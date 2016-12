Adnan Terzić

Adnan Terzić, vršilac dužnosti generalnog direktora „Autocesta FBiH", u intervjuu za „Dnevni avaz" potcrtava odlučnost da će učiniti sve kako bi se spriječilo zaustavljanje projekata na izgradnji Koridora 5C, ali i pronađu alternativna rješenja.

Projekti stoje



Terzić, koji je na ovu poziciju imenovan prije 20-ak dana, poručuje da je potrebno zasukati rukave i početi raditi, jer je dosta vremena već izgubljeno, a projekti stoje.



- Mislim da nema koristi sjediti i plakati zbog toga što neko nešto nije uradio. Raditi se mora. I mi u „Autocestama FBiH" užurbano tražimo nova rješenja da se gradnja ubrza. Imat ćemo jasniju sliku do kraja mjeseca - kaže Terzić.



Kako komentirate informaciju da na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH ipak nisu usvojene izmjene i dopune Zakona o akcizama i trošarinama u BiH? Koliko to koči nastavak izgradnje autoputa?



- Moram priznati da nisam upoznat s razlozima neusvajanja ovog paketa zakona na Upravnom odboru UIOBiH. Znam da su nedavno na sastancima lidera bili politički usaglašeni stavovi po tom pitanju. Naravno, za nas neusvajanje akciza predstavlja ogroman problem, ali samo u kontekstu toga ako se želimo bazirati na finansiranje izgradnje ostatka koridora putem Evropskih banaka.



Koja su alternativna rješenja?



- Pokrenuli smo već određene aktivnosti kada su u pitanju alternativna rješenja. Već u ponedjeljak (danas, op. a) imat ćemo sjednicu Uprave, gdje ćemo pokrenuti neke važne procese. Druge opcije se traže i vidjet ćemo sve vrlo brzo. Pomaka već ima.



Milijarde ušteđene



Je li jedna od alternativa načina finansiranja izgradnje autoputa i privatno-javno partnerstvo po uzoru na zemlje regiona, koje su putem ovog modela mnogo brže došle do novih dionica, ali i skratile njegov rok izgradnje?



- Ne mislim da je to privatno-javno partnerstvo u klasičnom smislu. Vlada FBiH je još u februaru donijela odluku da se uvede novi način finansiranja, a to je da izvođač osigura finansiranje, izradi projektiranje i onda preda sve državi na upravljanje. To je jedan oblik koji sigurno ubrzava procese, ali od februara ništa se na tome nije radilo. Stoga i pokrećem aktivnosti da taj model konačno zaživi.



Ima li pomaka kada je riječ o uključivanju domaćih velikih kompanija u projekte izgradnje Koridora 5C?



- Moramo, a to je također alternativa, pokušati angažirati što više domaćih ulagača u ovaj proces. Svjedoci smo da građani i firme u BiH imaju oko deset milijardi KM ušteđenih sredstava. Samo deset posto od toga značilo bi nekoliko novoizgrađenih dionica. Moramo doći do jednog programa koji će biti interesantan investitorima, ali i koji će obezbijediti njihovu sigurnost i zaštitu.

Sve ubrzati do nove sezone



Zatekli ste mnogo problema. Dionica prema jugu je zaustavljena. Kada možemo očekivati nove kilometre?



- Složit ćete se sa mnom da već dvije godine u građenju nemamo ozbiljnog projekta. Sve što nam predstoji je da otkočimo sve procese i ubrzamo aktivnosti. Moj stav je da sve što možemo pripremiti i ubrzati do početka nove građevinske sezone, a to je kraj februara - početak marta, to i uradimo. Ali, dosta je detalja koji se moraju definirati i dogovoriti unutar Federacije, ali i sa stranim bankama.

Zastoj na dionici prema Počitelju



- Zaustavljena je izgradnja dionice prema Počitelju u vrijednosti od 200 miliona KM. Prepreke koje su se pojavile ranije još nisu otklonjene. Na tome radimo. Znamo važnost ovog projekta. Sada pokušavamo vratiti povjerenje unutar svih koji odlučuju o ovoj dionici na način da niko nikoga tu više neće prevariti - kaže Terzić.



Biznis.ba / Avaz