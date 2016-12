Elmedin Konaković

TV1: Vlada je nedavno smjenila policijskog komesara gospodina Ćosića. Kada će biti imenovan novi i jesu li promjene na čelu policije dovoljne da se poboljša sigurnost u KS?



KONAKOVIĆ: Nije dovoljna promjena jednog čovjeka niti je komesar Ćosić jedini odgovoran za sigurnosno stanje u KS. Tu je niz objektivnih okolnosti koje na to utiču. Ono što smo mi zamjerali nakon eskalacije određenih dešavanja jeste manjak prisustva policije na našim ulicama, previše je NN počinilaca i čini se da cjelokupnom reakcijom naše javnosti nakon tragičnog slučaja u kojem su stradale dvije djevojke, već od tada se prisustvo policije na terenu osjeti. Svi građani mogu vidjeti kako sada policija sa šest ili sedam patrola kontroliše sistem saobraćaja. U zadnjih mjesec i pol dana imamo drastično smanjen broj krivičnih djela.



TV1: Hoćete li insistirati na pooštrenim mjerama?



KONAKOVIĆ: Apsolutno. Mislim da su one normalne mjere i da je ovo stanje u kojem se policija treba nalaziti kontinuirano. Razgovaram sa ljudima na terenu i moram reći da kod njih ne primjećujem nikakvo nezadovoljstvo zato što rade većim intezitetom. Mi shodno tome moramo obezbjediti još neke uslove za njihov rad. Insistirat ćemo da policija u još većem broju bude zastupljena na ulicama.



TV1: U ponedjeljak ste obišli deponiju u Buća potoku.Mijenja li se situacija na terenu shodno onom dogovoru od prije 20 dana?



KONAKOVIĆ: Zadovoljavajuća je ta dinamika. Taj dio ljudskog faktora koji je bio malo zapustio održavanje, se popravio. Napravljeni su sanitarni propisi kako bi se smeće trebalo odlagati u buduće. Danas je u modernom svijetu odvoz otpada profitabilna djelatnost a kod nas je to trošak. Rukovdstvo javnog komunalnog preduzeća i resorno ministarstvo moraju u narednim mjesecima ponuditi nove modele koji istina nisu jeftini. Moglo bi se bolje poraditi na reciklaži, taj dio se ne radi baš najbolje.



TV1: Organizacija svečnog dočeka Nove godine u Sarajevu, taskođer je izazvala dosta reakcija i išlo je odmah pitanje zašto ste se odlučili zajedno sa gradom i općinama učestvujete u ovom projektu i izdvojite značajna sredstva.



KONAKOVIĆ: Sa aspekta ekonomije i turizma, apsolutno je to lako objasniti, ne samo zbog toga što će to biti najbolja novogiđnja proslava u regionu. Dino Merlin je najveća regionalna zvijezda. Procenat rezervisanih kreveta u KS u zadnjih 15 dana pokazuje svu opravdanost ove investicije. Novogodišnji dočeci inače su koštali grad Sarajevo stotinjak maraka godišnje i ne možemo se pohvaliti da smo od toga imali neki povrat. Ove godine će hiljade ljudi iz inostranstva i na desetine hiljada ljudi iz BiH doći u KS, potrošiti tu svoj novac. Puno je gradova u svijetu koji od toga prave ozbiljan prihod. U regionu imate gradove koji asociraju na to. Međutim sve što se radi izaziva određene reakcij ali prihodovat ćemo od toga dosta novca sa kojim ćemo moći finansirati neke dobre ideje koje smo čuli od naših sugrađana. Mi imamo taj genetski problem da nam i nobelovci i oskarovci među nama vrlo često osporavani. S druge strane treba nam neko ko se izdvaja od ovog našeg naroda. Kada radite ovaj posao morate biti spremni na kritike i pohvale. Uvijek ima više strana. Bitno je da mi znamo šta radimo i mislim što se tiče koncerta Dine Merlina to nije upitno . To je čovjek koji je od svog poreza uplatio mnogo više u naše kase nego što mi sada izdvajamo za njegov koncert. To je umjetnik od čijeg koncerta se naplati PDV na svaku prodanu kartu. Na našu sreću Dino je bio vrlo raspoložen. On će svoje prihode od sponzora možda naplatiti možda neće ali biće to lijepa noć u Sarajevu.



TV1: Hoće li inspekcije raditi tokom praznika. Do sada smo imali turiste ali dešavalo se da oni nisu prijavljeni?



