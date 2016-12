Marko Pavić

DNS će se zalagati da se prirodna bogatstva RS ne smiju prodavati, kaže Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Upitan da li treba prodati Rudnik Ljubiju Izraelcima, Pavić je rekao da čeka da vidi šta će predložiti Vlada.



"Stav DNS-a je, i suština koju želim da svi shvate, da Rudnik Ljubija mora da radi, a cijena za prodaju nas uopšte ne interesuje. To da se proda za 50 ili 60 miliona i da sutra ne radi nije u interesu Prijedora", rekao je Pavić u intervjuu za "Nezavisne".



NN: Hoćete li se povući iz politike, ostajete li u DNS-u?



Pavić: Ja sam predsjednik DNS-a i vrlo sam aktivan. Naši unutarstranački izbori se završavaju u junu. Dotle ćemo vidjeti. U DNS-u mjesni, opštinski i gradski odbori predlažu i biraju predsjednika, tako da se njih pita. Ja mogu izraziti svoje želje, ali za to je još rano.



NN: Ali ste odlučili da se ne kandidujete za gradonačelnika Prijedora?



Pavić: Istupio sam sa mjesta načelnika, što niko nije vjerovao da će se desiti i što još niko nije napravio, i to u momentu kad sam najlakše mogao proći. Ali pružili smo mogućnost novim ljudima, u želji da se nastavi razvoj Prijedora. Moja je orijentacija da na vodećim pozicijama budu oni koji mogu nečim doprinijeti. Neko gleda koliko je ko bio na nekoj poziciji i koliko godina ima. Mislim da je to potpuno pogrešno. Na primjer, šefovi najjačih preduzeća u Njemačkoj su uvijek najiskusniji i najstariji. Izvršni direktori obično budu mlađi, ali oni koji donose odluke su najiskusniji koji sjede iza njih. Tako je i u politici. Kad mi u DNS-u napravimo tim, onda ni rezultat neće izostati. DNS u izbornoj kampanji nikog ne uvrijedi, ali uvijek jasno kaže svoje stavove. Tako ćemo i ostati, iako nas neki pokušavaju uvući u rasprave s nekim blogovima i portalima. Ali mi se ne krijemo, ne trebaju nam pseudonimi jer nikad ne govorimo laži, nego samo istinu.



NN: Kako se osjećate sada kad više niste na poziciji prvog čovjeka Prijedora?



Pavić: Provodim prve penzionerske dane, iako formalno još nisam u penziji. Sve je onako kako sam i zamišljao, imam više vremena, naročito za porodicu. Izuzetno sam zadovoljan prvo time što su u Prijedoru na vlasti ljudi koji su sa mnom radili i odrastali. Vjerujem njima i u uspjeh Prijedora. Zadovoljan sam kako me služi zdravlje i što mogu raditi u stranci. Iako je DNS imao najveći rast na proteklim izborima, želim da to potvrdimo još većim rastom na narednim.



NN: Kako funkcioniše koalicija sa SNSD-om i socijalistima?



Pavić: Mi kao koalicioni partneri dobro funkcionišemo, ali nismo u svemu istomišljenici. DNS ima svoje principe i želi da sačuva autohtonost partije, odnosno našeg članstva i ljudi koji nam vjeruju.



NN: Ima li sukoba?



Pavić: Ne mogu reći da sukoba nema, ali ne sukoba u smislu svađa, nego različitih mišljenja. Dobro je što otvoreno jedni drugima možemo reći svoje mišljenje. Dosta toga i usaglasimo. Ono što ne usaglasimo nikada neće biti uzrok sukoba jer smo svjesni da se ne možemo o tome dogovoriti.



NN: Ono što ste uvijek govorili jeste da DNS neće dati rasprodaju nacionalnih dobara. Hoće li biti promjena u toj vrsti politike?



