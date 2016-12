Armin Kajmaković

Direktor Međunarodnog aerodroma "Sarajevo" Armin Kajmaković najavio je u razgovoru za Fenu da će veliki investicioni zamah na ovom aerodromu, koji bilježi rekordan broj putnika, početi naredne godine.

- S obzirom na to da Međunarodni aerodrom Sarajevo bilježi rekordan broj putnika, koji će ovih dana premašiti 800.000 putnika, što je više nego ikada dosada, a uzimajući u obzir da je kapacitet postojeće terminalne zgrade milion putnika godišnje, prioritetno se ide u razvojne projekte - izjavio je Kajmaković.



Precizirao je da je među najzahtjevnijim projektima rekonstrukcija aerodromske piste dužine 2.600 metara za čiju su rekonstrukciju inicijalno planirana sredstva od oko 21 milion KM.



Također, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u planu je izgradnja brze izlazne rulnice koja će doprinijeti povećanju nivoa propulzivnosti poletno-slijetne staze.



- U planu je i proširenje platforme za parkiranje aviona, čime će biti osigurai dodatni parkinzi za velike avione, izgradnja ekskluzivnog VIP salona, te montažno-demontažne rashladne komore, koja će služiti za procesuiranje izvoza svježeg mesa i pošiljki velikih gabarita - istakao je on.



U planu je i izgradnja nove poslovne zgrade na ukupnoj dužini od 3.600 metara kvadratnih u koju će, kako je naveo, biti prebačene određene službe i administracija. Riječ je o objektu s tri etaže, te s izlazima na platformu i na parking s prednje strane.



Napomenuo je da je za planirane investicije značajan dio projekata pripremljen ili se projektna dokumentacija priprema, a u toku je i pribavljanje urbanističko-tehničke i druge dokumentacije potrebne za izvođenje građevinskih radova".



- U prethodnom periodu novi menadžmet je prepoznao i potrebu za kontinuiranim unapređenjem odnosa s lokalnom zajednicom, odnosno Općinom Ilidža, na čijem se teritoriju gotovo u cijelosti nalazi i Međunarodni aerodrom Sarajevo, a što je naša, prije svega i zakonska obaveza, ali što je vrlo važno naglasiti, i radi stvaranja partnerskog odnosa, u obostranom interesu - potcrtao je Kajmaković.



Osim razvojnih projekata, naglasio je, u tekućoj godini se Međunarodni aerodrom Sarajevo može pohvaliti i pozitivnim rezultatima o pitanju broja putnika. Za 10 mjeseci opsluženo je oko 750.000 putnika, što je za više od osam posto više u odnosu na 2015. godinu.



- Poređenja radi, aerodromi Zagreb, Ljubljana i Beograd u protekle dvije godine nisu zabilježili rast veći od 6,6 posto. Štaviše, samo u julu kroz Aerodrom "Sarajevo" prošao je 109.141 putnik, što je za 22 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a već u augustu smo sa 118.350 putnika postavili i rekord po broju opsluženih putnika u jednom mjesecu - kazao je Kajmaković.



Osim rekonstrukcije aerodromske piste, realizacija većine ostalih razvojnih projekata planirana je iz vlastitih sredstava Međunarodnog aerodroma Sarajevo.



On je, govoreći o novim linijama koje su u planu, pojasnio da prije dolaska na novo tržište svaka aviokompanija radi svoju komerecijalnu analizu tržišta i opravdanost uvođenja linije.



- Što se tiče dolaska novih aviokompanija u ovoj godini, možemo reći da su pregovori s aviokompanijom Qatar Airways u završnoj fazi, te da početkom iduće godine očekujemo uspostavljanje direktne linije iz Sarajeva za Dohu. Pregovori su u toku i s kompanijom Wizz Air, koja bi također početkom godine trebala uvesti redovnu liniju prema Budimpešti -dodao je Kajmaković.



S Međunarodnog aerodroma Sarajevo prema zimskom redu letenja operira 10 aviokompanija koje povezuju Sarajevo s destinacijama: Zagreb (Croatia Airlines), Beč (Austrian Airlines), Ljubljana (Adria Airways), Beograd (Air Serbia), Minhen (Lufthansa), Istanbul (Turkish Airlines i Pegasus Airlines), Dubai (FlyDubai), Oslo, Štokholm (Norwegian Air Shuttle), Keln, Štutgart (Eurowings).



Na ovaj način Sarajevo je, kako poručuju iz ovog aerodroma, povezano s Evropom i svijetom bolje nego ikad, te je uz samo jedno presjedanje moguće stići na bilo koje odredište u svijetu.



- Stalni razvoj je neprekidna nit vodilja u poslovanju Međunarodnog aerodroma "Sarajevo", zbog čega i jesmo jedno od najuspješnijih i najrespektabilnijih preduzeća u BiH. Tu našu predanost u radu prepoznali su mnogi, pa je tako ovaj aerodrom postao jedno od najfrekventnijih pristaništa mnogobrojnih turista, poslovnih partnera, te gotovo milion putnika godišnje iz cijeloga svijeta - istakao je Kajmaković u razgovoru za Fenu.

Biznis.ba / FENA