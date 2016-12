Ismir Jusko

Ismir Jusko, vrhunski sportista, menadžer, rukovodilac, čovjek je impresivne biografije i besprijekorne sportske karijere, koji je zbog svojih dostignuća na čelu Ministarstva prometa i komunikacija BiH, na kojem je samo pola godine, uspio osigurati naklonost građana i osvojiti nagradu za državnog ministra godine.

U intervjuu za "Nezavisne" Jusko najavljuje velike infrastrukturne projekte, kao i potpuno gašenje analognog signala u BiH u prvoj polovini 2018.



NN: Budući na kompleksnost datog trenutka u BiH, koliko Vam priznanje "državni ministar godine" znači?



Jusko: Kao što sam i rekao prilikom dodjele nagrade, moj motiv za rad nikada nije bio usmjeren na dobijanje određenih nagrada, ali bih bio izuzetno neskroman kada bih rekao da mi ova nagrada "Nezavisnih novina" ne imponuje i ne znači puno. Pogotovo zbog činjenice što se radi o anketi i glasovima koje su dali građani, a moj poslodavac su građani. Definitivno, svaka nagrada ima velike benefite, ali i veliku odgovornost, i ovo nije nagrada samo ministru prometa i komunikacija, nego cijelom timu ljudi s kojima radim u proteklih šest mjeseci, i mi ćemo definitivno dati sve od sebe da u budućnosti opravdamo povjerenje koje nam je ukazano.



NN: Kao ministar uveli ste neke nove, do sada malo viđene trendove i politike kad su u pitanju domaći zvaničnici. Ne želite službeno vozilo i vozača, odbijate letjeti biznis klasom, naručujete najjeftinija službena vozila za Ministarstvo. Ljudima, građanima, to je, iskreno, jako čudno, mnogi Vas zdušno podržavaju, no neki će reći i da je to čisti populizam?



Jusko: Ako neko "uđe" u moju biografiju i pogleda kretanje moje karijere u zadnjih 25 godina, vidjeće da je zadnja riječ o kojoj se ovdje radi populizam. Čitav život se tako odnosim prema svim poslovima koje sam radio, pogotovo poslovima koji su na budžetu građana BiH; smatram, naime, da treba da se domaćinski odnosimo prema tome, i ništa više. Biću iskren i reći da nisam jedini ministar koji se odnosi domaćinski i da znam sigurno i da moje kolege i te kako vode računa o svom budžetu i...



NN: Nevidljive su nešto te Vaše kolege, njihovo "domaćinstvo" je nevidljivo?



Jusko: Evo, kažem samo, koliko god bio u mandatu, moj odnos prema novcu i sredstvima koja su mi na raspolaganju neće se promijeniti, nastojaću da od minimalnog iskoristim maksimalno jer tako, jednostavno, radim zadnjih 25 godina karijere i to ću raditi i u ovom ministarstvu.



NN: Kada već pominjete Ministarstvo kojim rukovodite, ono je kao institucija od iznimnog značaja za infrastrukturni razvoj zemlje i kao takvo je veliki, ogroman izazov za svakoga. Vjerujete li da možete uspješno odgovoriti svim tim velikim izazovima koji su pred Vama?



Jusko: Dobijanje ove nagrade je pokazalo koliko se toga moglo uraditi za samo šest mjeseci, i građani BiH su to prepoznali. Ovo ministarstvo nije samo u vertikali kada je u pitanju proces donošenja odluka, pogotovo kod razvoja transportne infrastrukture, jer imamo i entitetska ministarstva i Brčko distrikt. Htio bih građanima da pojasnim da, recimo, entiteti raspisuju međunarodne tendere. Da se ja pitam kao ministar, a već sam imao razgovore s potencijalnim investitorima, ja bih međunarodni tender raspisao za manje od 30 dana. Jer jedini resurs koji mi nemamo je vrijeme. Isuviše smo ga izgubili, i svima je u interesu da, osim nastavka ubrzane gradnje koridora, što prije počnemo i sa gradnjom brzih cesta. Ja definitivno nisam pesimista, imam odličnu komunikaciju s predstavnicima entiteta i Brčko distrikta, i mislim da kao jedan tim možemo da budemo dobar servis građanima.



NN: Koji su to ključni infrastrukturni projekti pred BiH i kada zapravo možemo očekivati završetak gradnje sada već famoznog koridora 5c?



