nas svakako raduje, ali isto tako govori da ima pomaka u ekonomskim tokovima koji su sigurno temeljni preduvjet za veću prodaju i ponudu, te bolje uslove finansiranja na tržištu.



Da li ste zadovoljni prodajom uvezenih automobila i kako ocjenjujete kupovnu moć bh. građana?



Automobilska industrija u BiH, prodaja ili proizvodnja (zanačajan udio čini proizvodnja komponenti za vozila iz VW grupacije) su neodvojiv proces. Mi trebamo veći fokus i podršku države u ovom dijelu. Nova vozila na ulicama, proizvodnja i izvoz su pozitivan trend, ambijent u kojem će pored investicija doći i do bolje podrške finansijskog sektora. Skupa s početkom našeg rada u BiH rad je počeo i Porsche Leasing BiH, koji već u 2016. godini također bilježi izuzetne rezultate i vjerni je pratilac u našim prodajnim projektima. Dakle, pored dizanja stepena platežne moći stanovništva, koja je direktno vezana s poslovima i novim projektima u BiH, potrebno je pored političko-ekonomskog faktora osigurati uslove finansiranja i kupovine kako bi se prirodni ekonomsko-tržišni tok zatvorio.



Kakvi su planovi za budućnost, da li pripremate određene inovacije?



U narednim godinama kompletnu automobilsku industriju očekuju velike promjene usmjerene prvenstveno na sferu novih izvora energije potrebnih za pogon vozila, sferu mobilnosti i digitalizacije. VW koncern namjerava ostati na poziciji na kojoj je danas u globalnom okruženju, dakle biti lider kako u prodaji tako i u inovacijama. Utoliko se sasvim prirodno poklapaju i naši ciljevi u BiH. Našim kupcima bih poželio da ih vozila koja su kupljena u našoj kompaniji ili prodajno- servisnoj mreži u BiH dobro služe te da se zadovoljni vrate u naše prodajno- servisne centre u BiH.





Biznis.ba / Klix.ba