Maja Bakrač

Imamo preko 40 hiljada nezaposlenih lica, kaže Maja Bakrač, direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Glavna parola kojom bi se svi zavodi trebali voditi jeste usklađivanje ponude na tržištu rada. Uvijek treba osluškivati ono što tržište traži i time se baviti, te na osnovu potražnje fokusirati i plasirati radnu snagu. Mi se trudimo da maksimalno odgovorimo na sve zahtjeve, kako nezaposlenim licima, tako i poslodavcima, mada uvijek ima onih koji su nezadovoljni, istakla je Maja Bakrač, direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u razgovoru za Oslobođenje.



Koliko je važna uloga Zavoda?



Postoji niz aktivnih mjera kojim pokušavamo animirati mlade ljude pa tako i teže zapošljiva lica. Radionice koje radimo su od ključnog značaja za mlade ljude, pogotovo one koji su tek izašli iz škole gdje to njihovo teorijsko znanje treba pretočiti u praktično, a mi smo tu da im pomognemo tako što ćemo ih animirati kroz grupni rad i informativni razgovor gdje prezentujemo šta oni mogu dobiti preko Zavoda za zapošljavanje.



Korak više



Nakon toga, svako pojedinačno razgovara sa savjetodavcem koji mu može pokazati u kojem segmentu da se usmjerava, što će mu lakše pomoći da pronađe posao. To je jedna od ključnih stvari, a svakako i to stručno osposobljavanje koje sprovodimo već petu godinu, gdje mladi ljudi imaju jedan korak više da se oslobode za tržište rada, a nakon toga, da dođu kod nas i da ih dalje usmjeravamo u onom dijelu gdje procijenimo da bi bilo najinteresantnije, te se trudimo da budemo kopča između poslodavca i mladog čovjeka.



Koja populacija se više javlja prilikom traženja posla?



Tokom čitave godine se vrši zapošljavanje, a najviše pred sezonski rad. U ovom trenutku prema podacima Zavoda za zapošljavanje ima preko 40 hiljada nezaposlenih lica u cijeloj Crnoj Gori i to je period godine kad nam je najveća nezaposlenost koja se smanjuje dolaskom sezonskih upošljavanja, a povećava nakon što se određeni kadar prijavi na biro za zapošljavanje kako bi se mogli stručno usavršiti. U posljednje vrijeme je veliko povećanje visokoškolaca, u odnosu na prijašnji fokus na srednjoškolce. Veliki broj mladih završava fakultete, dakle, priliv je veliki u zadnjih šest godina, mada i srednjoškolaca imamo uvijek, pa tako i trgovca imamo dosta na evidenciji.



Zašto poslodavci iznova traže radnike?



Svi mi znamo da nam je novac glavna motivacija, pa isto tako velika zainteresovanost ljudi jeste da se uključe u rad i budu dio velikog tima, ali problem obično bude zbog finansijskog dijela. Dobrog radnika treba platiti dovoljno da bi ga zadržao, a svakako postoje i ti nepoželjni poslodavci koji ne daju dovoljnu finansijsku potporu koja je u biti i glavni razlog što se iznova traže radnici.



Koliko vam se obraćaju poslodavci u potrazi za radnikom?



Ljudi iz sektora za rad sa poslodavcima, krajem godine provode ankete gdje osluškuju potrebe poslodavaca. Ta anketa je dobar zamajac da se krene dalje, te da se na osnovu ankete plasira ona radna snaga koja je neophodna na tržištu rada. Poslodavci se obraćaju stalno, pojačano je u sezonskim radovima, od aprila mjeseca pa do kraja jula, ali u suštini nam se obraćaju preko čitave godine. Imamo zakonsku regulativu koja kaže da se svaki poslodavac mora oglasiti za slobodno radno mjesto u medijima i na stranici Zavoda, što znači da ne mogu ni jednog radnika zaposliti ukoliko ne oglase to radno mjesto.