Jusko: Evropska komisija, Evropska investiciona banka i Svjetska banka su uložile dosta sredstava u transportnu infrastrukturu. Međutim, to je iscrpljen model finansiranja. Naime, nedavno u Briselu nam je jasno rečeno da moramo početi tražiti potencijalne investitore za gradnju transportne infrastrukture.



NN: I davanjem koncesija?



Jusko: Naravno. Mi kad bismo sada pratili ovu dinamiku, a da ne tražimo investitore, budite uvjereni da bi izgradnja samo koridora 5c trajala više od 15 godina. Mene ako lično pitate, a to sam više puta rekao, da mi neko sada kaže da je to jedino rješenje koje nam preostaje, dao bih neopozivu ostavku na ovu poziciju jer ne bih smatrao da sam dobar servis građanima. Privatno-javno partnerstvo se, dakle, pokazalo u regiji kao izuzetno praktično. Hrvatska je tako izgradila 270 kilometara autoputa za manje od tri godine, Albanija oko 400 za oko četiri godine, Poljska čak oko 1.000 kilometara za pet godina. Tako je kad imate investitore koji uđu u posao i koji nemaju namjeru da u zemlji ostanu u narednih 10 godina, već da to završe u što kraćem roku i da idu na druga tržišta. Mi treba što prije da krenemo sa gradilištima, jer ako bismo ih uskoro otvorili, struka kaže da bismo za oko sedam godina završili osamdesetak posto koridora 5c.



NN: A koliko će kilometara biti izgrađeno u 2017. godini?



Jusko: Sada izlazimo sa sedam projekata, a zavisi koliko i koji će nam biti odobreni od Evropske komisije. Mi smo ih delegirali, i tek kad dobijemo potvrdu koji su projekti odobreni, imaćemo pravu informaciju.



NN: Dugo očekivana prva faza digitalijazacije u BiH je završena, no spekulira se da su se sada javili određeni problemi pred početak druge faze koji nisu političke, već komercijalne prirode?



Jusko: Proces digitalizacije u saradnji sa svim partnerima, prije svega sa javnim servisima i RAK-om, do ovog momenta protiče u najboljem mogućem redu. Sve rokove smo ispoštovali, a u najskorijem periodu, za nekih 20 do 25 dana, treba da idemo s raspisivanjem međunarodnog tendera, nabavkom opreme i odmah instaliranjem opreme. Imamo namjeru da u toku 2017. pokrijemo oko 80 posto teritorije BiH digitalnim signalom.



NN: I možete li, najjednostavnijim riječima, pojasniti šta će jedan građanin, pretplatnik, morati da posjeduje da bi imao digitalni signal, novi TV prijemnik, novi risiver, ili...?



Jusko: Mi ćemo se služiti praksama kojima su se služile naše komšije. Naravno, ne donosi samo odluku ministar prometa i komunikacija. Kako sada stvari stoje, mnogi TV prijemnici novije generacije moći će poslužiti, a tražićemo i da država učestvuje s određenim subvencijama, ali, naravno, i Vijeće ministara i Parlamentarna skupština moraće odobriti kupovinu risivera koje bi koristili oni koji nemaju takve TV prijemnike. Ono što nam je krajnji cilj, a Ministarstvo će dati sve od sebe da ta dinamika bude praćena, jeste da u prvom kvartalu 2018. godine zauvijek ugasimo analogni signal na području BiH! Istovremeno će biti razvijana 4G mreža, koja će mobilnim operaterima pomoći da prate sve trendove koji se dešavaju u regiji. Sve u svemu, ogromna će sredstva biti upumpana u budžet BiH, od čega će se dio koristiti za zamjenu servisa, a dio za infrastrukturu.



NN: Moram Vas pitati na kraju: kakvu Vi želite BiH, kakvom je vidite? Vjerujete li da su ovoj državi i društvu potrebne neke nove politike i demokratske prakse i, na kraju, novi mladi ljudi i lideri da je vode?



Jusko: Apsolutno vjerujem, i vjerovatno ne bih bio na ovoj poziciji da ne vjerujem da kao država sigurno imamo perspektivu u EU. Definitivno sam i ja stava da je zaista vrijeme za neke nove političare, neke nove generacije koje će, vremenom, preuzimati funkcije i započeti s nekim novim trendovima. Kapacitet i potencijali naših ljudi uvijek se prepoznaju kada odu vani, i apsolutno sam uvjeren da je došlo vrijeme i u BiH za neke nove generacije, neke nove trendove i politike.



Biznis.ba / Nezavisne