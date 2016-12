Reuf Bajrović

Umjesto da ne damo da se Aluminij napaja iz EP BIH zato što je pod kontrolom HDZ-a koji se ponaša kao da postoji Herceg Bosna, umjesto da smo spriječili da HDZ preuzme tzv EP HZHB mi smo, to jeste, političko Sarajevo to dali bez ikakvog ustupka, kazao je za TV1, predsjednik GS-a Reuf Bajrović.

TV1:Kako komentarišete poziv SDA Mostara za novu rundu razgovora . Pozvane su stranke ljevice ali ne HDZ?



BAJROVIĆ: Očito je da SDA više i ne zna kako da laže javnost. Oni su sa HDZ-om pet godina blokiirali rješenje i meni je smiješno da oni pokušavaju takvo nešto i uopšte biću izenađen ako se iko od ovih stranaka koje sebe nazivaju ljevicom, odazove.



TV1: Puno reakcija javnosti izazvala je izjava predsjednice Hrvatske vezano za radikalizaciju u BiH, zatim povratnicima sa stranih ratišta za koje je rekla da ih ima na hiljade. Kako komentirate to?



BAJROVIĆ: Mislim da je Hrvatska nastavila da implementira politku Tuđmana, s tim što su sada za razliku od 90tih u odorama NATO pakta i EU. Oni misle da će to što misle nose te zastave promjeniti činjenicu da oni pokušavaju da postignu ratne ciljeve na taj način. Gospodin Izetbegović je danas konačno nakon sedam dana reagovao. Mi trebamo da se bavimo konkretnim mjerama za sprječavanje onoga što se sprema. Očito je da susjedi žele da postignu te ciljeve koristeći EU integracije. Zašto smo mi smanjili svoje Oružane snage kada se Hrvatska naoružava do zuba. Srbija se također naoružava a kod nas se odbijalo priznati da je smanjen broj vonika i sada se hvalimo time što smo smanjili broj vojnika. Zašto se u jedinoj ozbiljnoj multietničkoj jedinici u OS BiH razbila na tri etničke vojske. SDA se busa u patriotska prsa ali ne treba pričati, treba raditi. Jedini odgovor koji sam ja čuo bio je onaj od Senada Hadžifejzovića koji je u stilu onom kako nam je poručeno i odgovorio. Umjesto da nedamo da se Aluminij napaja iz EP BIH zato što je pod kontrolom HDZ-a koji se ponaša kao da postoji Herceg Bosna, umjesto da smo spriječili da HDZ preuzme tzv EP HZHB mi smo, to jeste, političko Sarajevo da li bez ikakvog ustupka.



Moramo shvatiti da politika Hrvatske nije politika ona kada je Mesić bio predsjednik.Sada se samo osjećaju slobodnije i postoji saglasnost u Hrvatskoj oko toga šta raditi sa BiH.



TV1: Koliko se onda može govoriti o prijateljskom odnosu Hrvatske prema BiH i njenom nastojanju da pomogne na EU putu?



BAJROVIĆ: Ne znam kako danas uopšte neko može imati dilemu oko toga. Službena politika je poltika Tuđmana i Bobana.To je realnost. Federalizacija je kodno ima za podjelu BiH na način da Hrvatska putem HDZ-a koji je produžena ruka Zagreba, da upravlja nama ovdje u Sarajevu. Pogledajte šta predstavlja odluka Ustavnog suda koju smo nedavno čuli. Ona legalizira da 120 glasača HDZ-a upravlja cijelom Federacijom, što nema nigdje osim što je bilo u Južnoj Africi.



TV1: Zaključci PIC-a. Kažu da su im lideri obećali mnogo, da će poštivati odluke sudova i rješiti blokadu vlasti?



BAJROVIĆ: Čeka se nova administracija u SAD-u, izbori u Francuskoj i Njemačkoj i mislim da tzv Međunarodna zajednica više ne postoji . Nakon Trumpa više se i ne zna šta je Zapad. Britanija je izašla iz EU. Super je što ljudi iz PIC-a dođu, popiju kafu ali pošto nisu reagovali na nelegalni referendum u RS-u ne znam šta više traže. Mi se trebamo sebi okrenuti.



TV1: Kako vidite odluku Suda po pitanju Stoca?



BAJROVIĆ: Moraju da se održe fer izbori. HDZ je krenuo da krade izbore onog trenutka kada su vidjeli da mogu izgubiti izbore. U tome kontekstu Inicijativa za Stolac ima našu podršku. Nadam se da ćemo u Stocu imati izbore kao i u svim gradovima.



TV1: Vi ste podnijeli prijavu protiv Dodika, on još nije ispitan.PIC kaže da se odluke suda ipak moraju ispoštovati.



BAJROVIĆ: Mislim da ljudi koji govore da to nije objavljeno u Službenom listu ne razumiju suštinu onoga što je Dodik htio da uradi a htio je da uspostavi praksu referenduma, tako da, da li je objavljen ili ne, to nije važno.



TV1: Danas smo čuli da je kladioničarski lobi pravi uzrok blokade. Kako komentirate tu situaciju?



BAJROVIĆ: HDZ je na početu dobio od SDA toliko da sada želi još više. Taj je u stanju da zaustai rad vlasti zato što je to produžena ruka HDZ-a. Bilo je logično da se napravi sve da bi se zaštitilo od tih kladionica i važno je da država nad time ima što veći uticaj, Bilo je logično da se to visoko oporezuje a ne da sada imamo više kladionica nego kafana.



TV1: Treba li se govoriti o zajedničkom nastupu ljevice a ne o ujedinjenju?



BAJROVIĆ: Ljevica mora da bude drugačija od desnice i prema onome što priča i prema onome što radi. Važno je da pokažemo da smo drugačiji. U Sarajevu imamo zagađenje vazduha a nema razloga za to. Nemar je doveo do toga da se narod trenira ko stoka. Ljevica po tome mora da se razlikuje. Da se brine za ljude i za narod a ne da razmišlja u koju fotelju sjesti. Zamka je sve ono što nije vezano na kraju krajeva za zdrav vazduh i da djeca ne odlaze odavde a ne nešto mi sjeli pa se dogovorimo...