Da li je i koliko stranim državljanima teško dobiti sezonski posao u Crnoj Gori?

Crna Gora je turistička destinacija, pa tako u Herceg-Novom, Kotoru i Tivtu je fukos na turistička zanimanja. Žao mi je što određeni hoteli ne mogu raditi punim kapacitetom cijele godine, tako da sva lica koja ostanu bez posla ne zadržavaju se puno na birou, jer nakon dva ili tri mjeseca ponovo se angažuju za rad.



Sezonski rad



U februaru imamo praznik Mimoze, te se svi ti radnici tada vraćaju pripremama za sezonu i naravno samom radu, ali nažalost to zapošljavanje je opet sezonsko. Također, svaki poslodavac ima pravo da podnese MUP-u zahtjev za traženje određenog kadra, ukoliko traži strane državljane, te ukoliko dobije tu dozvolu, poslodavac može da primi stranca u radni odnos. Na nivou države postoje kvote za određena zanimanja, te dok se ta kvota ne ispuni, nema nikakvih zabrana oko upošljavanja stranih državljana.



Kako animirati nezaposlene u traženju poslova?



S obzirom na to da su u fokusu pažnje sezonska zanimanja, tako i poslodavci većinom traže sezonska zanimanja, koja su za sada čak u deficitu, posebno kada su u pitanju ugostiteljska zanimanja, kao što su konobari, kuhari, pomoćni radnici. Strašno je mala zainteresovanost mladih ljudi da rade na tim poslovima, čak i da završavaju te škole. Zanati su izgubili svoju čar i mladi ljudi ih ne prepoznaju kao nešto što bi im bilo značajno za budućnost i razvoj.



Zavod za zapošljavanje pomaže na način da u nedostatku kadra vršimo doškolovavanje, mada imamo problem, jer ih ne možemo animirati da idu u ugostiteljsku školu. Kada je u pitanju zanimanje rukovodilac građevinskih mašina, što je trenutno aktuelno zanimanje, onda vršimo određene obuke za ljude koji žele da se prekvalifikuju iz svog zanimanja i da budu rukovodioci građevinskih mašina, nakon toga mogu početi sa radom. Na taj način olakšavamo i poslodavcu ujedno u potražnji za kadrom, a ujedno i nezaposlenim licima da se što brže uključe na tržište rada.



Da li se Zavod udružuje sa drugim ustanovama?



Zavod za zapošljavanje je ustanova koja radi samostalno, postoje četiri privatne agencije za zapošljavanje i one rade mimo nas. Zavod je prepoznat kao jedina ustanova koja može pružiti adekvatnu podršku kako u finansijskom smislu, tako i u obuci i prekvalifikaciji u odnosu na te agencije. Svako radi svoj posao, a nismo imali do sada prilike da udružujemo sredstva sa drugima, jer se niko nikome ne miješa u posao. Ne osjećam da je to isti princip rada, a mi se trudimo da se sami izgrađujemo i unapređujemo kroz što bolji i kvalitetniji rad.



Mladi su danas, takoreći, izbirljivi kod traženja posla, šta biste im poručili?



Uvijek treba nešto raditi, uvijek govorim da bez obzira na završenu školu, iako nije posao u njihovoj struci, posao treba prihvatiti, jer sa ponuđenog posla uvijek možete otići na bolji. Posao se ne čeka, posao se traži, a sa tog dijela svojim znanjem, umijećem, kvalitetima, vi ćete sami da doprinesete tome da ćete sa tog mjesta upoznati novog poslodavca i preći na to mjesto ili kod istog poslodavca napredovati, da ćete na kraju biti šef, zamjenik.



Vjerujte da je sve to do osobe koliko želi da se trudi i koliko vjeruje u sebe. Treba napraviti prvi korak, zažmuriti i krenuti, jer tu se ne može pogriješiti, pogriješiti se može samo ako čekamo uzalud.



Biznis.ba / Oslobođenje