KONAKOVIĆ: Naravno, veliki je broj nelegalnih objekata. Bitno je da inspekcije koje će sigurno raditi iskontrolišu sve one koji bi pokušali sakriti prihode. Ne raduje me činjenica da moramo vršiti pritisak na ljude koji bi samo trebali raditi svoj posao. Sada trenutno inspekcije rade svoj posao. Naredne sedmice nova turistička zajednica, legalna i zakonita se uspisuje u sudski registar. Otvaramo novi račun na kojem će se boravišna taksa redovno uplaćivati. Očekujemo značajne prihode?



TV1: Kakvi su planovi za vodovodnu infrastrukturu u narednoj godini?



KONAKOVIĆ: Mnogo ambiciozniji i veći. Rekonstrukcija jednog cijevovoda desiti će već do kraja ove godine a u narednoj godini bi trebali implementirati sredstva od EBRD-a od 20 miliona. Počeli smo detekcijom koja je jedan značajan projekat. Krenula je analiza stanja savremenim aparatima koji će pokazati sve pukotine i slabosti. Naredna godina bi trebala popraviti stanje u vodosnadbijevanju.



TV1: Kakva je situacija sa budžetom za narednu godinu?



KONAKOVIĆ: Postoji jasna vizija realizacije projekata ali postoji nažalost i činjenica da što god mi dobro uradimo federalna Vlada nas kazni oduzimanjem naših prihoda. Za ovu godinu napravili su projekciju po kojoj je KS umanjeno 27 miliona maraka od raspodjele javnih prihoda, zbog vanjskog duga u čemu mi ne vidimo logiku jer su istovremeno indirektni porezi rasli u to najviše u KS. Zaista osjetimo neku vrstu nepravde. Sreća je pa smo za ovu godinu fantastično iskontrolisali rashode i napravili značajne uštede. Smanjili smo javnu potrošnju a na platama uštedili preko 5 miliona i spremni smo dočekali taj novi udar Federacije.



Ove godine ići ćemo u veća kreditna zaduženja nego ikada ranije ali kompletan iznos će ići u razvojne projekte. Imamo sredstva potrebna za funkcionisanje kantona. Da nas Federacija nije kaznila mogli smo još puno toga svojim sredstvima, međutim imamo činjenicu da se u raspodjeli javnih sredstava neki djelovi BiH koji ne plaćaju poreze koje bi trebali namiruju sredstvima iz KS.



TV1:Kakvo je stanje u javnim preduzećima?



KONAKOVIĆ: U GRAS-u se borimo sa vjetrenjačama i nagomilanim dugovima. Istovremeno smo u prvih 6 mjeseci ove godine imali smanjen gubitak GRASU za preko 200 miliona KM. Nabavili smo 12 novih minibuseva. U funkcionisanju javnih komunalnih preduzeća postoji problem što dio menadžmenta ne shvata ozbiljno svoj posao. Mnogo bolje ja i resorni ministar znamo stanje u tome preduzeću, znamo da tamo radnici ne rade svoj posao. Direktori ne rade svoj posao. Ima nekoliko direktora iz SDA sa kojima mi kao Vlada nismo zadovoljni. Dat ćemo neke kratke rokove da se to stanje popravi ili ćemo tražiti njihove smjene.



TV1: Može li KK Bosna preživjeti i kako?



KONAKOVIĆ: Može. Postoji nekoliko scenarija. Rješit ćemo problem Vučurević. Vidio sam i neke privrednike koji su spremni da se dio duga sanira. Stanje u KK Bosna je i problem naših sudova zbog ogromnog duga koji je napra ljen u zadnjih 15 godina. Da ja vodim klub napravio bi ono kao i svi drugi klubovi. Ugasio bi udruženje građana i formirao novo koje bi bilo nasljednik brenda toga kluba, ne b bilo pravni nasljednik. Nameti u sportu su isti kao i u privredi. Druga opcija je da se probudi kompletna javnost. Bosna ima taj veliki navijački potencijal koji je spreman to isfinansirati onako kako su to uradili 2003 i 2007.godine kada smo zatekli klub na aparatima. Mislim da je sada teže ali nije nemoguće i da se poput Slobode ili Zvezde koja je imala fuziju sa FMP-om i danas igra Euroligu. To je moguće i u Sarajevu i da već od naredne godine vratimo Bosnu tamo gdje joj je mjesto.





Biznis.ba