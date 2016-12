Fadil Novalić

Ohrabrujuće vijesti za sve građane Federacije BIH ovih dana su stigle iz nekoliko federalnih institucija. Porezna uprava FBIH ostvarila je sjajne rezultate i enormno povećala naplatu javnih prihoda.

Ovo je od izuzetnog značaja za građane, odnosno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i za slučaj nezaposlenosti. Dobre vijesti stigle su i iz Federalne uprava za inspekcijske poslove. Ove ohrabrujuće podatke za Vijesti.ba prokomentirao je i federalni premijer Fadil Novalić.



VIJESTI.BA: Kako komentirate jučer objavljene podatke Porezne uprave Federacije BiH o znatno povećanoj naplati poreznih prihoda i doprinosa tokom jedanaest mjeseci 2016. godine?



NOVALIĆ: “ Drago mi što je za vaš medij mogu iznijeti svoje mišljenje o više nego dobrim podacima o naplati javnih prihoda, jer često takve vijesti, zbog brojnih drugih, ne dobiju pažnju javnosti kakvu zaslužuju. Ohrabruje i raduje činjenica o blizu 4 milijarde KM naplaćenih prihoda, što je za oko 409 miliona KM odnosno 12 posto više nego u istom periodu 2015. godine.



Da se sve odvija u željenom i dobrom pravcu govori i podatak da je samo u mjesecu novembru 2016. godine naplaćeno oko 371 milion KM javnih prihoda, što predstavlja povećanje za skoro 52 miliona KM ili 17 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.



To je rezultat pojačanog i sve uspješnijeg rada Porezne uprave FBiH, aktivnosti Vlade Federacije BiH. Naglašavam da ovaj put, i to prvi put imamo, i više nego dobru saradnju s građanima koji su prepoznali naše napore za uvođenje poreske discipline i svakodnevno reaguju na javni poziv ove Uprave te prijavljuju nezakonitosti.



Nije nikakva tajna da u ovoj zemlji ima novca, kao što nije tajna da ima mnogo onih koji su stanju potrebe i opravdano očekuju pomoć od države.



VIJESTI.BA: Šta po Vama ovakav rast prihoda znači za građane Federacije BiH, posebno one koji spadaju u socijalno osjetljive kategorije?



NOVALIĆ: “Za građane je posebno važno što je, recimo, samo u prošlom mjesecu, po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za slučaj nezaposlenosti, naplaćeno više od 252 miliona KM i da se najveći dio ovog iznosa, skoro 140 miliona KM, odnosi na doprinose za PIO/MIO. Za zdravstveno osiguranje naplaćeno je 101.578.121 KM, a za slučaj nezaposlenosti 11.543.434 KM.



Jasno je da i ovi iznosi , uz zvanične statistike, dodatno svjedoče o sve većem broju zaposlenih u Federaciji BiH što povećava punjenje fondova i, u konačnici, doprinosi većoj socijalnoj sigurnosti građana. Ujedno, ovo je i dokaz da provođenje mjera iz Reformske agende, već daje vidljive rezultate. Mada još ima još mnogo posla ispred nas.



Siguran sam da je sada i skepticima jasno da Reformska agenda i njeni ciljevi nemaju alternativu ukoliko želimo ostvariti napredak.



Naravno, svi bismo željeli da se ovi procesi odvijaju mnogo brže, ali su rezultati, uzimajući u obzir sve prepreke koje moramo preći, veoma ohrabrujući i obavezuju nas da nastavimo putem kojim smo krenuli. Sudeći po dosadašnjoj saradnji s nadležnim institucijama cijenim da mogu reći da su građani to prepoznali i da uspješno doprinose tom procesu.



VIJESTI.BA: Osim Porezne uprave FBiH, jučer se saopćenjem za javnost oglasila i Federalna uprava za inspekcijske poslove, izonoseći podatke o rezulatima pojačane kontrole, posebno u oblastima trgovine, radnih odnosa i primjene fiskalnih uređaja.



NOVALIĆ: “Aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove svakako doprinose ukupno boljem stanju. Posebno su bitne kontrole koje inspektori provode u okviru sprječavanja takozvane sive ekonomije i sprječavanja rada nacrno. Direktna pozitivna posljedica ovih akcija, kao i onih koje provodi Porezna uprava, jeste povećavanje broja legalno zaposlenih i, na toj osnovi, rast doprinosa za PIO/MIO, za zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.



Radi se o sinhronizovanom djelovanju dvije federalne uprave koje su na istom zadatku uvođenja reda u oblastima za koje su zadužene i osiguravanje vladavine zakona. Rezultati ovih aktivnosti dobri su za Federaciju BiH, za cijelu Bosnu i Hercegovinu i što je najvažnije za sve njene građane.



Stoga, kao premijer FBiH, želim izraziti zahvalnost inspektorima dviju uprava koji savjesno rade svoj posao. Koristim se prilikom da zahvalim građanima zbog podrške u otkrivanju onih koji nezakonito rade”.



Biznis.ba / Vijesti.ba