Pavić: Neće, jer javna dobra kao što su vode, šume, električna energija, rude i slično moramo sačuvati. Dok god to imamo u našem vlasništvu, lakše ćemo obavljati sve državne funkcije. Ne smijemo dozvoliti da ova generacija ništa ne ostavi onima koji dolaze. Mi u DNS-u bili bismo spremni prihvatiti da vodimo sva javna preduzeća i da unaprijed garantujemo da će sva ona pozitivno poslovati i donositi profit. Ali u odnosu snaga koje imamo, i politike međunarodne zajednice koja gleda da se to što imamo što prije rasproda, to nije lako ostvariti. Ipak, DNS neće odustati od toga. Pogledajte Sloveniju, oni većinu svojih dobara nisu rasprodali, čak ni "Telekom". To govori da čuvanje naših dobara nije prepreka ulasku BiH u EU.



NN: Puno priče je bilo o izraelskoj grupi koja želi da kupi Rudnik Ljubiju. Da li će DNS podržati prodaju rudnika?



Pavić: To sad ne mogu komentarisati jer još ne znamo šta će Vlada RS predložiti. Stav DNS-a je, i suština koju želim da svi shvate, da Rudnik Ljubija mora da radi, a cijena za prodaju nas uopšte ne interesuje. Nas interesuje da to radi, da se ljudi zaposle, da se otvori pruga od Ljubije do Prijedora. To je naš interes. A to da se proda za 50 ili 60 miliona i da sutra ne radi nije u interesu Prijedora. Insistiramo da se narodno bogatstvo koje imamo koristi u interesu građana Prijedora i RS. Da rudnik ne radi - od toga niko nema koristi.



NN: Hoće li Vaša stranka podržati prijedlog budžeta?



Pavić: DNS neće biti prepreka usvajanju budžeta, iako imamo primjedbe na pojedine stavke. Naše amandmane iznijeće naši poslanici u Skupštini. Mi želimo da RS funkcioniše. Uvijek je bolji bilo kakav red, nego haos i nered. Iz budžeta se primaju plate, finansiraju institucije i život u RS i zato mi ne želimo biti kočnica usvajanju. Ali ćemo uvijek tražiti da se budžet što je moguće pravednije raspodijeli.



NN: Kako komentarišete proteste sindikalaca?



Pavić: Mislim da su protesti bili preventiva da ne bude većih smanjenja plata i davanja. Imamo dvije mogućnosti: ili otpuštanje radnika, ili smanjenje plata. Treća i najbolja mogućnost bila bi kada bismo mogli zaraditi više, ali to u ovom trenutku nije moguće.



NN: Kako komentarišete izbor Trampa za predsjednika Amerike i odnos Rusije prema ovom regionu?



Pavić: Vremena su složena, političko bezbjednosna situacija takođe, a BiH i ovaj dio Balkana vraćaju se u žižu dvije najveće sile Amerike i Rusije. Svako gleda svoje interese i zato mi moramo voditi računa šta su naši interesi, a oni su omeđeni Dejtonskim sporazumom. Ne treba da se miješamo u opredjeljenja drugih država, niti u njihove izbore, niti oko NATO-a i drugih sličnih tema.



NN: Treba li BiH u NATO?



Pavić: Mi ne možemo u NATO dok Srbija ne uđe. Granicu na Drini ne smijemo dozvoliti.



Strancima nije mjesto u Ustavnom sudu



NN: HDZ i SNSD su dogovorili Zakon o Ustavnom sudu. Da li ste učestvovali u tome i kakvo je Vaše mišljenje?



Pavić: DNS nije bio uključen u razgovore SNSD-a i HDZ-a. Za mene je svaka inicijativa koja je dobra prihvatljiva. Sastav Ustavnog suda i djelovanje su i nezakoniti i neprimjereni zemlji koja želi da uđe u EU. Tu se nešto mora mijenjati, a hoće li to biti na prijedlog SNSD-a ili HDZ-a ili nekog trećeg - nije bitno. Ali stranim sudijama nije mjesto u Ustavnom sudu. DNS je mišljenja da se to mora prenijeti na domaće sudije i da domaći ljudi moraju odlučivati o sudbini svoje zemlje.





Biznis.ba / NN